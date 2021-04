JENELLE Evans a applaudi un body-shamer dans un clip TikTok après que le troll lui ait demandé pourquoi elle n’était plus « mince ».

le Adolescent maman 2 alun, 29 ans, a insisté sur le fait qu’elle était « totalement insécurisée » quand elle était plus maigre il y a plusieurs années et qu’elle est « contente » de son poids maintenant.

9 Jenelle Evans a riposté à un troll qui lui a demandé pourquoi elle avait cessé d’être « mince » Crédits: TikTok

Jenelle a riposté après qu’un utilisateur a demandé: « Omg vous étiez si mince que s’est-il passé? »

le MTV alun a amené les fans à travers ses luttes avec l’image corporelle au fil des ans, partageant des photos de 2015 à 2021.

«En 2015, j’ai commencé à prendre du poids et j’étais également trompée», a-t-elle expliqué à propos d’une série de photos rétrospectives.

« Et c’est à ce moment-là que je me sentais totalement insécurisé et que j’avais besoin de quelque chose sur mon corps ou je ne serais pas aimé. »

9 Elle a dit qu’elle était « totalement insécurisée » quand elle était maigre Crédits: TikTok

9 Jenelle pensait que perdre du poids était la « seule façon pour elle d’être aimée » Crédits: TikTok

9 Elle a insisté sur le fait qu’elle « n’était pas heureuse » pendant ces années

Partageant plusieurs clichés d’elle-même en train de s’entraîner, Jenelle a poursuivi: « Alors j’ai commencé à aller au gymnase. Comme bon sang, j’avais l’air bien … mais étais-je heureuse? Non.

« Est-ce que j’essayais d’impressionner les gens? Ouais. »

Elle a ensuite parcouru des photos d’elle-même à la recherche mince et posant en bikini sur la plage.

« Agir comme si je vivais ma meilleure vie, mais je n’étais pas heureuse », a déclaré la mère de trois enfants.

9 Jenelle a dit qu’elle n’était plus « vaniteuse » Crédit: Jenelle Evans / Instagram

9 La star de télé-réalité a dit qu’elle « vit pour elle-même » Crédits: Tik Tok

«Essayer d’être vaniteux une fois de plus mais tu sais quoi? Quand tu commences à vivre pour toi-même, c’est là que tu seras heureux.

Jenelle a terminé le clip sur deux photos d’elle-même posant dans un bikini noir qu’elle a posté sur Instagram la semaine dernière.

« Heureuse femme, vie heureuse. Pavanez-vous. Plus heureux, c’est mieux, et non, je ne suis pas enceinte – juste heureuse », a-t-elle conclu.

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle a montré une série de clichés de son adolescence chirurgie pré-plastique.

9 Elle avait un boulot de seins en 2012 et des remplisseurs de lèvres en 2016 Crédits: Getty

le Maman ado alun avait un boulot de seins en 2012 et des remplisseurs de lèvres en 2016.

Elle a récemment partagé une vidéo d’elle-même en bikini violet, dans lequel elle a attaqué les insécurités corporelles des autres.

Jenelle a lancé la chanson Humble de Kendrick Lamar qui disait: « Je suis tellement f ** king malade et fatiguée de Photoshop. Montrez-moi quelque chose de naturel … »

Tout en chantant la chanson, la maman de trois enfants a zoomé sur son ventre, des cicatrices d’acné sur le menton et la cellulite à l’arrière de ses cuisses.

9 Jenelle est mariée à David Eason Crédits: Getty

Cela vient après qu’elle a dû éteindre les rumeurs auxquelles elle s’attendait son quatrième enfant lorsque les fans ont soupçonné qu’elle avait une bosse de bébé sur une photo récente.

Jenelle a riposté en disant: « J’ai mes tubes attachés. »

Pendant ce temps, la personnalité de la télévision a récemment révélé dans une vidéo obtenue par The Sun que elle est victime de la culture d’annulation après avoir été renvoyée à nouveau d’un autre concert.

9 Elle a trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, six ans et Ensley, quatre Crédit: Instagram / Janelle Evans

Jenelle a frappé à « annuler la culture » après avoir été tiré de son podcast Girl S ** t pour avoir fait des remarques «homophobes et racistes».

Elle était licencié de Teen Mom 2 en 2019 parce que David a tiré et tué son bouledogue français, Nugget après que l’animal aurait mordu le visage de leur fille Ensley.

La fusillade a incité les services de protection de l’enfance à retirer temporairement leurs enfants de leurs soins.

David lui-même a été renvoyé de Teen Mom 2 en 2018 après lancer une diatribe « homophobe » sur Twitter où il a comparé des membres de la communauté LGBTQ + à des chiens.