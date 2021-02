Jenelle Evans, maman adolescente, montre ses courbes alors qu’elle se trémousse dans une nouvelle vidéo de danse TikTok

Teen Mom alun Jenelle Evans se pavane dans un survêtement rose fluo alors qu’elle a cloué la dernière tendance de danse TikTok.

Le MTV La star, 29 ans, a pris un peu de temps dans sa vie de parent occupée pour mettre son confort et copier la routine dans It’s The Bob For Me, par aquila.

Les paroles se sont déroulées: « C’est l’ambiance pour moi, c’est l’ambiance pour moi.

«Me vois-tu vibrer librement», comme le Maman ado est resté coincé dans la routine lente et shimmy.

La chorégraphie, qui est devenue virale sur TikTok, a vu la maman de trois enfants agiter ses mains en cercles avant de se mettre de profil latéral pour un mini squat.

Elle a ensuite fait pivoter sa poitrine avant de faire face à la caméra et de balancer ses bras sur les côtés.

Jenelle assurez-vous de porter un sweat à capuche et un pantalon de jogging assortis, tous deux ornés du mot Coke.

Elle a tiré ses cheveux en une queue de cheval haute et a été vue portant ses lunettes alors qu’elle terminait la courte routine.

Après avoir téléchargé le clip, la personnalité de la télévision a avoué dans la légende: « itsthevibeforme ✨🥰 j’ai essayé .. lol. »

Maîtriser les dernières tendances de la danse TikTok a été un passe-temps pour Jenelle pendant le verrouillage imposé par le coronavirus et le mois dernier elle a enfilé un soutien-gorge de sport pour une nouvelle routine.

Portant juste un soutien-gorge de sport et une paire de pantalons de survêtement amples, Jenelle a roulé ses hanches, s’est balancée d’un côté à l’autre et a fait semblant de lancer des dés pendant que Foot Fungus de Ski Mask the Slump God jouait en arrière-plan.

La star, qui a critiqué les trolls qui détestent le corps dans le passé, a sous-titré la vidéo: «Maintenant, si je peux juste me mettre en forme, ça irait mieux. 😂👍🏼. »

Mentionnant son mari David Eason, Jenelle a ajouté: @easondavid était comme ‘qu’est-ce que tu fais?’ «

Le tiré Maman ado star en a téléchargé un deuxième avec la même chanson et les mêmes mouvements.

Elle a écrit avec: «Idk quelle vidéo j’aime le plus! C’était facile, il fallait le faire. 💯 Mon poulet était comme ‘wtf’ 😂. «

Après l’avoir vue publier plus d’une vidéo par jour, un troll de TikTok a critiqué Jenelle, lui demandant sarcastiquement dans les commentaires: «N’avez-vous pas d’enfants pour [raise] ou quelque chose? »

La personnalité de la télévision – qui est maman à fils Jace, 11 ans, avec l’ex Andrew Lewis, son fils Kaiser, 6 ans, avec l’ex Nathan Griffith, sa fille Ensley, 4 ans, avec son mari David et sa belle-fille Maryssa – a fermé l’utilisateur avec une réponse sarcastique.

Jenelle a applaudi en plaisantant: « Non, je n’ai pas d’enfants. »

Elle s’est également rendue sur le site vidéo pour présenter une nouvelle routine la montrant dansant dans un soutien-gorge crop top à motifs – et ses pantoufles.

Pendant ce temps, elle a déjà fustigé des trolls qui « se moquent de son corps » en lui montrant courbes en lingerie juste sur TikTok.

Bien qu’elle aime clairement danser dans le confort de sa propre maison, Jenelle et son mari David sont récemment allés sans masque lors d’une soirée dans une piste de bowling et un bar.

Le couple, qui s’est marié en 2017, a été aperçu dans le lieu bondé du Tennesse après avoir prétendu être en «voyage de travail».

Dans la vidéo, Jenelle, 29 ans, a été vue en train de manger avec David, 32 ans, à l’intérieur d’un bar du Tennessee.

Elle a légendé un clip: «#cheers #worktrip».

Elle a également partagé un autre clip avec, « Que feriez-vous, si vous n’aviez pas peur? » écrit dans un morceau de bois.

Le couple – qui est maintenant à un « meilleur endroit » dans leur mariage – sont restés sans masque tout au long de leur séjour au restaurant et au bowling.

À l’automne, Jenelle a insisté sur le fait que sa fille, Ensley, 4 ans, ne porterait pas de masquer à cause de son âge.

L’ancienne star de télé-réalité a posté sur Instagram: «J’entends Twitter trébucher à propos de cette vidéo?

« Ce n’est pas supprimé et elle a moins de 5 ans, donc non, elle ne portera pas de masque. »