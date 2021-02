La star de Teen Mom, Jenelle Evans, a taquiné les fans à propos d’un nouveau travail qu’elle a en préparation.

La jeune femme de 29 ans a visité un studio de production dans lequel elle travaillera, qui comprend une salle de maquillage et une salle de jeux.

Il y a quelques mois, Jenelle a admis elle se sentait «perdue» sans pour autant Adolescent maman 2, après avoir été renvoyé de l’émission en 2019.

Elle a dit qu’elle avait «pensé à la vie et ne savait pas ce qui allait suivre» pour elle, mais l’ancienne star de télé-réalité a révélé samedi soir qu’elle avait enfin trouvé une nouvelle voie.

Dans la légende de sa vidéo TikTok, Jenelle taquiné: «Entrez dans mon monde. Grande nouvelle à venir! »

Vêtue d’un sweat-shirt orange brûlé et les cheveux baissés en vagues douces, Jenelle lève un signe de paix pour commencer la tournée vidéo.

Elle récite sarcastiquement ce que les trolls lui disent toujours, en disant: « Va chercher un travail, va chercher un vrai travail. »

En réponse à ce message qu’elle entend souvent, elle partage: «Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que je fais. J’ai quelque chose dans ma manche et j’ai hâte de le partager avec vous les gars.

Elle ajoute que «ça va être tellement amusant», avant de montrer un coin studio et sa salle de jeux, qui dispose d’un billard et d’une télévision à écran plat.

«Nous avons tout l’équipement dont nous avons besoin pour tout», dit-elle, tout en donnant un aperçu de l’équipement informatique et d’un studio de spectacle complet avec un bureau d’ancrage et un écran de téléprompteur.

Il y a aussi un coin salon avec des chaises et un canapé, un grand tapis bleu et blanc, une table basse et des murs rouges et verts funky.

Il y a un coin cuisine avec des appareils modernes et un chien qui se promène dans la pièce, avec Jenelle parlant doucement au chiot.

La salle de maquillage dispose de chaises hautes, d’un comptoir dans les murs et de petits miroirs éclairés.

Les fans ont dit à Jenelle à quel point ils étaient «fiers» d’elle et l’ont qualifiée de «patronne».

Elle a répondu à une: «Ouais! Ne peut pas attendre. L’équipe que nous mettons en place sera épique. »

Le Maman ado était tiré de l’émission MTV en 2019 après son mari, David Eason, a tiré et tué leur chien de la famille, Nugget.

Elle a révélé dans un autre TikTok samedi qu’elle était en fait toujours sous contrat avec le réseau, malgré son abandon, c’est pourquoi elle n’a pas été en mesure de chercher un nouveau concert de télé-réalité.

Jenelle envisage un retour à la télé-réalité lorsqu’elle sera enfin «libérée» du réseau.

Elle a déclaré: «J’adorerais continuer à partager mon histoire, mais ce n’est pas le moment.

«Je suis toujours sous contrat. Alors, attendez le 21 mai! Et puis il est temps de faire la fête parce que je serai un agent libre.

Elle a expliqué un peu plus dans les commentaires, précisant que son contrat est en place une fois que deux ans se sont écoulés depuis son dernier. MTV épisode diffusé.

Le « Nessa Reunion BS diffusé », a-t-elle dit, en mai 2019 était son dernier épisode.

Bien que Jenelle soit incapable de travailler avec d’autres réseaux de télévision pour partager son histoire, elle a récemment lancé la sienne Docu-séries YouTube, accro à la croissance.

Elle a également récemment révélé qu’elle était en train de créer son propre podcast Afficher.

Elle a réclamé Chelsea Houska, qui a récemment quitté Teen Mom, «est soumise aux mêmes règles que» elle en ce qui concerne leur contrat MTV.