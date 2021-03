Malheureusement, ils ont connu un revers après que Jenelle eut déclaré via TikTok le 16 janvier que Jace «vit avec moi maintenant à plein temps», un développement que Jenelle expliqua plus tard était le résultat du fait que Barbara en avait «marre» que le garçon «se conduisait mal» alors que sous ses soins.

Le 17 janvier, Barbara a déclaré à TMZ qu’elle-même était en effet toujours détenue et que Jenelle avait admis à Barbara qu’elle s’était «mal exprimée» en suggérant le contraire sur TikTok. À l’époque, Barb avait déclaré au point de vente que Jenelle n’avait que des droits de visite.

Comme Jenelle le dit à E! Des nouvelles maintenant de sa maman: « Nous nous entendions bien depuis un an, elle s’entendait avec David, tout allait bien. Et puis récemment, quand Jace se conduisait mal, elle l’a fait vivre avec moi, et c’est là que tout le monde a vu sur TMZ que ma mère disait: « Non, elle a fait une erreur! Elle ne voulait pas dire ça! » Et c’est à ce moment-là que j’en avais marre qu’elle dise ça, après qu’elle sache ce qui se passait. C’est plutôt mauvais. Donc pour elle de donner un coup de pied sous le tapis parce que sa fierté est trop élevée, ça me dégoûte. «

Jenelle est fière de rester «très proche» de Jace, et le duo mère-fils enverra fréquemment des SMS, FaceTime et jouera à la Xbox à distance pendant qu’il reste avec Barb. « Nous nous connectons de différentes manières, et je pense que notre relation ne fait que se renforcer », ajoute Jenelle.