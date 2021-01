Jenelle Evans dit qu’elle est son fils de 11 ans Jace vit maintenant avec elle à plein temps. Cependant, l’ancien Adolescent maman 2 la mère de la star, Barbara Evans, dit qu’elle a toujours la garde complète du garçon.

Jenelle, 29 ans, a fait ses commentaires dans un TIC Tac vidéo publiée le samedi 16 janvier. Dans son clip, elle a raconté comment elle avait grandi en tant que personne depuis ses jours dans l’émission de télé-réalité MTV, dont les rediffusions ont commencé à être diffusées en décembre sur Netflix, sans qu’elle en profite.

« C’était mon vieux moi », a déclaré Jenelle sur TIC Tac. « Le moi stupide. Le moi qui a pris des risques. Maintenant, ne restons pas assis ici 10 ans plus tard et ne venons pas à ma page et ne me haïssons pas à cause de mes erreurs dont j’ai appris. Ne nous laissons pas rattraper par les 200 $ que vous m’avez laissés utilisé pour me sortir de prison. Ne nous laissons pas prendre aux hommes stupides avec lesquels je suis sortie. «

Elle a ajouté: « J’ai la garde de Jace. Il vit avec moi maintenant à plein temps. »

Cependant, Barbara, 67 ans, a déclaré TMZ le dimanche 17 janvier, qu’elle a toujours la garde complète de Jace, qu’elle a obtenue pour la première fois quand il était bébé. Après la publication de la vidéo, elle a appelé Jenelle, qui lui a dit qu’elle s’était «mal exprimée» et a reconnu que Barbara avait toujours la garde de l’enfant, a indiqué le média.