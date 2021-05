Jenelle Evans, une ancienne de TEEN Mom 2, a admis qu’elle était «ouverte» à retourner à l’émission MTV si le réseau lui proposait un poste.

Le joueur de 29 ans a évoqué la possibilité de revenir sur le réseau en apparaissant sur Candace mardi.

9 Jenelle a admis qu’elle était « ouverte » à son retour à MTV Crédits: PragerU

9 Le joueur de 29 ans avait déjà été renvoyé de Teen Mom 2 en 2019 Crédit: MTV

Jenelle a été célèbre licencié de Adolescent maman 2 en 2019 après son mari David Eason tué leur chien de famille, Nugget.

En parlant à Candace Owens dans une nouvelle interview, l’animatrice lui a demandé si elle reviendrait à MTV s’ils lui offraient une chance d’y retourner.

Jenelle a déclaré: «Je suis ouverte aux opportunités.

« Probablement pas la même émission, mais je suis ouvert à parler à tous les réseaux, comme je l’ai dit et nous aurions de longues discussions. »

Plus tôt dans l’interview, Candace a demandé à Jenelle à quoi ressemblait son «futur» MTV.

9 Candace a demandé à Jenelle si elle travaillerait à nouveau avec le réseau Crédits: PragerU

9 Jenelle a dit qu’elle ne reviendrait pas à Teen Mom 2 Crédits: PragerU

Candace s’interroge: « MTV vous met au bord du trottoir et dit, d’accord, pas plus. Et comment évitez-vous d’être à la télévision dans votre vie? À quoi ressemble l’avenir de Jenelle Evans? »

Jenelle a répondu: « Eh bien, en ce moment, je cherche à produire des choses et à ne pas être devant la caméra, mais derrière la caméra.

«Et j’ai beaucoup d’idées qui n’ont pas été entendues lorsque je filmais avec MTV.

« Donc je veux juste être impliqué dans, vous savez, le montage. »

Elle a poursuivi: «J’ai toujours voulu être monteuse de films depuis que je suis comme en troisième année.

« Donc c’est un peu comme ma passion. »

9 Jenelle a également parlé de sa « passion » d’être monteuse de films Crédits: PragerU

9 La star de télé-réalité est devenue célèbre à 16 ans et enceinte et maman adolescente 2 Crédit: MTV

9 Elle a été renvoyée de l’émission à propos de David tué leur chien de famille Nugget Crédits: Getty

La mère de trois enfants a noté qu’elle aurait quelques conditions si elle retournait dans le monde de la télé-réalité, expliquant: «Je voudrais avoir mon mot à dire dans l’approbation car beaucoup d’épisodes diffusés à la télévision, ils ne l’ont pas fait. t nous montrer quoi que ce soit avant sa diffusion.

« C’était donc un peu surpris. C’est toujours une surprise pour tout le monde quand il est diffusé.

« Et c’est là que vous voyez cet effet de ruissellement de tout le monde sur les réseaux sociaux, comme moi, je n’approuve pas cela. »

Elle a ajouté: « Ils éditent ceci, ils ont mal édité ceci et vous savez, ils me font mal paraître et je veux juste avoir un mot à dire. »

Jenelle a été présentée pour la première fois aux fans de MTV en apparaissant sur 16 et Enceinte avant de rejoindre le casting de Teen Mom 2.

9 Jenelle est la mère de trois enfants Crédit: Jenelle Evans / Instagram

Elle a été licenciée en avril 2019 après David a tiré et tué leur chien de la famille.

Le chien aurait mordu leur fille, Ensley, qui avait deux ans à l’époque, au visage.

La paire controversée a précédemment affirmé dans une vidéo YouTube que L’équipe de production de Teen Mom avait peur de travailler avec David et demanderait de ne pas aller chez eux.

En réponse à cette affirmation, un porte-parole de MTV: « MTV a mis fin à sa relation avec David Eason il y a plus d’un an en février 2018 et n’a pas filmé de nouveaux épisodes de Teen Mom 2 avec lui depuis.

«De plus, nous avons arrêté de filmer avec Jenelle Eason à partir du 6 avril 2019 et n’avons pas l’intention de couvrir son histoire dans la saison à venir.»