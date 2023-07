Jena Sims, mannequin et épouse de Brooks Koepka, dévoile son baby bump au défilé SI Swimsuit : « Il faut du courage »

Jena Sims était rayonnante lorsqu’elle s’est pavanée sur la piste alors qu’elle était enceinte de sept mois.

L’ancienne Miss Teen USA, finaliste du SI Swim Search 2023, a défilé lors du Sports Illustrated Swimsuit Runway Show au W ​​Hotel South Beach pendant la Miami Swim Week.

L’épouse du golfeur professionnel Brooks Koepka s’est récemment rendue sur Instagram, où elle a partagé une photo d’elle portant un t-shirt qui disait : « Je fais pousser une paire en ce moment. » Le look a été complété par un bas de bikini string taille haute de Slate Swim.

Agée de 34 ans, elle attend son premier enfant, un petit garçon.

SI SWIMSUIT RUNWAY SHOW PRÉSENTE LA CHEERLEADER DES BRONCOS BERKLEIGH WRIGHT, NINA CASH DÉVOILE DES COURBES POUR SES DÉBUTS

« Bien que cela soit vrai, le message derrière le t-shirt signifiait tellement plus pour moi », a déclaré Sims sous-titré le message. « Il faut du courage pour marcher sur le podium enceinte de 7 mois. Travailler pour la marque de mes rêves de toujours, n’avoir aucun contrôle sur mon corps était terrifiant mais la plus grande bénédiction.

« Je n’étais jamais seule là-haut », a-t-elle ajouté. « La grossesse ne ralentit pas mes ambitions, elle les alimente. Je suis si fière de moi et de ce que mon corps accomplit. Merci @si_swimsuit de célébrer tous les corps et toutes les phases de la vie. »

Sims est l’un des sept finalistes de Swim Search à avoir défilé sur la piste. Elle est apparue aux côtés de Berkleigh Wright et Nina Cash, ainsi que d’Achieng Agutu, Sharina Gutierrez, Penny Lane et Brittney Nicole.

Nicole Williams English, qui a posé pour le numéro actuel alors qu’elle était enceinte de sept mois, a posé sur le podium en bikini blanc tout en portant sa fille India. Le mannequin et épouse de l’ancien joueur de la NFL Larry English a accouché en janvier.

SI Swim Search, un casting annuel, reçoit chaque année des milliers de candidatures de mannequins pleins d’espoir. Il vise à découvrir la nouvelle star du point de vente. Les lecteurs peuvent voter pour leur modèle préféré en ligne jusqu’au 31 août. Le gagnant sera annoncé en septembre en tant que première recrue du numéro 2024.

Pendant le spectacle, Sims portait également un costume vert scintillant de Minimale Animale qui affichait sa bosse de bébé en pleine croissance.

Le défilé de mode a eu lieu deux mois après que Sims et Koepka, 33 ans, ont révélé qu’ils attendaient.

En avril, l’actrice de « Sharknado » a déclaré à Fox News Digital que c’était Koepka qui l’avait encouragée à tenter le casting. Le couple s’est marié en juin 2022 après cinq ans de relation.

« Il est d’un tel soutien », s’est exclamée Sims à propos de son amour de longue date. « Je pense que c’est pourquoi notre relation est si réussie parce que je soutiens ses espoirs et ses rêves. Et il est tellement intéressé par tout ce que je fais, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de ce qu’il fait. »

Les Sims ont rencontré Koepka pour la première fois au Masters 2015. Ils ont rendu public leur relation à l’US Open en 2017. Au fil des ans, Sims a été une présence constante aux tournois de Koepka.

« Cela teste votre patience », a dit Sims en riant d’être la femme d’un golfeur professionnel. « Mais j’ai plutôt de la chance. C’est vraiment excitant que mon mari n’ait pas de neuf à cinq et moi non plus. … Je peux voyager avec lui et aller le soutenir. Et puis chaque fois que j’ai quelque chose à faire sur, s’il n’a pas de tournoi, il peut venir me soutenir. … Nous arrivons à rester ensemble. … J’ai hâte de le voir à la fin de la journée s’il a passé une bonne ou une mauvaise journée . J’aime être là pour lui.

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des mannequins comme Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

Cette année, Martha Stewart est devenue le mannequin le plus âgé à faire la couverture du numéro annuel des maillots de bain. La femme de 81 ans a dépassé Maye Musk, la mère d’Elon Musk, qui a posé pour le numéro en 2022 à 74 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.