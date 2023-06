Jena Antonucci devient la première entraîneuse à remporter la course Triple Crown alors qu’Arcangelo l’emporte à Belmont Stakes

Arcangelo a pris les devants en haut de la ligne droite et a remporté les Belmont Stakes samedi, faisant de Jena Antonucci la première femme entraîneuse à remporter la course en 155 ans.

Après que le cheval ait franchi la ligne d’arrivée, Antonucci s’est pliée en deux et a posé son bras et sa tête sur le dossier d’une chaise. Elle a embrassé le cheval sur le nez lorsqu’il est revenu dans la zone devant le cercle des vainqueurs.

Arcangelo a terminé la course de 1 1/2 mile en 2: 29,23 et par 1 1/2 longueurs devant le favori Fotre, avec Tapit Trice troisième.

« Je donne tout le crédit au cheval », a déclaré le jockey Javier Castello, qui a conduit Mage à la victoire dans le Derby du Kentucky et a obtenu cette monture alors que ce poulain n’a pas couru dans le Belmont. « C’est un cheval merveilleux. Je suis vraiment content pour elle, vous savez, c’est une très bonne femme. C’est un bon cavalier. »

La victoire réconfortante a mis une note positive sur une série Triple Crown gâchée par la mort de chevaux à Churchill Downs dans les semaines autour du Derby du Kentucky et une autre le jour de Preakness pour un entraîneur Bob Baffert. Il a également mis fin à une semaine au cours de laquelle le Belmont Stakes a été mis en péril par des problèmes de qualité de l’air causés par des incendies de forêt au Canada.

Ceux-ci se sont dissipés vendredi et le nuage sur les courses de pur-sang s’est levé samedi.

‘Ne jamais abandonner’

Antonucci, 47 ans, qui a commencé à monter des chevaux de concours dès l’âge préscolaire et a ensuite occupé une pléthore d’emplois dans les courses, est devenu entraîneur en 2010, dirigeant une modeste écurie. Elle avait envoyé moins de 2 000 chevaux au poste au cours de ses 13 premières années.

Tout le travail a porté ses fruits en une seule course.

« N’abandonnez jamais », a déclaré Antonucci, qui a pleuré à plusieurs reprises en discutant avec les médias. « Et si vous ne trouvez pas de siège à la table, créez votre propre table et construisez votre équipe et n’abandonnez jamais. Vous êtes vu. Les gens vous voient. Continuez simplement à travailler sans relâche. »

Antonucci n’était que la 11e femme à courir un cheval dans le Belmont et la première depuis que Kathy Ritvo a envoyé Mucho Macho Man à une septième place en 2011. Kingpost de Dianne Carpenter avait le meilleur résultat précédent, deuxième derrière Risen Star en 1988.

Arcangelo est entré dans le Belmont après une victoire âprement disputée dans les Peter Pan Stakes.

Arcangelo, qui s’est détaché de la position de poteau n ° 3, était toujours proche de la tête dans le peloton de neuf chevaux. Le vainqueur de Preakness, National Treasure, a mené un groupe de sept à distance de frappe après une mi-temps, mais au fur et à mesure que la course progressait, Arcangelo est resté sur le rail et courait tête à tête avec National Treasure dans le virage éloigné qui mène au tronçon.

Au moment où ils ont atteint le tronçon, Arcangelo s’est déplacé vers l’avant, a ouvert un peu de lumière du jour et n’a jamais laissé aucun cheval s’approcher de la marge finale.

« Il a le cœur d’un champion », a déclaré Antonucci.

Arcangelo a payé 17,80 $ US, 7,20 $ et 4,90 $ et a gagné 900 000 $ pour Blue Rose Farm, qui appartient à John Ebbert. Forte a retourné 4,30 $ et 3,30 $ et Tapit Trice était de 4,10 $ à montrer.

Hit Show a terminé quatrième et a été suivi par Angel of Empire, National Treasure, Il Miracolo, Red Route One et Tapit Shoes.