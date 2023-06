Jen Shah suit des cours de gestion de la colère en prison et se sent « en bonne santé » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Jen Shah, 49 ans, se sent « en bonne santé » après avoir suivi des cours obligatoires de gestion de la colère en prison, selon son représentant. Le Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City La star a commencé sa peine de 78 mois de prison pour son rôle dans un stratagème de fraude et de télémarketing en février et a apparemment terminé les cours avec une attitude positive. « Grâce à la journalisation, aux devoirs, aux leçons audio et aux séances / cours de groupe hebdomadaires de deux heures, j’en ai appris davantage sur ce qu’est la colère, d’où elle vient et sur les façons saines de réagir et de réagir qui sont sûres et bénéfiques », a partagé Jen avec Personnes par son représentant, Chris Giovanni.

« J’ai appris que vous pouvez avoir le même événement déclencheur mais obtenir un résultat différent en utilisant les outils que nous avons appris et mis en œuvre chaque semaine », a-t-elle ajouté à propos de la technique d’auto-analyse rationnelle. Elle a également révélé qu’elle s’était concentrée sur la « remise en question des croyances inutiles » pendant le cours, ce qui l’a aidée à se sentir « en bonne santé » et espère utiliser les leçons qu’elle a apprises à l’avenir.

« En réflexion, j’aurais pu l’utiliser sur RHOSLC« , a-t-elle admis. « Même si le cours est terminé, je vais emporter ma feuille de calcul RSA au cas où je serais en conflit pendant mon séjour ici. En fin de compte, je ne peux pas contrôler ce que les autres feront, mais je peux contrôler la façon dont je choisis de répondre et de réagir avec les outils que j’ai appris en classe… #ZenJen.

La dernière déclaration de Jen intervient après qu’elle se soit présentée au camp de la prison fédérale de Bryan après avoir plaidé coupable de fraude en juillet. En mars, elle est allée sur Instagram pour partager une entrée de journal qu’elle a écrite au cours de ses premières semaines en prison. « Kashana, dont le surnom est Special K, s’est également rendue avec moi hier », a-t-elle écrit. “Nous sommes en quelque sorte restés ensemble le premier jour complet alors que nous sommes tous les deux entrés choqués, abasourdis et effrayés en essayant de comprendre où nous allions à partir d’ici.”

Elle a également écrit à quel point il était difficile d’être loin de son mari Sharrief Sr.52 ans et fils Sharrief Jr.28, et Omar, 19. « J’ai pleuré en silence la nuit dernière, assise sur mon lit superposé du haut, faisant semblant de m’endormir en lisant un livre, mais en réalité, ma poitrine me faisait mal comme si mon cœur s’était brisé en un million de morceaux », a-t-elle écrit. « Je me suis allongée seule dans le noir en pensant devoir dire au revoir à ma famille – à mon doux mari et à mes garçons. »

Plus Nouvelles des célébrités

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Julian Sands: 5 choses à savoir sur l’acteur qui a disparu et est décédé dans les montagnes de San Gabriel

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.