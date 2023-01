Jen Shah, star de “RHOSLC”, condamnée dans une affaire de fraude par télémarketing – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : BRAVO

Jen Shah49 ans, a été condamné à 6 ans et demi (78 mois) de prison pour son rôle dans le stratagème de télémarketing, qui a escroqué des centaines de personnes, pour la plupart âgées, sur des millions de dollars. Juge SDNY Sidney Stein a rendu la décision le 6 janvier La vraie maison de Salt Lake City star et son équipe juridique, selon NBC News. Jen risque également 5 ans de liberté surveillée. Son mari Charrieff et leurs fils, Sharrief Jr. et Omarétaient également présents au palais de justice pour le prononcé de la peine.

Jen a plaidé coupable de son implication dans le stratagème en juillet 2022. Elle a initialement plaidé non coupable après avoir été arrêtée en mars 2021 et accusée de fraude, ainsi que son ancien assistant, Stuart-Smith. Cependant, Stuart a fini par se retourner contre Jen et a retiré son plaidoyer de culpabilité en novembre 2021.

“Mme. Shah est une bonne femme qui a franchi une ligne. Elle accepte l’entière responsabilité de ses actes et s’excuse profondément auprès de tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré l’avocat de Jennifer dans un communiqué. PERSONNES suite à son plaidoyer de culpabilité. “Mme. Shah est également désolée d’avoir déçu son mari, ses enfants, sa famille, ses amis et ses partisans. Jen a plaidé coupable parce qu’elle veut payer sa dette à la société et mettre cette épreuve derrière elle et sa famille.

L’un des partisans de Jen qui a certainement été déçu était le producteur exécutif de Bravo Andy Cohen54. “Je suis bouleversé, et je suis particulièrement bouleversé pour ses victimes”, a-t-il déclaré dans l’épisode du 13 juillet de son émission Sirius XM Radio Andy, c’était deux jours après le plaidoyer de culpabilité. “Je suis contrarié qu’elle ait menti pendant si longtemps et qu’elle m’ait affirmé qu’elle était un exemple de quelqu’un accusé à tort.”

La peine de 6,5 ans de Jen est un contraste frappant avec les 50 ans auxquels elle était confrontée lorsqu’elle a plaidé non coupable. «Elle risque une peine maximale légale de 30 ans pour complot en vue de commettre une fraude électronique. Elle encourt également 20 ans supplémentaires pour blanchiment d’argent », a déclaré l’avocat de la défense pénale. Échantillon de Brandon Raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT suite à son plaidoyer initial. Il a ajouté qu’il ne s’attendrait qu’à une peine de cinq à dix ans.

