Jen Shah, star de “Real Housewives”, purgera une peine de prison

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jen Shah ira en prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude en juillet.

Shah n’ira pas au procès , qui devait commencer le 18 juillet. Elle a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec le télémarketing. À son tour, le deuxième chef d’accusation, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, a été abandonné.

“Jennifer Shah a joué un rôle clé dans un programme national ciblant les victimes âgées et vulnérables”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué de presse.

“Ces victimes se sont vu vendre de fausses promesses de sécurité financière, mais au lieu de cela, Shah et ses co-conspirateurs les ont escroqués de leurs économies et ne leur ont rien donné à montrer”, poursuit le communiqué. “Ce bureau s’est engagé à éradiquer ces stratagèmes, quelle que soit leur forme.”

JEN SHAH PLAIDE COUPABLE DANS UNE AFFAIRE DE FRAUDE

Shah risquait à l’origine jusqu’à 30 ans de prison, mais son accord de plaidoyer contenait une directive sur la peine, selon Courthouse News. La star de la télé-réalité peut être condamnée à une peine de prison de 135 à 168 mois, ou de 11 à 14 ans.

Shah n’est pas la première star de télé-réalité à passer du temps derrière les barreaux. La star de “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice, a passé près d’un an en prison. De plus, les stars de “Chrisley Knows Best”, Todd et Julie Chrisley, ont récemment été reconnues coupables de fraude et d’évasion fiscale.

L’avocat de Giudice a expliqué à Fox News Digital ce qui arrive réellement aux stars de la télé-réalité derrière les barreaux.

Le système de justice pénale veut “envoyer un message”

L’avocat James Leonard Jr. a noté que les célébrités peuvent parfois être utilisées par le système de justice pénale comme «exemple».

“Je pense que le système de justice pénale a parfois la main très lourde lorsque le contrevenant est quelqu’un de notable, que ce soit quelqu’un qui passe à la télévision, un athlète ou quelqu’un qui est connu du grand public”, a-t-il déclaré. “Je crois que souvent, et c’est malheureux, mais souvent le système de justice pénale cherche à faire un exemple d’individus comme ça.”

Les Chrisley risquent jusqu’à 30 ans de prison. Les deux hommes ont plaidé non coupables de leurs accusations d’évasion et de fraude fiscales, mais ont été reconnus coupables lors d’un procès en juin.

“Le gouvernement fait des exemples de ces individus, et ils sont traités plus durement que votre citoyen moyen”, a déclaré Leonard Jr. “Et c’est pour envoyer un message que si cela peut leur arriver, cela peut vous arriver.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La vie en prison s’avère “extrêmement difficile”

Jen Shah ne sera pas logée dans ce à quoi beaucoup pensent lorsqu’ils entendent le mot “prison”. Leonard Jr. a expliqué que les femmes incarcérées pour des délits en col blanc sont généralement envoyées dans ce que le Bureau des prisons appelle des «milieux de type camp».

Mais bien qu’il ne soit pas enfermé dans une cellule derrière les barreaux, le temps passé en prison est toujours “extrêmement difficile”, selon l’avocat.

“C’est extrêmement difficile parce que vous êtes loin de vos proches”, a déclaré Leonard Jr. à Fox News Digital. “Vous êtes loin des commodités auxquelles vous vous êtes habitué, de votre style de vie, et c’est très difficile dans ce sens.”

Cependant, les stars de la télé-réalité et les célébrités ont trouvé des moyens de se concentrer sur elles-mêmes.

“Ils laissent une grande partie de leur stress à la maison. Ils peuvent tout faire à l’extérieur. Ainsi, lorsqu’ils sont à l’intérieur, ils sont dans une position unique où leur seul objectif est d’eux-mêmes.”

“Donc, ils lisent généralement beaucoup. Ils font de l’exercice. Ils s’entraînent.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’expérience peut vous changer, selon l’avocat de la star de télé-réalité

Leonard Jr. représente Giudice, qui a purgé 11 mois de sa peine de 15 mois après avoir été reconnue coupable de fraude par courrier, fil et faillite en 2014.

Elle et son mari, Joe Giudice, ont reçu un acte d’accusation de 39 chefs d’accusation dans cette affaire.

“Aujourd’hui, j’ai assumé la responsabilité d’une série d’erreurs que j’ai commises il y a plusieurs années”, a déclaré Giudice dans un communiqué à l’époque. “J’ai dit tout au long que je respecte la procédure judiciaire, et j’ai donc l’intention de m’adresser directement au tribunal lors de la détermination de la peine. Je décrirai les choix que j’ai faits, continuerai à assumer la responsabilité de mes décisions et exprimerai mes remords au juge Salas et au public. . J’ai le cœur brisé que cela affecte ma famille – en particulier mes quatre jeunes filles, qui comptent plus pour moi que tout au monde.

L’expérience de Giudice en prison “a complètement changé [her] physiquement, mentalement, émotionnellement”, a-t-il expliqué à Fox News Digital.

“Elle est sortie avec un état d’esprit très différent de celui avec lequel elle est entrée.”

“Certaines personnes diront qu’être incarcéré peut en fait vous préserver du processus de vieillissement”, a poursuivi Leonard Jr.. “Parce que tous les facteurs de stress que nous avons dans la vie et tous ces facteurs de stress que ces personnes de haut niveau ont, ils n’ont plus ces facteurs de stress lorsqu’ils sont incarcérés.”

Leonard Jr. avait des conseils pour les stars de la télé-réalité ou ceux qui cherchaient à le devenir.

“Les personnes qui se retrouvent sous les projecteurs ou qui se mettent sous les projecteurs en participant à des programmes de télé-réalité devraient avoir leurs affaires en ordre”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.