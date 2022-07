Jen Shah plaide coupable dans une affaire de fraude

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Real Housewives of Salt Lake City”, Jen Shah, a plaidé coupable dans son affaire de fraude lundi, Fox News Digital peut le confirmer.

Shah n’ira pas au procès, qui devait commencer le 18 juillet. Elle a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec le télémarketing. À son tour, le deuxième chef d’accusation, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, a été abandonné.

“Jennifer Shah a joué un rôle clé dans un programme national ciblant les victimes âgées et vulnérables”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué de presse.

“Ces victimes se sont vu vendre de fausses promesses de sécurité financière, mais au lieu de cela, Shah et ses co-conspirateurs les ont escroqués de leurs économies et ne leur ont rien donné à montrer”, poursuit le communiqué. “Ce Bureau s’est engagé à éradiquer ces stratagèmes, quelle que soit leur forme.”

La star de la télé-réalité est apparue au palais de justice Daniel Patrick Moynihan vers 10 h 30 HNE lundi.

L’accord de plaidoyer de Shah s’accompagnait d’une directive sur la peine, selon Courthouse News. La star de la télé-réalité peut être condamnée à une peine de prison de 135 à 168 mois, ou de 11 à 14 ans.

Son audience de détermination de la peine est prévue pour le 28 novembre.

La star de Bravo a d’abord insisté sur le fait qu’elle n’avait pas accepté d’accord de plaidoyer parce qu’elle était “innocente”.

“Je me bats contre ça. Je suis innocente”, a-t-elle déclaré à l’hôte Andy Cohen et à ses camarades après que Cohen ait souligné le “taux de réussite” du procureur de l’État de New York lors de la dernière réunion “Real Housewives”.

“Et je me battrai pour chaque personne là-bas qui ne peut pas se battre pour elle-même parce qu’elle n’a pas les ressources ou les moyens, donc elle ne se bat pas.”

Shah a été arrêté en mars 2021 lors du tournage de l’émission de téléréalité Bravo. Les accusations fédérales comprenaient le complot en vue de commettre une fraude électronique et le blanchiment d’argent. Le gouvernement allègue qu’elle a été impliquée dans un stratagème de télémarketing à l’échelle nationale qui a fraudé des centaines de victimes.

Certains co-conspirateurs dans l’affaire, dont l’assistant de longue date de Shah, Stuart Smith, ont déjà plaidé coupable et attendent leur condamnation.

Shah et Smith ont tenté de cacher leur rôle dans la fraude en utilisant des noms de tiers pour leurs entités commerciales, en disant aux victimes d’utiliser des messages cryptés pour communiquer avec eux et en demandant aux gens d’envoyer des paiements sur des comptes bancaires offshore, selon l’acte d’accusation.

Le couple “a généré et vendu des” listes de pistes “d’individus innocents pour que d’autres membres de leur stratagème les arnaquent à plusieurs reprises”, ont déclaré les procureurs.

“En réalité et comme on le prétend, les soi-disant opportunités commerciales proposées aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.