Jen Shah: l’avocat de Teresa Giudice révèle son “plus grand défi” après la condamnation, donne des conseils à la star de télé-réalité

L’avocat de la famille de Teresa Giudice, James Leonard Jr., donne des conseils à la star de “The Real Housewives of Salt Lake City”, Jen Shah, à la suite de sa peine de 78 mois de prison pour un programme de télémarketing ciblant les personnes âgées.

Shah a été condamné vendredi à 6,5 ans de prison avec une libération surveillée de cinq ans après avoir plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique.

“Je dois croire qu’il y a un autre côté de Mme Shah, un qui diffère radicalement du personnage montré à la télévision et de l’individu accusé d’avoir commis des crimes et qui se dirige maintenant vers la prison”, a déclaré Leonard à Fox News Digital après la télé-réalité. la condamnation de la star.

Il a poursuivi: “Si je donnais un conseil à Mme Shah, ce serait de travailler sur la pratique de l’humilité et de vivre le reste de sa vie en aidant les autres à éviter les pièges qui ont causé sa mort.”

JEN SHAH CONDAMNÉE À 78 MOIS DE PRISON POUR SON RÔLE DANS LA FRAUDE AU TÉLÉMARKETING À L’ÉCHELLE NATIONALE

Leonard, qui ne fait pas partie de l’équipe juridique de Shah, a travaillé sur de nombreuses affaires très médiatisées au fil des ans et a représenté plusieurs vedettes de la télé-réalité , y compris Giudice de la renommée “The Real Housewives of New Jersey”. En 2016, Giudice et son mari de l’époque, Joe Giudice, ont également plaidé coupables dans leur propre affaire de fraude et ont purgé leur peine.

Shah a été condamné devant le juge du tribunal de district américain Sidney Stein à New York. Après environ 90 minutes d’audience de détermination de la peine, la juge Stein a décidé qu’elle devait également renoncer à 6,5 millions de dollars et payer plus de 6,6 millions de dollars en dédommagement.

Shah a reçu l’ordre de se présenter en prison avant le 17 février.

Le juge Stein a noté qu’il la condamnait non seulement en vertu de la recommandation de probation (135-168 mois), mais aussi en dessous de ce que le gouvernement avait recommandé (110 mois).

Cependant, il a déclaré qu’il pensait que la peine reflétait “la gravité du crime” et que c’était une punition suffisante pour dissuader une récidive et dissuader les autres de commettre le même type de crime.

Le juge a déclaré que Shah semblait avoir des remords, mais a également noté qu’il ne savait pas “si elle apprécie vraiment les dommages” qu’elle a causés aux victimes.

À l’avenir, Leonard a déclaré que le “plus grand défi” de Shah sera la “séparation d’avec sa famille et la perte de sa liberté, mais en ce qui concerne les problèmes réels en prison, elle ira bien tant qu’elle se souviendra humble et restera seule. “

“Si elle agit comme si elle était représentée à la télévision, ce que je soupçonne qu’elle ne fera pas, les choses pourraient être un peu plus difficiles”, a-t-il averti.

Au tribunal, Shah a parlé devant le juge en fondant parfois en larmes, en particulier lorsqu’elle s’est excusée auprès de sa famille, qui était présente. Elle a reconnu “la honte, la douleur et les larmes” qu’elle a causées à son mari et à ses fils.

“J’ai échoué et je vous ai déçu”, a-t-elle déclaré à propos de son mari, l’entraîneur adjoint de football de l’Université de l’Utah, Sharrieff Shah, et de leurs deux fils, Sharrieff Jr. et Omar.

JEN SHAH, LA STAR DE “REAL HOUSEWIVES”, PEUT SERVIR DE PRISON

Leonard a noté à Fox News Digital que bien que ce soit “évidemment une journée difficile” pour Shah et sa famille, il a souligné qu’elle aurait pu recevoir une peine beaucoup plus sévère.

“C’est évidemment une journée difficile pour Mme Shah et sa famille, mais compte tenu de son exposition potentielle pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison, le gouvernement en recherchant agressivement au moins 10, pour quelqu’un qui est très en vue de recevoir une peine de 6,5 ans signifie que son équipe juridique a fait un travail incroyable pour l’humaniser auprès du juge et a été persuasive dans ses arguments en faveur d’un départ vers le bas”, a-t-il déclaré.

“La peine signifie que Mme Shah sera probablement libérée de la partie privative de liberté de sa peine dans un peu moins de cinq ans”, a ajouté Leonard.

Vendredi, Shah semblait avoir un comportement sérieux et semblait tendue avant sa condamnation. Elle a regardé derrière elle son mari, qui était assis dans la galerie, brièvement avant le début de la condamnation.

Le ministère de la Justice a initialement demandé une décennie derrière les barreaux pour le “Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City” Star. Son équipe juridique a requis une peine de trois ans, qualifiant auparavant Shah de “mère exceptionnelle et de femme bonne qui a déjà été longuement punie en raison des péchés de son passé”.

Elle risquait initialement jusqu’à 50 ans de prison.

Shah a d’abord plaidé non coupable des accusations en 2021. Un an plus tard, elle est entrée dans une plaider coupable dans le cadre d’un accord dans lequel l’accusation de blanchiment d’argent a été abandonnée. Elle a accepté de renoncer à 6,5 millions de dollars et de payer également une restitution pouvant atteindre 9,5 millions de dollars.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le groupe de travail El Dorado de Homeland Security Investigations (HSI) à New York avec le soutien de HSI Salt Lake.

