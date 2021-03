«Shah et Smith ont fait étalage de leur style de vie somptueux au public comme un symbole de leur« succès ». En réalité, ils auraient construit leur mode de vie opulent aux dépens de personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière », a déclaré Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé du New York Field Office of Homeland Security Investigations.

Les accusations découlent d’un plan de neuf ans dans lequel les procureurs disent que Shah et Smith « ont vendu des services présumés censés rendre la gestion des entreprises des victimes plus efficace ou plus rentable ». Ces services comprenaient des services de préparation de déclarations de revenus et de conception de sites Web, bien que bon nombre de leurs victimes âgées ne possèdent pas d’ordinateur, selon le communiqué.

Les procureurs n’ont demandé à aucun d’eux de rester en détention et le juge Pead a ordonné leur libération sans caution. Les termes de la libération incluent l’interdiction au couple de se livrer à du télémarketing pendant que leur dossier est en cours. Ils ne sont pas non plus autorisés à retirer plus de 10 000 $ de leurs comptes personnels sans l’autorisation des procureurs.

