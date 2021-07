Jen Shah du RHOSLC accusée d’avoir «orchestré» une escroquerie de télémarketing de 5 millions de dollars et devient «suspecte avec une plus grande culpabilité»

JEN Shah a été accusé d’avoir « orchestrer » un programme de télémarketing de 5 millions de dollars ciblant les personnes âgées.

Le RHOSLC étoile, 47 ans, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique en mars et risque 30 ans de prison.

Jen Shah a été accusée d'avoir «orchestré» un programme de télémarketing de 5 millions de dollars ciblant les personnes âgées

Elle a été accusée de complot en vue de commettre une fraude par fil en mars et pourrait encourir 30 ans de prison

Et jeudi, les procureurs ont publié plus de détails dans le Bravo l’affaire de star dans des documents déposés au tribunal du district sud de New York et obtenus par TMZ.

ils ont nommé Jen comme un « suspect avec une plus grande culpabilité » tout en classant plus de deux douzaines de fraudeurs présumés dans l’affaire du plus au moins responsable.

La star de télé-réalité et cinq autres suspects de sa catégorie – appelés « niveau A » – ont été nommés comme « les participants les plus expérimentés… responsables de l’orchestration du plan plus large ».

Ils « ont continué à participer » même lorsqu’ils ont été informés que « des accusations criminelles pourraient être portées ».

Deux suspects du groupe de Jen ont déjà été condamnés à 78 mois et 60 mois respectivement dans cette affaire, selon le rapport.

Jen aurait acquis « des prospects directement auprès de sources principales et les aurait fournis à des surfaces de vente de coaching exploitées dans l’Utah et le Nevada ».

Jen et son assistante Stuart Smith – qui a également été placé au niveau A – aurait détenu et géré une surface de vente à Manhattan.

Son étage a servi de plaque tournante principale pour le programme de télémarketing, selon les documents judiciaires.

Jen et Stuart, 43 ans, sont accusés d’avoir dirigé le programme à New York, New Jersey, Arizona, Nevada et Utah.

L’avocate de la star de télé-réalité, Priya Chaudhry, a nié ces allégations, déclarant à TMZ : « La réalité est qu’elle est totalement innocente.

« Ce n’est que leur dernière allégation inventée, et comme toutes les autres, totalement non étayée par des preuves. »

De retour en mars, Jen a été arrêtée juste au moment où les caméras Bravo filmaient le voyage du casting au Colorado.

Elle et Stuart ont été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique en lien avec le télémarketing et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Ils ont été accusés d’avoir arnaqué des clients « âgés » et « vulnérables » avec des milliers de dollars.

Un initié proche de la star a déclaré au Sun au moment de son arrestation: « Les caméras tournaient mais c’était tellement chaotique, je ne sais pas exactement ce qui a été capturé. »

Alors que l’initié a déclaré que le producteur « a certainement obtenu des images », on ne sait pas exactement ce qui a été capturé.

« Littéralement sortie de nulle part après avoir reçu un appel téléphonique, elle semblait paniquée et a dû partir en raison de ce qu’elle a dit être une urgence urgente avec son mari Sharrieff.

«Peut-être que quelques minutes plus tard, les flics sont entrés à la recherche de Jen mais elle était partie. Ils ont dit qu’ils étaient des forces de l’ordre fédérales.

La source a affirmé que lorsque les autorités ont trouvé Jen, elle a été « arrêtée sur place » et semblait être « dévastée et mortifiée ».

Lorsque l’arrestation a été effectuée, l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré : vendu des « listes de plomb » d’individus innocents à d’autres membres de leur stratagème pour escroquer à plusieurs reprises.

« En réalité et comme allégué, les prétendues opportunités commerciales proposées aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes.

« Maintenant, ces accusés risquent la prison pour leurs crimes présumés. »

Ils risquent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Après sa libération sans caution, Jen a été interdite de boire excessivement et de consommer de la drogue, elle ne peut pas utiliser ses cartes de crédit, retirer des sommes d’argent excessives et ne peut pas voyager en dehors de l’Utah jusqu’à son audience d’octobre.

Le mois dernier, Jen a supplié un juge de rejeter ses accusations de fraude parce que ses «lentilles de contact sèches» l’ont amenée à renoncer à ses droits Miranda.





Son avocat a affirmé que même si un détective lisait ses droits à haute voix et lui donnait une copie imprimée à signer, elle ne savait pas ce qu’elle regardait lorsqu’elle l’a signée.

«Bien qu’elle ait entendu les mots qu’il lisait, les lentilles de contact de Mme Shah, qui étaient dans ses yeux, étaient sèches et elle n’avait pas ses lunettes de lecture, donc sa vision était floue et elle était incapable de lire le papier devant elle. », lit-on dans la motion.

En mai, Jen’s cousin Danny Filipe a insisté sur le fait qu’elle est innocente, après qu’une page GoFundMe qu’il a créée pour collecter des fonds pour ses frais juridiques a été supprimée.

Il a déclaré en exclusivité au Sun: « C’est ce que nous faisons en famille, rester ensemble. Son plaidoyer n’était pas coupable. Elle est innocente. Assez dit.

Jen et son assistant Stuart Smith ont été nommés « suspects plus coupables »

L'homme de 47 ans a été arrêté alors qu'il tournait un épisode pour RHOSLC