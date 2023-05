‘Jen Shah de RHOSLC repérée en uniforme de prison pendant son incarcération – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Haston/Bravo

Jen Shah49 ans, a été vue publiquement pour la première fois depuis qu’elle a commencé sa peine de six ans de prison. Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City La star, qui purge une peine de six ans pour fraude électronique, a été photographiée vêtue d’un uniforme de prison beige clair alors qu’elle marchait avec un codétenu dans la cour du camp de la prison fédérale de Bryan au Texas. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval basse et portait des boucles d’oreilles et des lunettes en or alors qu’elle semblait engager une conversation avec le détenu.

Les photos arrivent trois mois après que Jen a commencé sa peine de prison. Son assistante s’est récemment rendue sur Instagram pour partager qu’elle faisait « phénoménal » depuis son séjour à la prison. « Elle est magnifique, sa peau est si brillante, ses cheveux sont superbes », a-t-il partagé via l’histoire Instagram de Shah, qu’il dirige depuis son absence.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Elle aurait également commencé à enseigner un cours de fitness à la prison. Il a lieu « trois fois par semaine » et lui a valu le surnom de « Jen Fonda » parmi les autres détenues.

La peine de six ans de Jen est le résultat de son plaidoyer de culpabilité en juillet 2022 pour avoir fraudé des milliers de personnes dans le cadre d’un stratagème de télémarketing. Son arrestation initiale a eu lieu en mars 2021 et elle a d’abord nié les allégations pendant des mois avant d’admettre la fraude. Elle est entrée en prison le 17 février de cette année et a vu sa peine de prison globale réduite d’un an, ce qui fait que sa date de libération est le 30 août 2028.

Alors que Jen se préparait à aller en prison, elle a partagé un long message à ses abonnés qui expliquait où elle allait, pourquoi et combien de temps elle serait absente. « C’est le prix que je dois payer pour les mauvaises décisions que j’ai prises », lit-on dans son message publié le 17 février. Elle a également poursuivi en disant qu’elle « travaillera pour faire amende honorable et se réconcilier avec les victimes de mon crime », et a admis qu’elle priait pour que les gens « me jugent pour la façon dont j’ai répondu à cette phrase, plutôt que seulement pour le décisions qui m’ont conduit en prison.

Plus Nouvelles des célébrités

Lien connexe En rapport: Maggie Sajak: 5 choses à propos de la fille de Pat, 28 ans, remplaçant Vanna White sur la roue de la fortune

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.