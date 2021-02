Jen Shah de RHOSLC prend d’assaut le plateau en larmes après avoir accusé Heather Gay et Whitney Rose de «  dangereux privilège blanc  »

La star de REAL Housewives of Salt Lake City, Jen Shah, a pris d’assaut le plateau en larmes après avoir accusé Heather Gay et Whitney Rose de «dangereux privilèges blancs».

Le moment émotionnel s’est produit lors de la troisième partie de la réunion de l’émission Bravo mercredi.

Pendant le réunion, Jen a commencé à crier et à sangloter sur la façon dont il y a un «double standard» avec la façon dont elle est traitée parce qu’elle est une femme de couleur.

Le Bravo star a déclaré qu’il était « offensant et dangereux » d’être qualifié d ‘ »agressif » par ses compagnons de casting, car elle est une femme biraciale vivant à Salt Lake City, Utah.

De plus, le mari de Jen, Sharrieff Shah, est noir et ils ont deux fils noirs ensemble: Omar, 17 ans, et Sharrieff Jr., 26 ans.

La star de RHOSLC a spécifiquement appelé Whitney et Heather pendant l’épisode pour l’avoir traitée différemment en raison de la couleur de sa peau.

Bien que Whitney et Heather aient reconnu avoir le privilège des Blancs, ils ont insisté sur le fait que le comportement de Jen n’était pas correct.

Meredith Marks est finalement intervenu et a déclaré à Jen: «Accuser quelqu’un de raciste, en particulier dans notre environnement actuel, est une déclaration énorme.»

Jen a ensuite fondu en larmes en criant en retour: «Je ne voulais pas entrer dans cette merde parce que c’est douloureux et vous ne savez pas!»

La mère de deux enfants s’est vite levée de sa chaise et a pris d’assaut le plateau.

Elle a complètement perdu son sang-froid dans les coulisses, où elle a expliqué la situation à son mari.

Sharrieff a pu la calmer avant que Jen ne revienne sur scène pour terminer l’épisode.

Jen n’a jamais été du genre à retenir ses émotions et s’est régulièrement exprimée tout au long de la première saison de RHOSLC.

De retour en janvier, le joueur de 47 ans brisé émotionnellement un verre à la fête d’anniversaire surprise de son mari.

Vers la fin de la fête, Whitney et Heather ont pris Jen à part pour lui dire que ses bons amis, Lisa Barlow et Meredith, avaient parlé derrière le dos de Jen à son ennemi juré, Mary Cosby.

Whitney a affirmé que Lisa et Meredith avaient dit à Mary – qui n’était pas à la fête – à tous ceux qui avaient «peur de la façon dont Jen gère les situations et en général peur de Jen».

Jen s’est mise en colère lorsqu’elle a appris la rumeur et a rapidement commencé à leur crier: «parler de moi à Mary».

Whitney a parlé plus tard de Mary, alors que Jen criait: «Mary est f ** king crazy! Tais-toi à propos de Mary, tu comprends? F ** k Mary! «