Jen Shah de RHOSLC facture 99 $ chacun aux fans pour les messages vidéo de Cameo après son arrestation pour «  stratagème de fraude par télémarketing  »

Jen Shah de RHOSLC a facturé 99 $ chacun aux fans pour les messages vidéo de Cameo après son arrestation pour «fraude par télémarketing».

Jennifer, 47 ans, l’a mise en place Profil de camée où les fans peuvent faire leur demande pour une vidéo.

7 Jen a annoncé qu’elle avait fait son profil Cameo Crédits: Cameo

7 Jen a été arrêtée pour avoir prétendument volé des millions de personnes âgées dans un stratagème de télémarketing Crédit: AP

Tout en tenant un microphone sophistiqué, Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City star a annoncé qu’elle donnerait des cris à son «équipe Shah».

Dans sa vidéo Cameo, Jen a taquiné qu’elle pourrait souhaiter à quelqu’un d’avoir une « journée Shah-mazing! »

Les fans pourraient également recevoir un message direct de la star de télé-réalité à 2,99 $.

À partir de maintenant, Jen a reçu un avis indiquant: « Merci! »

7 Jen et Stuart ont été inculpés dans l’affaire Crédits: Cameo

Récemment, Jen et son assistant, Stuart Smith, 43 ans, ont été arrêtés à Salt Lake City, Utah.

Chacun a été accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec le télémarketing et d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

Dans le communiqué de presse, l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré: « Jennifer Shah, qui se présente comme une homme d’affaires riche et prospère sur ‘télé-réalité, et Stuart Smith, qui est décrit comme le «premier assistant» du Shah, auraient généré et vendu des «listes de plomb» d’individus innocents pour que d’autres membres de leur stratagème escroquent à plusieurs reprises.

«Dans la réalité réelle et comme on le prétend, les prétendues opportunités commerciales poussées sur les victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes.

7 Stuart a caché son identité via des applications de messagerie cryptées pendant le programme Crédits: Cameo

« Maintenant, ces accusés risquent une peine de prison pour leurs crimes présumés. »

Dans l’acte d’accusation obtenu par The Sun, les participants étaient impliqués dans un « Business Opportunity Scheme » où ils « vendaient des services présumés » pour aider à rendre les entreprises de la victime présumée plus efficaces ou plus rentables.

Selon les documents judiciaires, cela incluait «des préparatifs fiscaux ou des services de conception de sites Web».

Les victimes fraudées, dont beaucoup avaient plus de 55 ans, étaient «âgées et ne possédaient pas d’ordinateur».

7 Jen continuera à être filmée pour Real Housewives of Salt Lake City Crédit: Instagram

Dans le cadre du programme, qui s’est déroulé de 2012 à mars 2021, les participants ont fourni des informations sur les «séances de coaching», bien que les documents judiciaires affirment que «à aucun moment les accusés n’ont eu l’intention que les victimes obtiennent réellement le rendement promis sur leur investissement prévu. . «

Jen et son co-conspirateur ont fait des efforts pour cacher leurs rôles, tels que l’utilisation d’applications de messagerie cryptées, dans le schéma.

S’il est reconnu coupable, Jen pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans.

7 Jen aurait été filmée lors de son arrestation Crédits: Getty

Jen continuerait à être filmée pendant la deuxième saison de l’émission Bravo.

Un initié a déclaré que la série avait déjà tourné « les préparatifs et les conséquences de l’arrestation de Jen ainsi que les réactions de ses coéquipiers ».

« Bravo sait très bien que les téléspectateurs suivent chaque détail de cette affaire et continueront de le faire au fur et à mesure de son avancement, les producteurs prévoient donc de le suivre aussi étroitement et d’utiliser toutes les images qu’ils peuvent légalement. »

7 Jen et Sharrieff ont posé avec leurs enfants, Sharrieff Jr.et Omar, pour Instagram Crédit: Instagram

Un témoin oculaire a déclaré au Sun que les caméras tournaient lorsque Jen a été arrêtée alors qu’elle se préparait pour un voyage avec les acteurs.

La source a admis: « Les caméras tournaient mais c’était tellement chaotique, je ne sais pas exactement ce qui a été capturé. »

Jen est mariée à Sharrieff Shah, 49 ans, et ont deux enfants: Sharrieff Jr., 27 ans, et Omar.