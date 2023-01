Jen Shah condamnée à 78 mois de prison pour son rôle dans une escroquerie par télémarketing à l’échelle nationale

Jen Shah a été condamnée vendredi à 78 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique dans le cadre d’un stratagème de télémarketing ciblant les personnes âgées.

Shah est arrivée vendredi au tribunal fédéral de New York pour sa condamnation devant le juge du tribunal de district américain Sidney Stein.

Elle est entrée dans la salle d’audience vers 9 h 50 et s’est assise brièvement dans la galerie à côté de membres de sa famille et d’amis, dont son mari, Sharrieff Shah, entraîneur adjoint de football de l’Université de l’Utah, et ses deux fils Sharrieff Shah Jr. et Omar Shah.

La star de “Real Housewives of Salt Lake City” portait une tenue entièrement camel et arborait un tailleur-pantalon, un chemisier camel à imprimé léopard et un manteau poncho avec des talons aiguilles à imprimé léopard.

La juge Stein a pris le banc vers 10 h 30 pour commencer l’audience de détermination de la peine, alors que Shah était assise entre ses deux avocats à la table de la défense.

La salle d’audience était bondée et remplie de fans de “Real Housewives” alors qu’ils attendaient avec impatience les résultats de la condamnation de Shah.

La star de télé-réalité semblait avoir un comportement sérieux et avait l’air tendue avant sa condamnation. Elle a regardé derrière elle son mari, qui était assis dans la galerie, brièvement avant le début de la condamnation.

Le ministère de la Justice a initialement demandé une décennie derrière les barreaux pour la star de “The Real Housewives of Salt Lake City”. Son équipe juridique a requis une peine de trois ans, qualifiant auparavant Shah de “mère exceptionnelle et de femme bonne qui a déjà été longuement punie en raison des péchés de son passé”.

Elle risquait initialement jusqu’à 50 ans de prison.

Shah et son assistant de longue date, Stuart Smith, ont été “chacun accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique en relation avec le télémarketing par lequel ils ont victimisé 10 personnes ou plus âgées de plus de 55 ans, ce qui entraîne une peine maximale de 30 ans, et un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans”, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué publié au moment de leur arrestation.

“Les peines maximales potentielles dans cette affaire sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par le juge.”

Ils ont utilisé des noms de tiers pour leurs entités commerciales, selon l’acte d’accusation initial. Shah et Smith auraient dit aux victimes d’utiliser des messages cryptés comme formes de communication et auraient demandé aux utilisateurs d’envoyer des paiements sur des comptes offshore.

Elle a d’abord plaidé non coupable des accusations en 2021. Un an plus tard, Shah a plaidé coupable dans le cadre d’un accord dans lequel l’accusation de blanchiment d’argent a été abandonnée. Elle a accepté de renoncer à 6,5 millions de dollars et de payer également une restitution pouvant atteindre 9,5 millions de dollars.

Les caméras Bravo tournaient lorsque les autorités sont intervenues dans une production “Housewives” à la recherche de Shah. Quelques minutes seulement avant l’arrivée de la sécurité intérieure sur le parking du Beauty Lab, Shah avait reçu un appel téléphonique d’un inconnu et avait brusquement quitté le tournage.

Shah a été arrêtée alors qu’elle rentrait chez elle le 30 mars 2021. Elle, ainsi que le co-conspirateur et ancien ami Stuart Smith, ont tous deux été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique en relation avec le télémarketing et de complot en vue de blanchir de l’argent.

L’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré: “Jennifer Shah, qui se présente comme une femme d’affaires riche et prospère à la” télé-réalité “, et Stuart Smith, qui est décrit comme le” premier assistant “de Shah, auraient généré et vendu des” listes de pistes “d’innocents”. individus pour que d’autres membres de leur système arnaquent à plusieurs reprises.

“En réalité et comme on le prétend, les soi-disant opportunités commerciales proposées aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes. prison pour leurs crimes présumés. »

Avant le plaidoyer de culpabilité de juillet, Shah a passé plus d’un an à clamer son innocence sur “RHOSLC”, utilisant même le slogan de la deuxième saison de son introduction “Housewives” : “La seule chose dont je suis coupable, c’est d’être Shah-mazing.”

Son avocate, Priya Chaudhry, a confirmé à Fox News Digital à l’époque que le plaidoyer de culpabilité de Jen était dû au désir de Shah d’aller de l’avant avec sa vie et de “mettre cette épreuve derrière elle”.

“Mme Shah est une bonne femme qui a franchi une ligne. Elle accepte l’entière responsabilité de ses actes et s’excuse profondément auprès de tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré Chaudry. “Mme Shah est également désolée d’avoir déçu son mari, ses enfants, sa famille, ses amis et ses partisans.

“Jen a plaidé coupable parce qu’elle veut payer sa dette à la société et mettre cette épreuve derrière elle et sa famille.”

Jennifer est mariée à Sharrieff Shah, coordinatrice des équipes spéciales de l’équipe de football de l’Université de l’Utah. Le couple a deux enfants.