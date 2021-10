Jen Psaki renverse les rôles et cloue les républicains pour ne pas soutenir les infrastructures

Les républicains ont eu la vie facile car les médias se sont concentrés sur les démocrates, mais Jen Psaki a rappelé à la presse que les républicains pourraient également soutenir le projet de loi sur les infrastructures.

Jen Psaki rappelle aux journalistes que les républicains peuvent voter pour le projet de loi sur les infrastructures s’ils le souhaitent : « Chaque membre du Congrès est un citoyen libre qui pourrait voter pour soutenir ce projet de loi sur les infrastructures, y compris les républicains. Ils pourraient venir le soutenir. pic.twitter.com/pk2ZLVqk6N – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 1er octobre 2021

Psaki a dit : « Chaque membre du Congrès est un citoyen libre qui pouvait voter pour soutenir cette infrastructure projet de loi, y compris les républicains. Ils pourraient venir l’appuyer. Au lieu de cela, ils ont choisi d’être influencé ou armé par leur direction. C’est juste une majorité à soutenir législation au Congrès, et nous Je n’ai pas vu de vrai courage là-bas dans la maison.

L’attaché de presse de la Maison Blanche a ensuite évoqué le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, s’en prenant au projet de loi :

Jen Psaki fait pression sur Kevin McCarthy pour avoir fouetté contre le projet de loi sur les infrastructures, « C’est une bonne question pour lui de savoir pourquoi et pourquoi ces membres s’y opposent. » pic.twitter.com/0PjXV4WLbZ – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 1er octobre 2021

Psaki a déclaré plus tard lors du même point de presse lorsqu’on lui a demandé si le président Pelosi recherchait des votes républicains pour adopter les infrastructures : « 19 sénateurs ont voté pour le facture d’infrastructure et prise en charge une infrastructure bipartite chemin à suivre, et il y a eu Les républicains à la Chambre qui exprimer son soutien ou son intérêt pour le projet de loi d’infrastructure, mais Kevin McCarthy a fouetté contre elle. C’est une bonne question pour lui car pourquoi et pourquoi ces membres s’y opposer, mais je pense que le Président Pelosi ne parie pas sur le caucus en ce moment.

Les républicains ont obtenu un laissez-passer gratuit pour s’être opposés à une législation très populaire sur les infrastructures.

L’attaché de presse Psaki a soulevé un grand point. Rien n’empêche les républicains de voter pour les infrastructures s’ils le voulaient. Ils ne veulent clairement pas mais seront heureux de s’attribuer le mérite de toutes les mesures populaires que les démocrates adopteront en retour dans leurs États et districts.

Les médias devraient demander aux républicains pourquoi ils s’opposent à quelque chose que tant d’Américains veulent au lieu de qualifier à tort le processus de le présenter comme un conflit démocrate contre démocrate.