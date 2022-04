Jen Psaki donne aux journalistes une réalité sur le manque de respect de Trump

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a rappelé aux journalistes que, contrairement à Trump, Biden assiste au dîner des correspondants de la Maison Blanche parce qu’il soutient la liberté de la presse.

Vidéo:

Psak a dit :

Il veut assister en toute sécurité au dîner des correspondants de la Maison Blanche pour montrer son soutien. Montrez son soutien à la presse libre. Pour le travail de vous tous. Pour le travail de vos collègues du monde entier. Non seulement pour partager des informations précises sur le COVID, mais aussi pour rendre compte de la guerre en Ukraine. Et tout le travail qui se fait chaque jour. Cela contraste fortement avec son prédécesseur qui non seulement a remis en question la légitimité de la presse au quotidien, mais qui n’a également jamais assisté au dîner, je ne crois pas.

Il a donc estimé que c’était important et a fait une évaluation des risques pour le faire en consultation avec ses médecins et son équipe de soins de santé. Je soulignerais que nous prenons également des précautions et des mesures supplémentaires. Je m’attendrais à ce qu’il porte un masque lorsqu’il ne parle pas. Je porterai un masque quand je serai au dîner, et sur nous avons également fait des démarches, il n’est pas présent pour la partie repas et sera là pour le programme qui comprend un certain nombre d’intervenants.

La remise des bourses, comme vous le savez, et sa prise de parole et sa torréfaction où il sera au menu, comme il aime à le dire quand Trevor Noah prend la parole. Comme n’importe quoi, c’est une évaluation des risques et une décision qu’il a prise sur une base personnelle.

Les journalistes doivent se rendre compte que si certains d’entre eux se languissent de Trump et sont obsédés par la présidence de Trump, le président Joe Biden se présentera et soutiendra la liberté de la presse.

Trump avait la peau trop fine pour s’asseoir là et être rôti en tant que président. Trump est venu à un WHCD en tant qu’invité quand Obama était président, mais il n’a pas supporté d’être torréfié par Barack Obama, alors quand il est devenu président, il n’y est plus jamais allé.