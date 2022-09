Jen Metcalfe des Hollyoaks abandonne le mauvais garçon Josh Cox après avoir découvert son passé de coureur de jupons

JENNIFER Metcalfe a largué son petit ami toyboy après avoir appris son passé, ont déclaré des amis au Sun.

La star de Hollyoaks a mis fin à leur relation de courte durée ce mois-ci et a déclaré qu’elle resterait amie avec Josh Cox.

Le Sun a révélé que Jennifer, 38 ans, sortait avec l’homme d’affaires Josh, 22 ans, en août.

Cependant, des amis ont déclaré que lorsqu’elle avait appris ses précédentes bouffonneries de playboy, elle avait choisi de calmer leur romance.

Une source a déclaré: “Jen a mis fin aux choses avec Josh et ils vont juste rester amis.

«Ils se sont bien amusés tant que ça a duré, mais Josh a un peu la réputation d’être un lothaire et Jen ne voulait pas être prise là-dedans.

« Elle passe à autre chose et voit juste où la vie la mène.

“Ce n’était jamais vraiment sérieux avec Josh, donc ce n’est pas exactement comme si c’était un chagrin majeur pour elle.”

Josh a fait la une des journaux avant de rencontrer l’actrice de savon Jennifer, qui joue Mercedes McQueen dans Hollyoaks.

Il avait auparavant eu une aventure avec la petite amie de la star anglaise Kyle Walker, Annie Kilner, lorsqu’elle était en pause avec le footballeur en septembre 2020.





À l’époque, des initiés ont révélé comment Annie avait avoué l’aventure à Kyle lorsqu’ils étaient de retour ensemble – le laissant vidé.

Une source a déclaré: “Kyle est dévasté, mais après tout ce qu’il a fait subir à Annie, il goûte maintenant à sa propre médecine. Et cela s’avère être une pilule amère à avaler.

«Tout semblait se calmer – et maintenant ça. Les aveux d’Annie l’ont assommé pour six.

Avant sa romance avec Josh, Jen sortait avec Chris Eagles d’Oldham Athletic.

Elle a un jeune fils avec son ex-partenaire Greg Lake et le couple a réussi la coparentalité.

Jen a déclaré auparavant: «Nous avons décidé dès le départ que nous voulions que ce soit bon pour Daye.

“Il n’y avait pas de mauvaise énergie [at the end] et je n’aime même pas utiliser l’expression “séparer”. Nous ne serons jamais séparés, nous sommes une famille et le serons toujours.

“De toute évidence, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que lorsque vous avez deux bonnes personnes qui veulent faire de leur mieux pour leur enfant, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas.

“Je suis vraiment fier de la façon dont nous sommes à la fois parents et accordons la priorité aux intérêts de Daye.”

