Jen Garner vue pour la première fois depuis le mariage de Jennifer, Ben Affleck : ce qu’elle pense vraiment du mariage

Jennifer Garner a été aperçue mercredi pour la première fois après que son ex-mari Ben Affleck a épousé Jennifer Lopez dimanche.

Garner a été vue à Los Angeles sur le tournage de sa nouvelle émission, “The Last Thing He Told Me”, avec un grand sourire. L’actrice arborait un look décontracté et portait un pantalon cargo vert, un T-shirt blanc et des baskets blanches.

Garner et Affleck se sont mariés 10 ans avant d’annoncer leur séparation en 2015. Leur divorce a été finalisé en 2018. Le couple partage trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans.

Garner aurait découvert les noces de Las Vegas vendredi et se trouvait à Lake Tahoe pendant que son ex marchait dans l’allée.

“Ben a parlé du mariage à Jen, mais on m’a dit que ce n’était que vendredi au plus tôt”, a déclaré une source au Post.

“C’était très, très peu planifié à l’avance et c’était en grande partie sous l’impulsion du moment. Violet est restée à la maison parce qu’elle est extrêmement fidèle à sa mère.”

Pendant ce temps, un autre initié a déclaré à Entertainment Tonight que l’ex de Garner et Lopez, Marc Anthony, n’avait que des vœux pour l’heureux couple.

“Marc Anthony et Jen et Ben et Jen Garner s’entendent encore relativement bien et partagent des places spéciales dans le cœur de l’autre”, a déclaré la source. “Il n’y a de mauvaise volonté de personne, et l’objectif et l’objectif mutuels sont zéro drame et donner la priorité à être de bons parents pour leurs enfants.”

La source a ajouté que les enfants d’Affleck et de Lopez “se sentent plus unis en tant que famille depuis le mariage à Vegas, et ils sont tous super excités de voir ce que l’avenir leur réserve à tous. Ils s’entendent tous très bien.”

“Le mariage de Jen et Ben à Vegas était totalement planifié, mais aussi en privé”, a expliqué l’initié. “Ils voulaient que ce soit un moment qu’ils partagent ensemble et avec leurs enfants et qu’ils réalisent une idée amusante qu’ils ont partagée. Pour eux, c’était parfait et un rêve devenu réalité.”

Après la finalisation du divorce de Garner et Affleck, une source proche de l’actrice de “Peppermint” a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse.

“Jennifer est soulagée que son divorce soit finalisé et a vraiment hâte de clore ce chapitre de sa vie”, a déclaré une source en 2018. “Elle sera toujours là pour Ben et continuera à le soutenir tout au long de son combat dans sa quête. pour la sobriété.”

Garner est resté une énorme branche de soutien pour Affleck et même mis en scène une intervention pour l’acteur de “Justice League” avant de se rendre dans un centre de réadaptation en août 2018.

Affleck et Lopez ont annoncé leur mariage via une newsletter sur le site Web de l’interprète de “Jenny from The Block” dimanche après-midi.

“Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience.”

Leurs noces de dernière minute ont été une surprise pour beaucoup car ils ont dit “oui” avec l’enfant de Lopez, Emme, et la plus jeune fille d’Affleck, Seraphina, en présence, un témoin oculaire partagé sur Good Morning America.

Les jeunes mariés ont maintenant cinq enfants. Lopez a des jumeaux de 14 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, et Affleck partage ses trois enfants avec Garner.

Affleck et Lopez se sont fiancés pour la première fois en 2002 et avaient l’intention de se marier en septembre 2003, mais ont reporté le mariage et ont finalement annulé leur relation en janvier 2004.

Ils ont ravivé leur romance en avril 2021 et ont annoncé leurs fiançailles plus tôt cette année après qu’il ait proposé alors qu’elle était dans une baignoire.

