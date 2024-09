Jen et Zac Affleck de Secret Lives of Mormon Wives sont-ils toujours ensemble ?

Jennifer Affleckle mariage de Zac Affleck a suscité beaucoup d’inquiétude chez ses partenaires sur Hulu La vie secrète des mormons Les épouses — mais sont-ils toujours ensemble ?

Lors d’une interview exclusive avec Nous HebdomadaireJennifer, 25 ans, a exprimé sa gratitude pour l’émission car elle a permis au couple de travailler sur leurs problèmes.

« Je pense vraiment que c’était la meilleure chose qui soit arrivée à notre relation. En regardant la série, beaucoup de gens vont penser que cela pourrait peut-être briser notre relation. Mais au contraire, cela a eu l’effet inverse », a déclaré Jennifer avant la première de la première saison le vendredi 6 septembre. « Être devant la caméra et voir ces moments se produire nous a fait prendre du recul et examiner réellement une relation et nous a fait voir ce que nous devons changer. »

Jennifer est fière des progrès qu’elle et Zac, 27 ans, ont réalisés, ajoutant : « Depuis que nous avons terminé le tournage, nous avons suivi une thérapie sans interruption et c’était génial. Donc, si quoi que ce soit, [watching the show] « À ce stade, il ne s’agira plus que d’une thérapie d’exposition. »

En rapport: Aperçu des programmes télévisés de l’automne 2024 : les nouveautés et les émissions incontournables

C’est la période la plus chargée de l’année télévisuelle avec des émissions telles que Grotesquerie et The Perfect Couple qui donnent le coup d’envoi de la saison d’automne. The Perfect Couple, qui est basé sur le roman du même nom d’Elin Hilderbrand, se concentre sur un week-end de mariage à Nantucket qui ne se déroule pas exactement comme prévu. La plupart des détails ont été dévoilés. […]

Après le tournage terminé La vie secrète des épouses mormonesJennifer et Zach ont trouvé un moyen de « passer outre tout cela » pour le bien de leur avenir. « Nous sommes guéris et nous sommes maintenant prêts à en parler une fois que cela sera révélé », a-t-elle noté.

La série de téléréalité, qui suit un groupe de mères influenceuses mormones, a été présentée Nous à Ben AffleckLe cousin germain de Jennifer, Zac, et sa femme. Au départ, Jennifer était présentée comme une mormone plus conservatrice, mais ce n’est qu’à la fin de la saison que ses partenaires – et les téléspectateurs – ont eu un aperçu de ses problèmes conjugaux.

Zac s’est énervé lorsque Jennifer et le reste de son groupe d’amies MomTok sont allés voir un spectacle de Chippendales lors d’un voyage entre filles à Las Vegas. Il a dit à Jennifer qu’elle n’avait « aucune valeur ni morale », ce qui l’a poussée à quitter la sortie plus tôt que prévu.

La co-star de Jennifer Demi Engemann Demi a affirmé avoir vu des messages texte dans lesquels Zac menaçait de mettre fin à leur mariage, disait qu’il ne l’aimait plus et faisait venir sa femme dans sa chambre d’hôtel au milieu de la nuit pour régler leurs problèmes. Demi a également accusé Zac d’avoir un problème de jeu, ce qui est interdit par l’église mormone.

En rapport: Les couples qui ont survécu à la malédiction de la télé-réalité (jusqu’à présent)

Qui a dit que le véritable amour n’existait pas dans les émissions de téléréalité ? Bien qu’il semble que de nombreux mariages dans les émissions de téléréalité se terminent par un divorce, il existe encore des couples de téléréalité qui défient les pronostics. Nicole Franzel et Victor Arroyo de Big Brother se sont rencontrés lors du tournage de la saison 18 de Big Brother en 2016. […]

« Je pense que Jen faisait beaucoup de choses à l’époque – et je pense qu’elle l’admettrait – qui étaient en quelque sorte motivées par les insécurités de Zac », a déclaré Demi. Nous dans une autre interview. « J’ai vraiment l’impression qu’elle a trouvé sa voix. Elle se dit désormais : « Hé, nous sommes des individus et un couple. J’ai le droit de faire ce qui me semble juste dans certaines limites et dans le respect de la relation ». Mais je pense qu’elle a trouvé sa voix et j’ai hâte de voir comment cette dynamique va évoluer. »

Leur partenaire Jessi Ngatikauraquant à elle, a continué à remettre en question « l’influence » de Zac sur Jennifer. (La finale de la saison 1 s’est terminée avec Jennifer pensant à déménager avec Zac à New York après qu’il l’ait convaincue de quitter MomTok.)

« C’est l’homme de la maison et il a beaucoup d’opinions sur les choses », a noté Jessi à Nous. « Je ne pense donc pas que Jen prendrait jamais cette décision. [to leave] « Elle est seule parce qu’elle aime son groupe d’amis et elle aime être avec nous. Je dirais qu’il a certainement beaucoup d’influence sur ses décisions. »

En rapport: Rencontrez les femmes derrière MomTok dans « La vie secrète des épouses mormones »

Le groupe mormon « Momtok » de Disney/Fred Hayes est passé de votre téléphone à votre téléviseur avec la prochaine série de Hulu, The Secret Lives of Mormon Wives. Les influenceuses mamans ont pris le contrôle de TikTok en 2022 avec leurs modes de vie non conventionnels tout en « brisant une norme » associée à leurs pratiques religieuses et à leurs rôles de genre. Le groupe a ensuite fait face à un scandale lorsque […]

En parlant avec NousJennifer a clairement indiqué que c’était elle qui était à l’origine de cette décision.

Merci! Vous vous êtes inscrit avec succès.

« Cela a beaucoup à voir avec moi et avec le fait de devoir tout comprendre. Il y a tellement de facteurs, pas seulement notre relation, comme la religion, l’amitié et mes enfants », a-t-elle poursuivi. « Afin de prendre la bonne décision pour moi et ma famille, j’ai vraiment dû prendre du recul et me demander : « Comment vais-je aller de l’avant et qu’est-ce qui est le mieux pour nous ? » Il faudra attendre la saison 2 pour voir ce qui se passe. »

La vie secrète des épouses mormones est actuellement diffusé sur Hulu.

Avec le reportage de Christina Garibaldi