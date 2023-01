Jen Beattie: Les étoiles alignées jouent pour l’Ecosse – mais il me reste encore des matchs dans les jambes pour Arsenal | Nouvelles du football

Les prouesses sportives sont profondément ancrées dans la famille Beattie. À tel point que sur la scène internationale en Écosse, Beattie est un nom connu dans plusieurs disciplines sportives.

Jen Beattie a commencé son association avec l’équipe nationale féminine d’Écosse pendant son adolescence, faisant ses débuts seniors à l’âge de 16 ans et amassant 144 apparitions.

Elle a été la pierre angulaire des offres consécutives pour inverser la tendance de l’Écosse à manquer les principales compétitions de football, jouant son rôle dans des campagnes réussies pour atteindre l’Euro 2017 et la Coupe du monde 2019.

Son père, John Beattie, est un ancien as du rugby des Lions écossais et britanniques, tandis que son frère Johnnie a également récemment pris sa retraite après une carrière réussie dans le rugby. C’est un line-up étoilé.

Jen Beattie a annoncé sa retraite internationale d’Ecosse





Pourtant, alors que Jen s’assoit pour discuter de sa décision de s’éloigner du football international dans un endroit éloigné de Londres, après une carrière de 15 ans, elle est étonnamment modeste et modeste. “Merci d’être venu”, dit-elle avant de s’asseoir sur sa chaise et de passer en “mode interview”.

Beattie a tout gagné dans le haut niveau anglais, y compris le titre de la Super League féminine, la Coupe de la Ligue et plusieurs FA Cups féminines. Le succès au cours de ses années à représenter l’Écosse ne se mesurait pas en argenterie, cependant, il était enraciné dans le développement et la croissance. “Nous voulions que notre jeu soit sur la carte”, a-t-elle décrit avec précision.

Un sort qui a commencé sans même un sommet d’entraînement, plus proche du football de base que du jeu professionnel, s’est terminé avec la 25e place de l’Écosse au classement mondial officiel de la FIFA. Beattie décrit la trajectoire comme “folle” – dans le bon sens.

“Quand j’ai été appelée pour la première fois dans l’équipe nationale, nous n’avions jamais organisé de tournoi majeur. C’était toujours ce que nous recherchions”, se souvient-elle. “L’Euro 2017 et la Coupe du monde 2019 sont mes deux meilleurs moments. Marquer lors d’une Coupe du monde sera toujours ma chose préférée qui soit jamais arrivée. Pas seulement parce que c’était lors d’une Coupe du monde, mais l’histoire qui se cache derrière.

“Mon père avait marqué sur ce même terrain en jouant au rugby pour l’Ecosse. Donc, pour prendre cette relation – le sport est une si grande partie de ma famille. Représenter l’Ecosse a été une si grande partie. Je n’ai pas marqué beaucoup de buts et il a définitivement n’a pas marqué beaucoup d’essais. L’avoir fait sur le même terrain – les étoiles alignées. C’était génial.”

Jen Beattie a joué cinq fois pour Arsenal dans la WSL cette saison



Rien n’a été offert. Pour que le football féminin en Ecosse ait fait un tel bond en avant, il lui fallait des ambassadrices – des promoteurs, si vous voulez. Beattie choisit deux de ces personnes – Erin Cuthbert de Chelsea et Caroline Weir du Real Madrid – qu’elle considère comme la prochaine génération de relayeurs.

Et même si elle se dit déçue d’avoir abandonné son parcours personnel, l’équipe ratant de peu la qualification pour la Coupe du monde de cet été – l’Écosse a été battue 1-0 par la République d’Irlande lors d’un barrage – elle est reconnaissante d’avoir été partie de l’une des évolutions les plus radicales de l’histoire du jeu écossais.

“Des joueuses comme Caroline Weir et Erin Cuthbert n’ont même pas encore atteint leur apogée”, a-t-elle déclaré. “Ils vont continuer à se développer, ce qui est assez effrayant. Bien sûr, si nous nous étions qualifiés pour la Coupe du monde, j’aurais été là. Sans aucun doute.”

Témoignage de son humilité, elle a ajouté “si j’ai été sélectionnée” à la fin de cette phrase.

Putellas répond à l’histoire d’échange de chemise de Beattie !



Elle a poursuivi: “C’est la différence, le timing. J’aurais adoré me retirer d’un tournoi de la Coupe du monde. Pendant que j’étais impliqué, nous nous sommes qualifiés pour deux tournois majeurs et en avons raté deux. C’était juste le bon moment pour s’éloigner. Quand j’ai reçu un appel pour l’Écosse, vous aviez à peine un survêtement.

“Je n’avais aucune idée de ce qui était possible et aucune attente – c’est ce qui a rendu ma carrière internationale si agréable et amusante. Je me considère tellement chanceux.

“Pour moi personnellement, j’ai traversé beaucoup de choses ces dernières années, donc je pense à la suite. Je n’ai jamais voulu mettre fin à ma carrière de joueur au niveau international et en club d’un seul coup.

“C’est bizarre d’être dans une carrière dont vous savez qu’elle va se terminer. Vous devez presque commencer à planifier avant qu’il ne soit temps. Si je le pouvais, je jouerais pour toujours. Mais quand vous savez que ce point arrive, vous commencez à vous sentir comme si vous ‘ Je suis prêt pour ça. D’autres intérêts surgissent et j’ai eu de la chance qu’on m’offre d’autres opportunités.

La défenseuse d’Arsenal n’a pas lutté pour accepter la flèche du temps, utilisant plutôt les expériences de son père et de son frère, entre autres, pour solliciter des conseils et des orientations. “Il n’y a pas de honte à demander de l’aide”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas de façon parfaite de prendre sa retraite, c’est ce qui vous convient le mieux à ce moment-là. J’ai également parlé à Jill Scott qui a récemment vécu la même chose.”

La conversation s’est tournée vers l’avenir. Beattie a reçu un MBE dans la liste des honneurs du Nouvel An pour ses services au football, aux côtés de ses coéquipiers d’Arsenal Kim Little, Beth Mead et Leah Williamson. Elle souhaite utiliser sa plateforme pour influencer des changements positifs concernant des questions qui lui tiennent à cœur, notamment l’environnementalisme et la durabilité, ainsi que la sensibilisation au cancer du sein après avoir reçu un diagnostic de la maladie en 2020.

“Ce qui est important, c’est que nous mettons en lumière tant de problèmes différents. Nous l’avons vu avec Leah [Williamson] récemment, en parlant d’endométriose. J’ai parlé du cancer du sein. C’est un autre exemple de la façon dont le football féminin a évolué et est reconnu. C’est tellement spécial d’en faire partie.

“Les femmes dans le jeu comprennent vraiment leur rôle, en termes d’être assez courageuses pour s’exprimer sur des sujets difficiles, et je l’adopte certainement. Ce n’est jamais une chose facile à faire, mais l’une des meilleures choses que j’ai faites est être ouvert sur mon parcours avec le cancer du sein parce que cela a aidé tant de gens. Cela a rendu ma situation un peu plus facile parce que l’effusion de soutien était incroyable.

Beattie est devenue une source d’inspiration pour les personnes touchées par la maladie. Son rôle dans la prise de parole, dans le but d’aider et d’inspirer les autres, est celui qu’elle espère pouvoir continuer à assumer alors qu’elle s’éloigne du football – mais pas tout à fait. Et Arsenal alors ? Le sujet est rapidement abordé car elle dissipe toute suggestion d’arrêter complètement.

“J’adore toujours le football. Il me reste tellement de matchs dans les jambes. Je me sens vraiment compétitive. J’adore ça à Arsenal et j’aime faire partie de l’équipe. Je veux continuer à être une ambassadrice du cancer du sein et parler de choses importantes. Le développement durable est aussi une de mes passions – je suis végétalien depuis cinq ans. Mais je suis toujours concentré et déterminé à représenter Arsenal.”

Ce sera de la musique aux oreilles de nombreux fans d’Arsenal alors que le club continue de se battre sur quatre fronts cette saison. En effet, un effort collectif sera nécessaire pour surpasser les champions en titre de Chelsea alors que la course à la couronne WSL se réchauffe.

Beattie n’a peut-être que quelques trophées de plus à ajouter à sa collection déjà impressionnante.

