J’en avais marre d’être obèse, alors je me suis tourné vers des mesures désespérées pour perdre du poids.

La crise de l’obésité en Grande-Bretagne ne montre aucun signe de ralentissement. Mais la réponse pourrait-elle se trouver à l’étranger, où le contrôle des calories et les régimes d’exercice soutenus par l’État sont la norme ?

Pour sa série Le tour du monde en 80 pesées, Channel 4 a envoyé six Britanniques voir s’ils pouvaient perdre du poids en appliquant les règles de lutte contre la graisse des autres pays.

Sue et Therrii révèlent leur succès en matière de poids dans l’émission Around The World In 80 Weighs de Channel 4 Crédit : David Cummings

Sue a commencé le processus en pesant 18 livres et 4 livres et une taille 22. Crédit : Seb Blach

Ils ont rencontré des femmes louées par des agences « gros gens » et des personnes ayant perdu un membre à cause du diabète.

Deux des participants racontent à Jess Lester comment ils s’en sont sortis.

SLIMMER Sue, 58 ans, est maman de deux enfants, originaire de Kettering, Northants. Elle dit:

« Il y avait deux choses que je souhaitais désespérément faire depuis longtemps : voyager à travers le monde et perdre du poids. J’ai toujours plaisanté en disant que la seule façon pour moi de perdre du poids serait de m’envoyer sur une île déserte et de ne me nourrir presque rien.

Susan a parlé des bienfaits pour la santé dont elle a bénéficié après avoir perdu le 4e rang Crédit : Seb Blach

Depuis que je suis ménopausée, j’ai vraiment eu du mal avec mon poids. Je manquais de confiance en moi et même sortir avec des amis devenait difficile.

J’ai même sauté ma fête de 50 ans et j’évitais parfois de promener le chien parce que je ne voulais tout simplement pas être vu.

Cela affectait les relations avec mon mari, mes deux enfants adultes et mes amis. J’avais essayé des régimes tels que WeightWatchers dans la cinquantaine et j’avais perdu deux kilos et demi par divers moyens. Mais je l’ai toujours empilé directement.

Je savais qu’un régime à lui seul n’allait pas fonctionner pour moi. Il a fallu un changement complet de style de vie. J’avais besoin d’arrêter la malbouffe et surtout de manger autant de sucre.

Ainsi, à 58 ans, j’ai pris la décision de voyager à travers le monde avec un groupe de personnes que je venais de rencontrer après que ma fille ait repéré en ligne une annonce de Channel 4 pour les candidats.

Nous sommes allés dans quatre pays pour apprendre les astuces internationales de la perte de poids.

Certaines parties étaient difficiles. Au Japon, les gens regardent, pointent du doigt et se moquent des personnes en surpoids.

C’était difficile de changer aussi radicalement ses habitudes. Mais au bout de quatre semaines, j’avais changé les habitudes que j’avais eues toute ma vie. Désormais, je n’ai plus de sucre, même dans le thé, et je cuisine tout à partir de rien.

Au Japon, j’ai appris à manger lentement, ce qui signifie que je peux mieux digérer les aliments et reconnaître quand je suis rassasié. Aux Tonga et en Inde, j’ai appris à choisir les bons types d’ingrédients et, en Amérique, j’ai réalisé l’importance de l’exercice.

Certaines pratiques à travers le monde sont folles. Vous ne me surprendrez pas à utiliser une application d’exercices qui fait honte aux gros comme celle du Japon, qui vous crie de faire des redressements assis et vous traite de « gros », ou à prendre un « coup maigre » qui fait fureur de l’autre côté de l’étang.

Je mange désormais des aliments fermentés tous les jours. Je mets du kimchi avec tout et j’adore ça. Il est inspiré de mon séjour au Japon et aide à stimuler mon métabolisme. Je me sens des décennies plus jeune.

J’en ai perdu 4ème et j’ai juré de ne jamais reprendre ce poids.

Mes symptômes de ménopause ont disparu, je dors toute la nuit, je ne transpire pas et ma peau, qui pouvait devenir tachetée et tachée à cause de mes mauvais choix alimentaires, s’est éclaircie.

Mon mari me trouve aussi superbe, il est très fier de ce que j’ai réussi à accomplir et à quoi je suis resté et il m’a défendu tout au long du chemin. Mieux encore, j’ai tout énergie dans le monde.’

Therrii, 33 ans, est un agent communautaire du sud de Londres. Elle dit:

«Certains de mes plus beaux souvenirs d’enfance concernaient la nourriture et le fait d’aller chercher mes plats à emporter préférés, ou d’acheter quelque chose de délicieux dans mon magasin local.

Lorsque Therrii a rejoint le spectacle, elle mesurait 19 ans, 8 livres et taille 24. Crédit : Seb Blach

Therrii dit qu’elle est maintenant fière de son corps après avoir perdu du poids jusqu’à 16 livres et 7 livres et une taille 18. Crédit : Seb Blach

En grandissant, les choses n’ont pas toujours été faciles pour moi et j’ai développé très jeune un modèle d’alimentation émotionnelle.

Au lieu de pleurer parce que quelque chose n’allait pas, j’allais chercher quelque chose à manger en me gorgeant de chips du poulet.

Je trouverais du réconfort à les manger d’une manière particulière, presque obsessionnellement avec les sauces dans un certain ordre. C’était réconfortant pour moi d’être quelque part que je connaissais et où je sentais que j’appartenais.

La nourriture est rapidement devenue tout mon mécanisme d’adaptation et m’a tenu dans un état d’étranglement.

Avant que je m’en rende compte, mon poids me conduisait sur un chemin dangereux.

Fier de mon corps

À presque 20 ans, j’étais obèse et souffrais de mon excès de poids. Et je savais que j’étais sur le point de développer un diabète.

Il était temps de s’attaquer non seulement à mon poids, mais aussi à mon lien émotionnel avec la nourriture.

Je sentais que je ne pourrais faire ce changement que loin de chez moi, où je pourrais regarder en moi-même et m’éloigner de ma dépendance à l’égard des aliments que j’aimais.

J’ai été approché pour participer à l’émission sur les réseaux sociaux et c’était le bon moment et la bonne chose à faire pour moi-même.

Je n’étais pas nerveux parce que je savais à quel point il était important pour moi de m’ouvrir émotionnellement.

Je savais qu’il n’y aurait pas d’arrêt McDonald’s effronté, pas de chocolat sournois. Il fallait que ce soit une immersion totale.

J’avais mangé pour cacher mes sentiments et j’avais besoin de comprendre pourquoi avant de me sentir à l’aise pour faire ce changement. C’est au cours de ce voyage que j’ai découvert à quel point le sucre peut créer une dépendance et où l’alimentation émotionnelle peut entrer en jeu.

Même si je respectais chaque culture et essayais ce qu’elles avaient à offrir, comme le poisson cru aux Tonga, la chose la plus importante pour moi était de m’intéresser à ce qu’il y avait à l’intérieur.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour reprendre contact avec mes émotions. Mais maintenant, je suis fier de mon corps et encore plus fier d’être en meilleure santé mentale.

J’accepte qui je suis avec plus d’amour et d’acceptation.

J’ai fait d’énormes changements : manger des aliments plus sains, moins de plats à emporter et plus de magasins de poulet frit. J’ai également réduit ma consommation de sucre et je mange des fruits au lieu de sucreries, de chocolat ou de gâteaux.

J’ai même eu un gâteau plus sain avec moins de sucre pour mon anniversaire.

Mes vêtements et la balance m’ont dit que tout allait dans la bonne direction et avec le 3ème perdu, j’ai acquis un tout nouveau style de vie et une toute nouvelle perspective.

Et cela n’a été renforcé que par les compliments que j’ai reçus, certains d’inconnus dans la rue me disant que j’ai l’air bien.

Je préfère de loin manger des panais et des betteraves plutôt qu’un sac de chips, car faire quelque chose de bien pour moi me fait me sentir bien dans ma peau.