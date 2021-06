Dans un article publié mardi soir, Zingano a mis en ligne un court clip qui comprenait différentes photos et vidéos d’elle montrant ses seins ces dernières années.

« Mise à jour : la route a été longue » sa légende a commencé.

« Le premier bikini blanc, c’est moi, post-bébé, pré-implants. Je pourrais retrouver tout mon corps en forme après avoir eu un bébé autre que mes seins. »

« Je les appelais affectueusement mes jacks à rabat, mais j’étais en fait un peu timide à 24 ans de me voir comme ça… et mon mari à l’époque était plutôt encourageant pour avoir de nouveaux heurtoirs », elle a révélé.

« Maintenant que je regarde en arrière, j’ai immédiatement senti de plus en plus que quelque chose n’allait pas.

« Mes hormones étaient partout, mon anxiété était étrange, je prenais de plus en plus de poids (en me battant de 125 à 145) et je me sentais plus endolorie et fatiguée sans raison. Mon insomnie était folle et quand je dormais, je transpirais des kilos valant la nuit. .

« Mes hanches et mon dos étaient constamment à l’agonie, je faisais des bâillements chaque fois que j’avais besoin de faire de l’exercice ou d’accélérer mon rythme cardiaque parce que j’avais des problèmes respiratoires dus à l’inflammation », Zingano continua.

« Mes cheveux s’amincissaient, j’avais [a] nouvelle allergie alimentaire environ tous les trois mois, mes yeux étaient toujours d’un rouge stoner et ma vision diminuait. La mémoire et la concentration étaient un problème que j’accusais toujours d’être dans des combats au poing (un peu de tout ce qui précède que j’ai également traité) ainsi que de la dépression et de la fatigue à apparition aléatoire.



« Mes tests sanguins ont indiqué que j’avais un faible taux d’œstrogènes, un faible taux de testostérone, un faible taux de DHEA et une hyperthyroïdie. Aucun d’entre eux ne pouvait être traité en raison des règles de l’USADA, que j’ai comprises. »

Zingano a dit que c’était seulement il y a quelques années « après une recherche sans fin de ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec moi' » qu’elle a finalement commencé à aller au fond des choses en tombant sur un article d’une athlète féminine qui « eu tous les mêmes plaintes. »

« Après avoir vu cela, j’ai fait des recherches sur de nombreuses femmes (et hommes) pour reconnaître que je souffrais d’une maladie des implants et que j’avais besoin d’eux » a-t-elle déclaré.

« Une lutte à laquelle j’ai dû faire face a été la décision de » Dois-je le faire maintenant « et risquer de ne pas pouvoir rester actif pendant une cure de guérison/désintoxication, ou de les retirer plus tard, où je limite la quantité de le temps que je peux me battre/vivre en bonne santé si cela fonctionne et finit par guérir. »

« Alors j’ai choisi MAINTENANT » elle a avoué.

« Je les ai sortis dès que possible (la plupart des endroits sont sur une attente de six mois à un an) et je suis tellement content de l’avoir fait. J’ai eu un nouveau bail sur mon corps et après un certain temps TOUS les symptômes ont disparu à part de la nourriture allergiques.

« Je te le dis parce qu’on me l’a dit et je n’ai aucun regret… la dernière vidéo c’est encore moi, 10 ans plus tard » conclut-elle.

Cris Cyborg appelle Cat Zingano. je suis avec ! #Bellator259pic.twitter.com/NiKFyI5yYI – Ryan Hobbs (@RyanHobbsMMA) 22 mai 2021

Avec les nouvelles hors de sa poitrine, Zingano a maintenant besoin d’un autre adversaire de Bellator depuis qu’elle a quitté l’UFC en 2019 et a établi un record de 2-0 avec sa nouvelle promotion.

Classé numéro trois dans leur division poids plume, le bagarreur et champion brésilien Cris Cyborg l’a appelée en disant « tu ne peux pas être une CHÈVRE si tu as peur du chat » après avoir éliminé Leslie Smith il y a un peu plus de quinze jours.

Mais le président Scott Coker n’est pas sûr que la ferraille sera faite de si tôt.

Zingano dit ensuite qu’elle veut que le vainqueur de Cris Cyborg x Leslie Smith soit le prochain pour le titre Bellator 145. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 10 avril 2021

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons amenée ici, » Coker a déclaré aux journalistes de Zingano.

« Elle a une victoire sur Amanda Nunes, donc je pense que c’est quelque chose où elle est venue ici pour combattre Cyborg. Elle a eu quelques combats et elle se sent plutôt bien à ce sujet.

« Est-ce que nous ferons ce combat ensuite ? Je ne suis pas sûr mais nous aurons certainement une conversation à ce sujet la semaine prochaine avec tout le monde », il a juré. Et depuis lors, il n’y a pas eu d’autres développements.