“J’en ai marre”: London, Ont., un cycliste heurté deux fois par une fourgonnette lors d’une violente altercation filmée

Un jeune homme de London, en Ontario, est secoué après un prétendu incident de rage au volant pendant le week-end au cours duquel le conducteur d’une fourgonnette a tenté de l’écraser et est rapidement parti.

Rogan Bennett, 18 ans, fait fréquemment du vélo dans la ville et dit que bien que ce soit la troisième fois qu’il soit heurté par un véhicule, c’était une première pour lui d’être la cible de ce qu’il croit être une altercation intentionnelle.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un essayer de diriger sa voiture vers moi alors que je suis juste devant lui, donc c’était vraiment choquant”, a-t-il déclaré.

“Les conducteurs doivent commencer à se soucier davantage de ce qui se passe. C’est la troisième fois que je suis touché maintenant et j’en ai juste marre.”

Bennett rentrait chez lui après une balade dans le quartier d’Oakridge, dans l’ouest de Londres, samedi soir, lorsque la voiture devant lui était à un arrêt pendant un certain temps. Selon Bennett, lorsqu’il a fait le tour de la voiture, le conducteur a fait crisser les pneus de la voiture et a tenté de le faire sortir de la route.

Après cela, Bennett a remarqué que le conducteur faisait une embardée sur la route et a exécuté le prochain panneau d’arrêt, alors il a essayé de prendre une photo de la plaque d’immatriculation pour signaler l’incident. C’est alors qu’il a été touché.

Images Dashcam d’un cycliste londonien heurté par une fourgonnette La vidéo Dashcam montre les derniers instants d’un incident impliquant un jeune cycliste et une fourgonnette à l’intersection de Guildwood Gate et d’Oxford Street à London, en Ontario, le 26 novembre 2022.

“Vous ne devriez pas conduire de cette façon n’importe où, mais surtout pas dans un quartier la nuit. Je suis allé prendre une photo, je suis descendu de mon vélo, je suis passé devant sa voiture et il a dit:” Tu veux mourir, gamin? Et puis j’ai essayé de me renverser essentiellement”, a-t-il déclaré.

En septembre, Jibin Benoy, un étudiant international, est décédé dans un délit de fuite alors qu’il faisait du vélo le long de Hamilton Road. Le mois dernier, un étudiant de l’Université Western s’est cassé le bras après avoir été heurté par un autobus près de Sarnia Road.

Notre sécurité collective doit l’emporter sur le fait d’arriver à Costco à temps. – David Shellnutt, L’avocat du vélo LLP

Un autre conducteur a capturé l’incident impliquant Bennett sur sa caméra de tableau de bord et a aidé Bennett à appeler la police.

Bennett a dit qu’il était soulagé qu’un pied endolori soit l’étendue de ses blessures. La police de Londres a déclaré qu’elle n’avait pas encore enquêté sur l’incident.

Bennett a déclaré qu’il ne laisserait pas se faire renverser par une voiture l’empêcher de faire du vélo. (Soumis par Rogan Bennett)

“La première chose à laquelle j’ai pensé a été:” Vous vous moquez de moi … comment cela continue-t-il? Et c’est toujours bien dans notre quartier”, a déclaré la mère de Bennett, Heather Randall.

Molly Miksa, directrice exécutive de London Cycle Link, a déclaré qu’elle avait été choquée en regardant les images et qu’elle ne pouvait qu’imaginer à quel point cela traumatiserait un cycliste.

“Il y a beaucoup de choses effrayantes. Ce n’est pas facile d’être cycliste”, a-t-elle déclaré. “Les gens sont insultés et insultés pendant qu’ils roulent, donc tout cela est dissuasif pour être sur un vélo.”

Changements d’infrastructure, lois renforcées nécessaires

L’infrastructure des pistes cyclables joue un grand rôle dans ces incidents, a déclaré David Shellnutt, un avocat basé à Toronto dont le travail se concentre sur le cyclisme et le droit des blessures.

Son cabinet, The Biking Lawyer, représente «un nombre malheureux de cyclistes gravement blessés» de partout en Ontario, a déclaré Shellnutt. Les usagers vulnérables de la route, qui comprennent les cyclistes et les piétons, sont considérés après coup dans la conception des routes, a-t-il déclaré.

“En Ontario, les gens considèrent la conduite comme un droit et non comme un privilège”, a-t-il déclaré. “Les mauvais comportements restent impunis car nous avons des lois incroyablement faibles en ce qui concerne les personnes qui conduisent dangereusement.

“Notre sécurité collective doit l’emporter sur le fait d’arriver à Costco à temps.”

David Shellnutt est un avocat torontois du Biking Lawyer LLP qui représente les cyclistes blessés. (Soumis par David Shellnutt)

Shellnutt espère que la province réussira Loi de 2022 sur les déplacements sécuritaires des Ontariens, qui modifierait le Code de la route afin d’imposer des conséquences à ceux qui causent des blessures ou la mort à certains usagers de la route.

“Sans sanctions strictes, nous n’allons pas voir le changement de comportement qui est à l’origine de tout cela. Vous ne pouvez pas simplement envoyer un groupe d’officiers pour commencer à verbaliser les gens, cela doit s’accompagner d’un changement d’infrastructure et des lois renforcées », a-t-il déclaré.

Les gens doivent signaler les conducteurs dangereux, car cela permet de disposer de données plus solides pour créer un changement, a déclaré Shellnutt. Il félicite Bennett d’avoir pris les mesures qu’il a prises pour obtenir le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule qui, selon lui, a tenté de le frapper.

La mère de Bennett a dit qu’elle s’inquiétait pour la sécurité des autres cyclistes. Elle exhorte les conducteurs à se rappeler qu’ils sont les plus gros objets sur une route et à faire attention à cela.

Mais il a dit que l’incident n’avait pas abattu son esprit.

“Je ne vais pas arrêter de faire du vélo. J’ai déjà été touché et je vais continuer à pédaler.”