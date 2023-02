“J’en ai marre d’avoir peur”

Note de l’éditeur : cette histoire contient des mentions d’idées d’automutilation.

Par une chaude soirée de septembre de l’année dernière à Benidorm, en Espagne, Zander Murray s’est assis sur le balcon de son hôtel et a réfléchi à ce que sa vie allait bientôt devenir. Il n’y avait plus de question dans son esprit. Après des années de tourments mentaux et émotionnels, il allait annoncer — au monde — qu’il est gay.

Les amis et la famille du footballeur écossais savaient que, pour beaucoup de ceux qui se présentent comme LGBTQ +, c’est la partie la plus critique. Mais pas pour Murray – la perspective de devenir le troisième footballeur professionnel masculin, ouvertement gay et actif au monde a rendu une situation déjà intimidante encore plus éprouvante pour les nerfs.

Alors qu’il regardait la nuit animée, il repensa à ce qui s’était passé plus tôt dans la journée. Célébrant son premier événement Pride, à l’âge de 30 ans, il était impressionné par le bonheur et la liberté qui émanaient de ceux qui avaient embrassé leur vrai moi.

Il a visiblement adoré ça, et alors qu’un ami capturait un moment joyeux sur une photo, Murray faisait face à une énigme. Comme s’il s’agissait de n’importe quel autre événement, l’ami était impatient de partager le cliché sur les réseaux sociaux – mais Murray était réticent.

Cela révélerait tout. Ce qu’il avait travaillé si dur pour contenir, alors qu’il gravissait les échelons du football professionnel, serait là-bas.

“Quelque chose s’est passé, quelque chose m’a frappé, et j’ai dit:” Qu’est-ce que je fais? “”, A déclaré Murray, qui a récemment signé pour Bonnyrigg Rose en SPFL League Two, à ESPN.

“Je pourrais mourir demain, et je viens littéralement de vivre un mensonge.”

Il a donc ouvert son compte Facebook privé, contenant de nombreuses personnes de la communauté du football professionnel, et a récupéré la photo qui avait causé tant d’angoisse. Il l’a posté – et s’est endormi.

jouer 0:48 Comment une seule photo a convaincu Zander Murray de sortir Le footballeur écossais Zander Murray a déclaré qu’une photo prise lors de son premier événement Pride avait changé sa vie.

Juste comme ça, il avait comblé le vide de 28 ans de représentation masculine gay dans le football écossais – poursuivant l’héritage de Justin Fashanu, qui est sorti en 1990 et a quitté Hearts of Midlothian en 1994.

Fashanu est décédé par suicide en 1998, et ce n’est que lorsque Jake Daniels et Murray sont sortis en 2022 que le Royaume-Uni avait un autre footballeur ouvertement gay.

Il a fallu des années d’acceptation de soi à Murray pour en arriver là, et il dit que ne pas être dépassé lui a coûté la chance d’améliorer sa carrière de footballeur.

“J’ai eu des opportunités de jouer plus haut [in the Scottish divisions], la seule raison pour laquelle je ne l’ai pas fait, c’est parce que j’étais gay”, a-t-il poursuivi. “Je pensais que ‘tu seras beaucoup plus sous les feux de la rampe, plus de gens nous regardent, et si les gens te voient dans la rue avec ton partenaire ? Et s’ils voient vos amis ? Comment vont-ils réagir ?

“Mais ensuite, il est arrivé à un point où [I thought]”tu sais quoi, je m’en fous si quelqu’un me voit avec mes potes gays” – et c’est incroyable.

“La position dans laquelle je suis en tant que footballeur professionnel, je pourrais être un autre pilier de la communauté et m’efforcer de faire la différence et d’aider à inspirer et à responsabiliser les autres.”

Avec un poids sur la poitrine, Murray a ajouté que sortir était “la meilleure chose” qu’il ait jamais faite, et ce sentiment a été repris par l’arbitre de la Scottish Football Association, Lloyd Wilson, qui s’est révélé gay en juin 2022.

jouer 1:09 L’arbitre écossais dit que la culture du football n’est pas encore prête pour que les gens sortent L’arbitre écossais Lloyd Wilson pense qu’il y aurait plus de monde dans le monde du football si plus de soutien était fourni dans le sport.

“Les gens ont été plus gentils, en fait…”

Être arbitre en fait naturellement une cible de barrages de violence verbale. Pour chaque décision que vous prenez, une partie se sentira lésée. Wilson dit que cela ne le dérange pas, tant que ce n’est pas personnel. Cependant, lors du débat sur la sortie, il avait quelque chose à considérer. Cela allait-il permettre le type de “plaisanteries” qu’il ne pouvait pas tolérer ?

“En tant qu’arbitre, vous vous engagez presque à accepter qu’il y aura un peu d’abus à ce sujet”, a déclaré Wilson à ESPN.

“J’aime toujours le faire savoir aux gens que je n’ai pas peur d’abuser, tant que ce n’est pas personnel. On m’a beaucoup crié depuis les terrasses à propos de ma mère, par exemple, et [none of them] jamais rencontrée dans leur vie.

“Quand j’ai pris cette décision d’être fidèle à moi-même et d’utiliser les différentes plateformes pour soutenir les autres, augmenter la visibilité de la communauté LGBTQ+, j’ai absolument pensé : ‘C’est parti, ça va être un gage absolu pour les personnes qui veulent [harass] moi.’

“Mais étrangement, les gens ont été plus gentils, en fait. Je suis ravi d’être gay.”

L’environnement du football traditionnellement hétéronormatif semble accepter davantage la communauté LGBTQIA+, en particulier dans le football masculin. Nouvelle recherche publié par Stonewall en octobre de l’année dernière a constaté que la proportion de fans qui pensent que les remarques homophobes dans le sport sont acceptables a presque diminué de moitié – passant de 25% en 2017 à 14% en 2022.

Tout en précisant qu’il n’a jamais participé à des abus homophobes, Wilson se souvient de s’être livré à des “plaisanteries homophobes” dans sa jeunesse.

“C’était une déviation de ma part”, a-t-il déclaré. “Parce que je sais que si je m’écarte de moi, je n’étais pas vulnérable à cette ‘plaisanterie’.

“Je ne viens plus d’une position par défaut où les gens vont être contre moi, ou m’intimider ou m’humilier.”

Ce que Wilson a trouvé rafraîchissant, c’est la façon dont il pouvait continuer son travail normalement. Il est simplement un arbitre, pas “l’arbitre gay”, il travaille toujours pour tout ce qu’il gagne, et cela n’a pas changé sa façon de fonctionner dans l’environnement professionnel.

“Mes collègues m’ont vraiment soutenu. Mes amis arbitres, joueurs, officiels et managers de club, ils m’ont tous énormément soutenu. La quantité de messages que j’ai reçus était écrasante”, a-t-il ajouté.

jouer 0:57 Le nageur Daniel Jervis inspiré par la décision de Jake Daniels de sortir Le nageur britannique Daniel Jervis parle de ce qui l’a motivé à faire son coming-out gay.

“J’avais besoin d’arrêter de me mentir”

Daniel Jervis fait preuve d’empathie envers les difficultés auxquelles Murray et Wilson ont dû faire face dans le sport. Nageur qui a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Jervis a annoncé qu’il était gay en juin dernier – un mois avant qu’il ne devait participer aux Jeux du Commonwealth de 2022 (il n’a pas pu le faire car il avait contracté le COVID-19).

Alors que le monde s’immobilisait pendant la pandémie, Jervis savait qu’il ne pouvait plus échapper à l’acceptation de sa vérité. Quelque chose d’aussi dévorant ne pouvait pas rester dans son esprit, surtout lorsque les confinements ne le laissaient qu’à ses pensées.

“A ce stade, j’avais 23 ans et j’étais vraiment déprimé”, a-t-il déclaré à ESPN. “Ce n’était pas un voyage facile. Un jour, je me disais, ‘non, je ne suis pas [gay]qu’est-ce que je fais ? » et le lendemain, je me disais : « Je le suis absolument ».

“Et puis un jour, j’ai dit:” Je le suis, et je dois arrêter de me mentir “.”

Jervis dit qu’il a, dans le passé, envoyé un message à des athlètes homosexuels comme le plongeur Tom Daley et le footballeur Jake Daniels, en les remerciant. Merci d’être visible. Cela l’a aidé à réaliser qu’il n’était pas “anormal”. Maintenant, il recevra ces mêmes messages, et cela a fait que tout le processus, et le contrecoup, en valait la peine pour lui.

“J’ai vu des gens dire : ‘Pourquoi en fait-il tout un plat ?’ et je vais sur mes messages privés et je vois, ‘c’est pourquoi’. C’est pourquoi je voulais être tellement là-bas avec ça “, a-t-il dit.

Murray, lui aussi, a été submergé par des messages de gratitude pour sa visibilité, disant: “Honnêtement, des gens de tous âges m’ont envoyé un message en disant:” Merci beaucoup, vous m’avez rendu tellement plus facile de dire à ma famille “, ou demander conseil avant de le dire à leur famille. C’est incroyable.”

L’arbitre Wilson dit qu’il a eu du mal à accepter son homosexualité et qu’il a eu des pensées d’automutilation, mais maintenant il est encouragé par des messages disant à quel point il a l’air plus heureux.

“Parfois, la vie était trop difficile et parfois la perspective de ne pas être ici était plus facile à penser”, a-t-il déclaré. “J’avais tout le temps la gueule de bois.

“Avec le recul, j’étais probablement déprimé, en fait. Je pensais juste que c’était à ça que ressemblait la vie, et c’était absolument épuisant.

“C’était tout à fait horrible, j’étais narky, j’étais vif avec les gens. Maintenant, beaucoup de gens m’envoient des messages et me disent:” tu as l’air si heureux “, et je le suis, je suis le plus heureux que j’aie jamais été.

“Je suis capable de regarder vers l’avenir maintenant alors que parfois je ne pouvais pas voir mon avenir, parfois je ne voulais pas être ici. Cela semble fort, mais parfois la vie était trop difficile et parfois la perspective de ne pas être ici était plus facile à penser.”

Jervis, le médaillé d’argent du 1 500 m nage libre aux Jeux du Commonwealth de 2018, veut aider les autres qui ont lutté comme il l’a fait autrefois.

“Je voulais que les gens me regardent, et s’ils avaient du mal, je voulais qu’ils disent : ‘Dan se tient sur la scène mondiale, mais il a tellement de gens qui le regardent et il est tellement fier de qui il est'” il a dit.

“Je veux qu’ils me voient et qu’ils voient juste quelqu’un qui n’a pas peur de ce que les gens pensent. J’ai eu peur toute ma vie, et j’en ai marre d’avoir peur, je n’en ai plus peur.”