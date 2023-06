« J’en ai assez »: la pop star Rina Sawayama critique les propos de Matty Healy

La chanteuse pop Rina Sawayama s’est prononcée contre son compagnon de label, le chanteur principal des années 1975, Matty Healy, pour les commentaires largement critiqués qu’il a faits sur un podcast américain en février.

Présentant la chanson STFU!, elle a déclaré: « J’ai écrit cette chanson suivante parce que j’en avais marre des microagressions. Alors, ce soir, cette chanson sort pour un homme blanc qui regarde [pornography series] Ghetto Gaggers et se moque des Asiatiques sur un podcast. Il possède également mes maîtres. J’en ai eu assez. »

Sur le podcast, animé par Adam Friedland et d’autres, Healy s’est jointe à la moquerie du rappeur Ice Spice, qui s’est moqué de son accent et de son héritage imaginaires, identifiés à tort comme chinois, hawaïen et inuit.

Ailleurs sur le podcast, Healy a déclaré avoir regardé la série pornographique à caractère raciste mentionnée par Sawayama, faisant référence à une scène qui « brutalisait » les femmes.

Sawayama est signé chez Dirty Hit, un label qui publie également la musique des années 1975, et est dirigé par le manager du groupe, Jamie Oborne. Healy a été administrateur de la société entre décembre 2018 et avril 2023. The Guardian a contacté Dirty Hit pour un commentaire.

Les commentaires de Healy ont été condamnés par ESEA Music, une organisation dirigée par des professionnels et des artistes de l’industrie musicale d’Asie de l’Est et du Sud-Est basés au Royaume-Uni, alléguant que Healy a avancé « un racisme flagrant et une complicité en riant des tropes asiatiques nuisibles ».

Les commentaires ont harcelé Healy pendant des mois, et finalement, en avril, il a abordé la controverse sur scène à Auckland, affirmant qu’il avait été mal interprété. « Je suis un peu désolé si je t’ai offensé. Ice Spice, je suis désolé. Ce n’est pas parce que je suis agacé que ma plaisanterie a été mal interprétée. C’est parce que je ne veux pas qu’Ice Spice pense que je suis un connard. Je t’aime, Ice Spice. Je suis vraiment désolé. »

Dans une interview au New Yorker, on lui a demandé si les commentaires du podcast avaient délibérément appâté sa base de fans. « Un peu », a-t-il répondu. « Mais cela n’a pas vraiment d’importance. Personne n’est assis là la nuit affalé devant son ordinateur, et leur petit ami vient et dit : « Qu’est-ce qui ne va pas, ma chérie ? et ils disent: « C’est juste ce truc avec Matty Healy. » Cela n’arrive pas.