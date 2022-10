Jemele Hill Red Table Talk parle de maman, de traumatismes et de mémoires

Nous avons toujours aimé Jemele Hill pour sa force et sa ténacité, mais nous venons de gagner un nouveau niveau de respect pour elle.

Nous avons un aperçu exclusif de l’épisode de mercredi de “Red Table Talk” intitulé “J’ai vu ma mère s’effondrer”. L’épisode présente la journaliste Jemele Hill et sa mère Denise dans leur première interview ensemble.

Dans cette exclusivité RTT, la journaliste sportive Jemele Hill et sa mère Denise s’assoient pour leur première interview ensemble et révèlent la douleur transmise dans leur famille après que Denise a été maltraitée, violée et s’est appuyée sur la drogue pour faire face à un TSPT sévère. Dans une conversation émotionnelle brute, Jada et Gammy parlent de leurs propres traumatismes et de la façon dont l’adversité que Jada et Jemele ont vécue tout au long de leur enfance a façonné les femmes incroyables qu’elles sont devenues. C’est une discussion inspirante et révélatrice!

Découvrez un extrait exclusif de l’épisode ci-dessous:





Jemele et sa mère devraient toutes deux être applaudies pour leur force et leur vulnérabilité.

Ce nouvel épisode émouvant de “Red Table Talk” mettant en vedette la toute première interview conjointe de Jemele Hill et de sa mère Denise sera diffusé le mercredi 26 octobre à 9h PT / 12h HE sur Facebook Watch.