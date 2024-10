Rouleau de gelée dit que les utilisateurs de X sont une bande de « sauvages »… disant que les gens deviennent fous sur l’application et lancent des commentaires horribles dans les deux sens – et il dit qu’il est là-dessus.

L’auteur-compositeur-interprète posté sur X plus tôt dimanche… il a donné le coup d’envoi en qualifiant la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter de « l’application négative la plus toxique qui ait jamais existé – PÉRIODE ».

JR dit que le site de médias sociaux n’est plus le même qu’il l’a toujours été… disant qu’il a toujours entendu dire que c’était le Far West, mais il est allé plus loin que cela – devenant simplement un espace sûr où les gens peuvent exprimer tout le vitriol ignoble n’importe qui aurait envie de cracher.