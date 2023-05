Voir la galerie





Crédit d’image : Paul A Hébert/Shutterstock

« J’ai été en prison 40 fois dans ma vie » Rouleau de gelée dit dans l’une des premières lignes de son documentaire, Jelly Roll : Sauve-moi, qui est sorti sur Hulu le 30 mai. « Si je n’étais pas musicien, je serais mort à coup sûr. Ou en prison à perpétuité. J’étais dans et hors de la juvénile toute mon enfance, presque. Cependant, la musique n’est pas la seule chose qui a sauvé le chanteur country d’un destin bien plus néfaste. L’homme de 38 ans purgeait sa peine après avoir violé sa probation en vendant du crack lorsque sa fille, Dépositaire, maintenant âgé de 15 ans, est né. C’est la dernière fois qu’il est allé en prison. « Ma fille m’a sauvé la vie et elle ne le sait même pas », a admis Jelly Roll.

« À plus d’une occasion, ma fille a été une intervention divine dans ma vie », Jelly Roll, dont le vrai nom est Jason Bradley DeFord, ajoutée. Il a révélé qu’il avait rencontré la mère de BaileeFélicia, chez un ami commun. Elle est tombée enceinte alors qu’il vendait de la drogue, ce qui l’a finalement renvoyé derrière les barreaux. Bailee est né le 22 mai 2008 et Jelly Roll l’a découvert par l’intermédiaire d’un gardien de prison. « Je pense que j’ai vécu une vie extrêmement égoïste jusqu’à ce moment-là », a-t-il partagé. « Je pense que c’était la première fois de toute ma vie que je pensais mettre quelqu’un devant moi. À ce moment-là, je lui ai fait la promesse que je devais être là pour elle. C’est presque comme si quelque chose avait cliqué à ce moment-là.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Jelly Roll avait 23 ans quand Bailee est née. À sa sortie de prison, il a commencé à mettre son énergie dans la musique. Cependant, comme il n’a pas eu une carrière stable et qu’il a eu un passé mouvementé, il n’a pas eu la garde de Bailee lorsqu’elle était toute petite. « La mère de Bailee m’a rendu la tâche difficile au début », a-t-il partagé. «Elle m’a fait aller au tribunal pour même la voir. J’ai à peine pu la voir dans les premières années parce que je voyageais beaucoup. J’étais un père très peu présent. Sans oublier que je buvais pour dormir tous les soirs.

Lorsque Bailee avait sept ans, Felicia, qui souffrait de fibromyalgie et avait «toujours mal», a commencé à «vraiment descendre», selon Jelly Roll. « Je pouvais voir l’écriture sur le mur que sa dépendance aux pilules devenait incontrôlable », a-t-il expliqué. « Ensuite, je vois Felicia se retrouver dans une dépendance à l’héroïne à part entière. » Quand Jelly Roll et sa femme, Lapin XO, ont vu comment Bailee vivait, ils savaient qu’ils devaient lui donner une vie meilleure. Ils ont finalement obtenu la garde complète de Bailee.

Maintenant, Felicia est sobre après six ans de lutte contre une dépendance à l’héroïne. « Nous sommes fiers d’elle, mais c’était vraiment difficile pour Bailee », a admis Jelly Roll. « Et cela m’a vraiment aidé à redresser ma merde parce que cela m’a fait réaliser à quel point il était important pour moi d’être là pour elle. » Voir l’état de Felicia a également aidé Bunnie XO à abandonner son habitude de prendre des pilules. Elle a dit qu’elle n’avait « jamais touché à une pilule » depuis qu’elle avait obtenu la garde complète de Bailee.

Plus Bébés de célébrités

Bailee a également pris la parole dans le documentaire et a assuré aux téléspectateurs qu’elle était bien placée aujourd’hui. « J’ai eu une enfance supplémentaire, intéressante et traumatisante », a-t-elle déclaré. « Bunnie l’a fait, mon père l’a fait. Ce sont des raisons importantes pour lesquelles ma mère est dans ma vie maintenant et est sobre. Adolescent, j’ai évolué. J’ai travaillé toute mon enfance. Mais cela ne le fait pas disparaître. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. »

En plus de Bailee, Jelly Roll a aussi un fils, Noé, qui est né en 2016. Cependant, il garde surtout l’enfant hors de la vue du public pour respecter la vie privée de sa mère. Jelly Roll n’a pas révélé l’identité de la mère de son fils.

Lien connexe En rapport: La femme de Jelly Roll : tout ce qu’il faut savoir sur Bunnie XO et la relation du couple

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.