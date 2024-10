Jelly Roll était « tellement nerveux » aux CMA que le chanteur a brisé son prix

Le prix CMA de Jelly Roll a été magnifiquement décerné, tout comme son nouvel album du même nom.

La star de la musique country, 39 ans, a raconté lundi soir à Jimmy Fallon comment, après être devenu l’une des personnes les plus âgées à avoir remporté le titre d’artiste de l’année lors de la cérémonie de remise des prix à Nashville l’année dernière, il avait immédiatement « tâtonné » le prix du verre.

Fallon a ensuite diffusé un extrait du bruit d’un verre brisé lors d’une émission locale en direct depuis les coulisses du spectacle.

« Oh mon Dieu, Jelly Roll vient de remporter son prix », a déclaré Stephanie Langston, journaliste à WKRN-TV. peut-on entendre dire à un autre journaliste. « Ouais, il est toujours là. Je suis presque sûr que c’est sa récompense. Il vient de la laisser tomber par terre. »

JELLY ROLL, LA STAR DE LA MUSIQUE COUNTRY, CROIT ‘DIEU AVAIT UN PLUS GRAND BUT’ POUR LUI

« Tout d’abord, quand il est tombé pour la première fois, vous auriez pu entendre une souris faire pipi sur du coton », a déclaré Jelly Roll à Fallon. « Je veux dire, c’était complètement silencieux, et juste après avoir entendu le pet d’un grillon, vous avez entendu un groupe de gens dire ‘Aww’. »

Il a expliqué que le poids de la récompense et ses mains moites ont probablement joué un rôle dans ce malheureux incident.

« J’étais tellement excité et tellement nerveux que j’avais les paumes les plus moites et les plus tremblantes », a-t-il déclaré. « Et cette chose est – je ne suis déjà pas un homme en bonne forme physique – et cette chose est lourde. Cette chose était vraiment lourde.

« Et j’étais tellement excité, et j’allais le changer d’une main à l’autre pour serrer la main de quelqu’un, et c’était juste explosé« , a-t-il déclaré. « Et j’étais comme – c’est l’histoire de ma vie, Jimmy. Je reprends enfin ma vie en main. J’ai remporté le plus grand prix – celui du meilleur nouvel artiste – et j’étais l’une des personnes les plus âgées à l’avoir remporté. J’avais 39 ans. J’ai prononcé un discours passionné, puis je suis revenu dans les coulisses et j’ai fouillé le ballon. J’ai juste raté le ballon ! »

« Non, non, sois toi. Mais ne cesse jamais d’être toi », répondit Fallon.

Jelly Roll a ajouté qu’il avait « fait campagne » pour que la cérémonie de remise des prix lui permette de garder celui cassé au lieu d’en obtenir un nouveau.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je me suis dit : ‘Je pense que ça me va très bien. Je vais juste le coller avec du ruban adhésif' », a-t-il déclaré à Fallon.

Cependant, la récompense brisée n’était apparemment qu’une récompense générique.

Un responsable de la CMA a déclaré au Tennessean l’année dernière que le prix n’avait pas encore été gravé parce que les gagnants n’étaient pas connus à l’avance.

Jelly Roll a également décrit un concert au cours de ses années d’artiste en difficulté auquel seulement cinq personnes se sont présentées, ce qui l’a amené à inviter tous les participants à faire la fête dans sa camionnette.

« C’était une soirée où nous jouions à l’extérieur de Sacramento, en Californie, à Orangeville, un petit endroit appelé The Boardwalk », a-t-il expliqué.

« Je me suis arrêté, il y avait cinq personnes et je me sentais tellement mal pour le gars de la porte, le gars du son et le gars des concessions. C’étaient tous la même personne. Et je me sentais tellement mal pour lui que je me suis dit : « Ne le fais pas ». même ouvrir la porte. Et j’ai amené les cinq personnes dans mon camping-car. »

Il a dit à Fallon d’imaginer un « camping-car Cheech et Chong de 1975 ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Il y avait de la fumée qui sortait du capot. Il y avait de la fumée qui sortait de l’intérieur », a-t-il déclaré à propos de son vieux camping-car. « Ça sentait Willie Nelson et la bière bon marché. Tout était mauvais, mec. En fait, je viens de les amener tous les cinq dans le camping-car merdique et nous avons juste pris une pipe paisible ensemble. Et je leur ai juste dit que j’étais désolé de ne pas pouvoir jouer. « .

Il a expliqué qu’il avait annulé le spectacle parce qu’il se sentait mal pour le seul gars qui travaillait sur le spectacle « parce qu’à ce moment-là, nous devions faire appel à deux des cinq personnes qui avaient acheté un billet pour l’aider. Il faisait trois tâches ».

Racontant à Fallon comment sa vie a changé après des dizaines d’arrestations alors qu’il était adolescent et dans la vingtaine, l’homme de 39 ans a déclaré : « Aussi cliché que cela puisse paraître, [the answer] c’est la foi, trouver l’amour. Cela m’a adouci le cœur. Je suis tombé amoureux d’une femme et je me suis marié. J’ai eu une fille. Cela a changé toute ma vie. Elle a 16 ans maintenant, donc ça devient intéressant, mais ça reste vraiment bien.

« Et ça m’a juste donné envie d’être un bon père et un meilleur humain. Et j’ai su que j’étais juste une personne merdique pendant si longtemps, mec. J’ai juste détruit. J’étais juste un mauvais humain, et maintenant j’essaie de retournez ça. Je suis un gars totalement différent, mec.

Il a également expliqué comment il avait trouvé le titre de son nouvel album et de sa tournée, « Beautifully Broken ».

« Je pense que nous sommes tous un peu brisés, mais je pense que c’est trouver de la beauté là-dedans », a-t-il déclaré. « Et nous utilisons le kintsugi pour l’idée qu’ils font au Japon, selon laquelle si quelque chose vaut la peine d’être sauvé lorsqu’il se brise, ils le réassemblent avec de l’or et le polissent. C’est un peu notre message, mec, tout le monde vaut la peine d’être sauvé. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Beautifully Broken » sort le 11 octobre.