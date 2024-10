Jelly Roll et sa femme Bunnie XO doublent leurs projets de bébé : source

Photo : Jelly Roll, sa femme Bunnie XO double ses projets de bébé : Source

Jelly Roll et sa femme, Bunnie XO, auraient l’intention d’augmenter leur couvée.

Selon le dernier rapport de Vie et stylele couple planifie un bébé ensemble après de nombreuses fausses couches.

Une source proche a partagé à propos du couple : « C’est leur rêve depuis un moment », notant : « Ils sont très excités à l’idée de le réaliser. »

Cela vient après que Bunnie, initialement nommée Alyssa, ait admis lors d’une conversation sur Blonde stupide podcast de juillet dernier selon lequel elle et son mari avaient choisi de subir une fécondation in vitro avec une mère porteuse.

À l’époque, l’épouse du musicien, âgée de 44 ans, avait déclaré : « J’aurais du mal à porter un bébé ».

Bunnie a même admis qu’elle et Jelly ne sont pas non plus dans une « bonne place » dans leur relation, car elles ont connu « de nombreuses » fausses couches et ne peuvent pas gérer une autre perte « émotionnellement et mentalement ».

« Nous avons discuté de ce voyage avec la FIV il y a quelques mois. Et j’étais comme si j’avais accompli tellement de choses dans ma vie. Et la seule chose qui reste est d’élever un bébé et de jardiner », a-t-elle exprimé. et a noté: « Je suis dans l’ère de ma petite maman (et) du jardinage », après quoi le podcasteur a démissionné du sujet.