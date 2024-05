Jelly Roll et Bunnie XO découvrent des images d’une adolescente en train de se faufiler

Image:Collection MORA/Everett

Bailee Ann est dans grand inquiéter. La fille de 16 ans du chanteur de musique country Jelly Roll n’a pas pensé à une chose très importante lorsqu’elle s’est faufilée hors de chez elle avec un ami : la technologie. Il est révolu le temps où il fallait grimper secrètement par une fenêtre et dévaler un arbre sous couvert de l’obscurité. Les caméras de sécurité vous attraperont en une seconde. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Bailee Ann (sans l’arbre).

La belle-mère Bunnie XO a publié une vidéo sur TikTok qui montre l’accident fatidique. « Quand votre adolescent se fait surprendre en train de sortir… attendez », a écrit le chanteur. la vidéo.

Histoire connexe

Kim Kardashian partage des photos de l’anniversaire de son fils Psalm et il ne fait aucun doute lequel de ses enfants est son jumeau

Cela commence avec Bunnie XO secouant la tête et Bailee Ann haussant les épaules et se grattant la tête. La vidéo passe ensuite aux images de sécurité de Bailee Ann et (soi-disant) d’un ami se faufilant à 1h20 du matin plus tôt ce mois-ci.

Jelly Roll et Bunnie Xo à la 58e Academy of Country Music Awards le 11 mai 2023 à Frisco, Texas. (Photo de Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images)

Penske Médias via Getty Images

Ou au moins en essayant se faufiler. Parce qu’il y avait un autre facteur que l’adolescente n’a pas pris en compte : l’équipe de sécurité de sa famille. Ils semblent avoir traversé la cour jusqu’à ce que la vidéo passe à un clip les montrant tous deux retournant vers la maison. « La sécurité les renvoie directement chez eux », était écrit sur la vidéo.

« Grounded for life », Bunnie XO a sous-titré la vidéo avec un emoji riant avant d’admettre qu’elle plaisantait.

Les commentateurs ne pouvaient s’empêcher de rire de cette soirée mal planifiée. « [She] j’ai oublié les caméras et la sécurité 🤔😆 » « Dieu merci, les caméras n’existaient pas dans mon adolescence 😂😂😂😂 » « HAHAHA, ça me rend un peu heureux d’avoir grandi dans la pauvreté. Je ne me suis jamais fait prendre. 😂”

Une personne a souligné une partie déroutante de la vidéo où Bailee Ann et son complice semblent accroupis sous quelque chose. « Hahahaha ! Sous quoi essayaient-ils de se cacher ?? AIR!? mdr Que Dieu le bénisse »

Bunnie XO a répondu au commentaire en disant qu’il s’agissait d’une caméra de piscine qu’ils essayaient d’éviter. Alors ils se sont souvenus de certaines caméras ! Mais ils ont quand même été attrapés et renvoyés chez eux la queue entre les jambes. Eh bien, au moins une personne en bénéficiera. Maintenant, Noah, le petit frère de Bailee Ann, sait qu’il ne faut pas essayer le même stratagème. Du moins pas sans un peu majeur changements.