Jekyll et Hyde: Ronaldo affiche des éclairs de brillance… mais trollé pour dribble atroce alors que le Portugal bat l’Allemagne (VIDEO)

Ronaldo a été laissé en ébullition au coup de sifflet final alors que son équipe portugaise – si impressionnante alors qu’elle avait remporté la victoire à Paris il y a cinq ans – s’est fanée face à la résistance allemande à l’intérieur de l’Allianz Arena du Bayern Munich.

Le tireur à feuilles persistantes de la Juventus en a marqué un et en a créé un autre pour Diogo Jota, mais tous les desseins de CR7 pour entraîner son équipe à la victoire par la peau du cou ont été éteints par une équipe allemande endémique qui semblait insister pour corriger le record de leurs performances inférieures à La France en ouverture du Groupe F mardi.

Le jeu de Cristiano Ronaldo en chiffres : 45 touches 100 % de réussite 11 duels remportés 4 touches en opp. box4 fautes gagnées 3 prises 2 occasions créées 1 tir cadré 1 but 1 passe décisiveDu côté des perdants aujourd’hui cependant. pic.twitter.com/DeNlX5iH7J – Squawka Football (@Squawka) 19 juin 2021

Mais ce n’était pas faute d’avoir essayé. Ronaldo, tous les 36 ans de lui, a sprinté sur toute la longueur du terrain pour taper dans un centre de Jota après qu’un corner allemand soit tombé en panne pour ouvrir le score à la 15e minute.

C’était un but qui l’a amené à moins de deux du record international de longue date d’Ali Daei de 109 buts, et pendant un certain temps, il a semblé que Ronaldo était d’humeur à en finir avec cela samedi soir.

Ce but de Cristiano Ronaldo est quelque chose de spécial. Il dégage le ballon, a fait un sprint fou dans la surface et un excellent positionnement. C’est la façon de décrire ce spécial. 💫pic.twitter.com/rBRHi1r1ie – CristianoXtra (@CristianoXtra_) 19 juin 2021

Ce n’était pas le cas.

Les buts allemands, tous les quatre, sont intervenus dans un déluge de 25 minutes de chaque côté de la mi-temps – et deux d’entre eux ont été marqués par les Portugais alors que Ruben Dias et Raphael Guerreiro se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment vers le fin de la première mi-temps.

Ronaldo, fournisseur cette fois, a acrobatiquement rendu la faveur à Jota de taper avec environ 20 minutes à jouer pour donner de l’espoir au Portugal, mais la star de la Juventus n’a finalement pas pu étouffer les Allemands impitoyablement efficaces.

Ronaldo passant des manches longues aux manches courtes n’a pas fait de différence en seconde période pic.twitter.com/XgLW0mWZOS – Nooruddean (@BeardedGenius) 19 juin 2021

En vérité, c’était un sac mélangé pour le joueur de football le plus célèbre du monde.

Il a joué un rôle déterminant dans les deux buts portugais, mais certains de ses autres camées laissaient un peu plus à désirer, comme son coup franc capricieux en deuxième mi-temps qui s’est niché quelque part derrière le but de Manuel Neuer et prolonge sa forme misérable depuis le point mort. à un seul but lors de ses 50 derniers coups francs aux Championnats d’Europe et à la Coupe du monde.

Voir aussi: La magie de l’aile moins qu’impressionnante de Ronaldo dans les derniers instants alors qu’il trébuchait sur ses propres pieds tout en essayant de lancer le ballon dans la zone de danger allemande en fin de match.

Fans de Ronaldo : C’est le meilleur dribbleur, aucun joueur n’a un rythme aussi meurtrier que lui, il peut dribbler 4 à 5 défenseurs à la fois. Ronaldo ; pic.twitter.com/c9IHbo73Ok — MR LUCAS™ ⚓ (@Lucasino360) 19 juin 2021

Mais, pour être juste envers le quintuple Ballon d’Or du meilleur footballeur de la planète Terre, les péchés se sont aussi mêlés au somptueux, comme son improvisation scandaleuse dans un échange avec Antonio Rudiger.

Le groupe de la mort Ronaldo vs Rudigerpic.twitter.com/sDx5Aopifj – Mes 11 plus grands (@MyGreatest11) 19 juin 2021

Un autre récit bouillonnant sous la surface était celui de l’arrière de cape et d’épée allemand Robin Gosens, buteur du dernier but de l’Allemagne et récipiendaire légitime du prix de l’homme du match, qui a révélé plus tôt cette année que Ronaldo avait refusé d’échanger des maillots avec lui lors d’une Coppa Italia. match entre la Juventus et l’Atalanta il y a deux ans.

A l’époque Gosens disait que l’échange l’avait fait « se sentir petit« . Cette fois-ci, Ronaldo n’a pas pu le rattraper, encore moins échanger des souvenirs d’après-match.

Les rues n’oublieront jamais que Cristiano Ronaldo a rejeté Robin Gosens lorsqu’il a demandé à échanger des maillots avec la superstar portugaise après un affrontement en Coppa Italia entre l’Atalanta et la Juventus en 2019. #EURO2020#GER#PORpic.twitter.com/Z9Qqrzs8HP – Harry Symeou (@HarrySymeou) 19 juin 2021

Peut-être que Ronaldo voudra échanger des chemises avec lui cette fois ! – James Horncastle (@JamesHorncastle) 19 juin 2021

Il semble maintenant inévitable que Ronaldo renverse le nombre de buts internationaux de Daei (il a deux retards sur l’Iranien) et peut-être même lors de ce tournoi – mais peut-on vraiment imaginer un scénario où il se retirerait du football international avant de l’atteindre ?

Il reste l’une des menaces de buts les plus puissantes du jeu, un créateur doué et une figure bien-aimée pour beaucoup. Mais avec les chances du Portugal de défendre son trophée apparemment étroitement liées aux performances de Ronaldo sur le terrain, ces types de performances de Jekyll & Hyde ne vont pas le couper.