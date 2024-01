Jeju Wollyeong CAVE Villa / JYA-RCHITECTS

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

+ 27

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

Description textuelle fournie par les architectes. Lorsque les voyageurs voyagent vers de nouveaux endroits et séjournent dans des hébergements, ils s’attendent à des expériences extraordinaires qui ne sont pas facilement réalisables dans des espaces ordinaires ou dans leur vie quotidienne. Alors, quelles seraient les expériences distinctes de celles ancrées dans les espaces ordinaires ? Les êtres humains ont constamment développé leurs espaces résidentiels pour un usage quotidien de manière à intégrer et relier les fonctions de chaque section. Par exemple, les espaces de cuisine, de salle à manger et de vie ont été combinés pour devenir un LDK. En conséquence, les chambres et les salles de bains ont évolué de manière assez spectaculaire sur la base de critères standardisés. Les chambres sont invariablement disposées en mettant l’accent sur une orientation sud et les salles de bains sont conçues principalement à des fins fonctionnelles.

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

Plan – 1er étage

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

Dans cette direction d’aménagement de l’espace quotidien, même nos sens sont unifiés. L’intégration des activités manger, voir et cuisiner mélange les sens du goût, du toucher et de l’odorat, ce qui rend difficile une immersion profonde dans chaque sens. Les salles de bains sans lumière ni vent nous limitent au simple acte de nettoyer notre corps, confinant nos sens. Wollyeong CAVE a été conçue pour offrir aux visiteurs de nouvelles expériences en leur permettant de ressentir plus profondément des sens qu’ils négligent souvent dans leur vie quotidienne. Wollyeong CAVE est située dans le seul habitat de cactus en Corée du Sud, où les visiteurs peuvent profiter d’une vue pittoresque sur le ciel bleu, la mer cristalline et, surtout, un champ de cactus d’un vert profond. Les fonctions de Wollyeong CAVE ont été planifiées en détail séparément pour permettre aux visiteurs de se concentrer sur leurs sens individuels en fonction des conditions de son cadre unique.

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

L’essence de sa conception de construction provient d’une grotte primitive et brute. L’extérieur de la Grotte de Wollyeong, constitué de grosses pierres empilées de manière irrégulière, crée l’impression d’une surface accidentée. Pour souligner la différence entre l’observation visuelle et l’interaction rapprochée, la surface externe a été délibérément texturée pour inciter les visiteurs à la toucher et à ressentir sa rugosité lorsqu’ils s’en approchent. Plus précisément, trois techniques manuelles différentes ont été utilisées pour traiter la surface externe de manière à créer dans une certaine mesure des sensations incohérentes et primitives. En entrant dans la masse grise et rugueuse de Wollyeong CAVE, les visiteurs rencontrent un espace intérieur monotone caractérisé par l’utilisation extrêmement contrôlée des couleurs et des matériaux.

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

L’espace intérieur est divisé en un salon, une salle à manger, une salle de bain, une chambre, etc., en fonction de la zone centrale servant d’axe principal. Cette disposition permet aux visiteurs de se concentrer sur les sensations uniques vécues dans chaque espace. En particulier, le salon est suffisamment proche du champ de cactus extérieur pour que l’on puisse toucher les cactus avec la main. Les cactus vert foncé et leurs fleurs rouges contrastent fortement avec les espaces intérieurs et extérieurs gris de Wollyeong CAVE. De plus, une piscine intérieure avec un rayon de lumière provenant du plafond dans l’hébergement brut de style grotte intensifie divers stimuli tactiles et visuels basés sur l’eau et la lumière.

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

Article 02

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

Dans ces espaces extraordinaires offrant une vue sur le ciel bleu et la mer à travers des murs hauts et épais et le bruit et l’odeur du bois de chauffage brûlé pour un agréable moment de feu de joie, les visiteurs apprécient les sens hors du commun et se retrouvent à écouter davantage les paroles de leurs compagnons de voyage. profondément. De plus, le style monotone de Wollyeong CAVE est conçu pour minimiser d’autres sensations, permettant aux visiteurs de se concentrer pleinement sur la nature de l’île de Jeju — le ciel, le coucher du soleil, l’herbe, les arbres, le vent, les pierres, etc. — tout en s’engageant dans diverses activités telles que se laver, dormir et même s’asseoir sur les toilettes. Les visiteurs se concentrent sur chacune de leurs actions pendant les temps de repos, et les changements continus de la nature amplifient la stimulation sensorielle. En tant que tel, Wollyeong CAVE offre les expériences et valeurs uniques décrites ci-dessus.

© Hong Kiwoong, Lee Byunggeun

De plus, chaque espace de Wollyeong CAVE converge vers le centre, permettant aux visiteurs de reconnaître leur statut d’être ensemble tout en se concentrant sur leurs sens individuels. En d’autres termes, à Wollyeong CAVE, les visiteurs peuvent vivre différentes expériences tout en séjournant dans le même hébergement.