Jehan Daruvala termine deuxième de la Monaco Sprint Race

L’Indien Jehan Daruvala a décroché son deuxième podium à Monaco en autant d’années après s’être livré samedi à une bataille acharnée pour la tête de la course Sprint du Championnat de Formule 2.

Le pilote de 24 ans, qui court pour l’équipe néerlandaise MP Motorsport, a franchi la ligne derrière Ayumu Iwasa dans une voiture de sécurité interrompue.

Daruvala a harcelé le coureur japonais pendant une grande partie de la course de 30 tours pour être contraint de reculer dans les phases finales après la deuxième période de voiture de sécurité en raison d’une baisse de la pression des pneus et de problèmes de freins.

Pourtant, sa conduite fougueuse était assez bonne pour lui valoir son troisième podium de la saison et son 18e résultat sur le podium en Formule 2 au total.

« C’est un cas de sentiments mitigés en ce moment, pour être honnête », a déclaré Daruvala après la course.

« Venir si près de la victoire qu’ici aussi à Monaco pour ne manquer qu’à la toute fin est un peu frustrant. D’un autre côté, monter sur le podium ici est toujours spécial. Alors, je vais le prendre. J’ai tout donné aujourd’hui, j’ai gardé mon nez propre et j’ai très bien géré ma course et je suis content d’avoir obtenu ce résultat », a déclaré Daruvala dans un communiqué.

Le résultat de Daruvala samedi était son deuxième podium monégasque. L’Indien avait également décroché une deuxième place lors de la course Sprint de la manche de Monaco l’an dernier.

Le résultat est un coup de pouce bienvenu pour Daruvala avant la course principale du week-end, dimanche.

