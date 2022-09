L’Indien Jehan Daruvala a remporté sa première victoire en championnat de Formule 2 de la FIA dimanche pour en faire un week-end à double podium pour lui-même.

Après trois manches difficiles, Jehan a finalement obtenu la voiture pour se battre pour les podiums et il n’a pas déçu. Le pilote Prema avait terminé troisième de la course de sprint samedi.

Jehan, qui était dans le top 3 du classement à une étape, avait bien glissé hors du top cinq.

Avec 31 points de ce week-end, il a bondi à la cinquième place du classement avec 126 points. La finale aura lieu à Abu Dhabi en novembre et il a encore une chance de terminer troisième du championnat.

Le pilote indien en est à sa troisième et probablement dernière saison en Formule 2. Il a récemment testé une voiture de Formule 1 avec McLaren, mais un siège de course pour la saison prochaine semble difficile à ce stade.

Dimanche, le pilote de 23 ans a commencé sixième sur la grille, mais a utilisé un mélange de stratégie, d’artisanat de course et de gestion des pneus pour capitaliser sur une voiture de sécurité et une course interrompue par le drapeau rouge et décrocher une victoire confortable autour du temple sacré de la vitesse. .

Cette victoire était la première de Jehan cette saison. Il s’agissait également de son sixième top trois à Monza et de sa deuxième victoire sur la piste après la victoire de l’Indien l’an dernier.

“Quel week-end”, a déclaré Jehan après la course.

“Ça a été long à venir. La victoire nous a été retirée pour une raison ou une autre à plus d’une occasion cette année.

“Mais nous avons gardé la tête baissée, continué à croire, continué à pousser et nous l’avons finalement fait.

« Et quel lieu pour le faire aussi ! Monza est là-haut avec l’une de mes pistes préférées de tous les temps et se tenir sur la plus haute marche de cet incroyable podium, au-dessus de la ligne droite principale avec l’hymne national indien joué, se sent tellement, tellement spécial.

Jehan a fait une bonne échappée, mais partant du côté sale de la grille s’est enlisé après le départ initial.

Néanmoins, il était sixième alors que le peloton traversait la première chicane mais perdait une place au profit de Juri Vips alors qu’il se levait en prévision d’une voiture de sécurité après un shunt dans le premier tour impliquant Ralph Boschung et Theo Pourchaire.

La voiture de sécurité n’a été déployée que plus tard, cependant, et Jehan a été contraint de se défendre contre Jack Doohan dans la course vers la deuxième chicane de Roggia.

La paire est allée roue contre roue dans la zone de freinage avec Logan Sargeant qui l’a fait trois de large dans la chicane. Doohan, avec Jehan à l’intérieur et Sargeant à l’extérieur, n’avait nulle part où aller et a fini par entrer en collision avec Jehan.

Le coureur soutenu par Red Bull, cependant, n’a subi que des dommages mineurs et a continué alors que la voiture de sécurité était finalement déployée.

La course a repris à la fin du 5e tour avec Jehan en septième position. Mais une chute de Calan Williams à la chicane d’Ascari a fait revenir la voiture de sécurité au 8e tour.

Jehan a saisi l’opportunité de se rendre aux stands, avec l’arrêt parfaitement chronométré, le faisant finalement passer à la troisième place une fois que ses autres rivaux se sont arrêtés aux stands.

Cela l’a laissé parfaitement placé pour se battre pour la victoire alors que le drapeau rouge a été déployé pour permettre aux ouvriers de piste de dégager le Trident bloqué de Williams et de réparer les barrières.

