Jeh, le fils de Kareena Kapoor Khan, apparaît dans sa dernière vidéo d’entraînement, l’actrice l’appelle “mon meilleur ami d’entraînement”

Kareena Kapoor Khan partage souvent des photos et des vidéos avec son mari Saif Ali Khan et ses deux petits munchkins Taimur Ali Khan et Jehangir Ali Khan sur Instagram. Le mercredi 8 février également, Kareena a donné un aperçu de sa séance d’entraînement et son plus jeune fils, Jeh, a également fait une apparition dans sa bobine.

Partageant la vidéo, l’actrice a écrit : “Je m’entraîne avec mon meilleur copain d’entraînement #MomLife #MidweekBalance #TheCrew #Reels #Workout”. The Crew est le nom de son prochain film. Réagissant à sa vidéo, la sœur de Saif, Saba Ali Khan, a écrit : “Jeh jaaaaan !” et ajouté trois emojis de coeurs rouges et un emoji mauvais œil.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Kareena a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha, dirigé par Aamir Khan, une adaptation officielle du drame hollywoodien multiple de Tom Hanks, Forrest Gump. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public et n’a pas réussi au box-office.

L’actrice fera ses débuts en OTT dans le thriller de Sujoy Ghosh basé sur le roman The Devotion of Suspect X. Mettant également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat, le film sortira sur Netflix plus tard cette année. Elle a également le thriller de Hansal Mehta prévu pour la sortie, qui est provisoirement intitulé The Buckingham Murders.

Kareena commencera bientôt le tournage de son prochain film L’équipage dans lequel elle partagera l’espace d’écran avec sa co-vedette d’Udta Punjab Diljit Dosanjh et deux autres grandes dames Tabu et Kriti Sanon. Le film est réalisé par Rajesh Krishnan qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Lootcase, avec le beau-frère de l’actrice Kunal Kemmu, marié à la sœur de Saif, Soha Ali Khan.

