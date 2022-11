Jeffries fait une offre historique pour diriger House Dems après Pelosi

NEW YORK (AP) – Un jour après que la présidente Nancy Pelosi a annoncé qu’elle se retirerait, le représentant Hakeem Jeffries de New York a lancé vendredi une candidature historique pour devenir la première personne noire à diriger un grand parti politique au Congrès en tant que chef du Démocrates de la Chambre.

Dans une lettre à ses collègues, Jeffries a fait un clin d’œil aux “personnages légendaires” devant lui : Pelosi, la première femme conférencière de l’histoire des États-Unis, et son équipe de direction. Il a encouragé ses collègues membres de la Chambre à saisir une “opportunité unique en une génération” pour libérer leur “plein potentiel en équipe”. Et il s’est engagé à s’appuyer sur le caucus démocrate diversifié alors qu’il s’efforce de gouverner dans un Congrès divisé et de reconquérir la majorité après que les républicains de la Chambre ont pris le contrôle de justesse lors des élections de mi-mandat.

“Le House Democratic Caucus est la représentation la plus authentique de la magnifique mosaïque du peuple américain”, a écrit Jeffries.

“Je vous écris pour demander humblement votre soutien au poste de leader démocrate à la Chambre alors que nous nous préparons à nouveau à rencontrer le moment.”

Avec Pelosi, les deux autres principaux démocrates de la Chambre – le représentant Steny Hoyer du Maryland, le chef de la majorité, et le représentant James Clyburn de Caroline du Sud, le whip – ont également annoncé leur intention de se retirer des postes les plus élevés. Tous les trois sont octogénaires. Clyburn quitte son poste de whip, mais dit qu’il veut rester à la tête.

Une nouvelle génération n’a pas perdu de temps pour se préparer à prendre sa place. Avec Jeffries, les représentants Katherine Clark du Massachusetts et Pete Aguilar de Californie – qui ont travaillé ensemble en tant qu’équipe de direction de niveau inférieur – ont rapidement écrit à leurs collègues avec leurs offres pour les postes de deuxième et troisième rangs à la direction de la Chambre démocratique. Jeffries et Clark ont ​​la cinquantaine, tandis qu’Aguilar a la quarantaine.

Le trio travaille ensemble depuis des années, se préparant juste pour ce moment, cherchant à organiser une transition en douceur lorsque Pelosi, Hoyer et Clyburn ont décidé de partir.

Pelosi a chaleureusement soutenu les nouveaux dirigeants potentiels.

“C’est avec fierté, gratitude et confiance en leurs capacités que je salue le président Hakeem Jeffries, la présidente adjointe Katherine Clark et le vice-président Pete Aguilar pour être prêts et disposés à assumer cette énorme responsabilité”, a déclaré Pelosi vendredi dans un communiqué.

Les démocrates de la Chambre se réuniront à huis clos en tant que caucus dans deux semaines, après les vacances de Thanksgiving, pour sélectionner leurs membres. Jusqu’à présent, Jeffries, Clark et Aguilar n’ont pas de challengers déclarés.

Jeffries, né à Brooklyn, a longtemps été considéré comme un nouveau leader charismatique, connu pour son style pointu mais prudent, d’abord dans la politique new-yorkaise, puis lorsqu’il est entré sur la scène nationale après avoir remporté l’élection au Congrès en 2012.

Ancien avocat d’entreprise et membre de l’Assemblée de l’État, Jeffries a représenté Brooklyn et certaines parties du Queens pendant une décennie et a rapidement gravi les échelons au Congrès, servant de 5e membre le plus haut gradé du parti en tant que président du House Democratic Caucus.

“Vous pouviez sentir qu’il y avait un but en lui”, a déclaré le révérend Al Sharpton, le leader des droits civiques, rappelant le jeune législateur calme et pensif qu’il a rencontré pour la première fois il y a des décennies.

“Il a toujours semblé être un gars qui se dirigeait quelque part mais qui était prêt à faire le pas pour y arriver”, a déclaré Sharpton. “Vous rencontrez beaucoup de gens qui sont ambitieux, qui feraient n’importe quoi. Vous n’avez jamais eu cette impression de Hakeem.

Bien que Jeffries ait fait partie du Congressional Progressive Caucus, il est considéré comme un législateur plus modéré et favorable aux entreprises, qui est parfois en désaccord avec les membres les plus à gauche de la Chambre.

Mais son attrait réside dans ses compétences politiques à une époque de transformation alors que Pelosi et son équipe font place à une nouvelle ère.

Carl Heastie, un législateur démocrate de l’État qui est devenu le premier Noir à être président de l’Assemblée de l’État de New York, s’est lié à Jeffries lors de la campagne électorale il y a deux décennies par amour du hip-hop.

“Hakeem avait ce facteur ‘ça'”, a déclaré Heastie. “Il se démarque dans la pièce.”

Si Jeffries est choisi pour servir de chef de la minorité, les démocrates seront dirigés dans les deux chambres du Congrès par des hommes de Brooklyn – le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, originaire de Brooklyn, vit dans un quartier proche de celui où Jeffries vit avec sa femme et ses deux fils. .

Son district comprend le centre culturel noir du quartier Bedford-Stuyvesant, domicile de Jackie Robinson et autrefois représenté par Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès.

Le travail de chef de la minorité met Jeffries en ligne pour devenir président si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre.

“Un autre plafond de verre brisé”, a déclaré le représentant James McGovern, D-Mass., À propos de l’ascension de son collègue. “J’ai hâte de pouvoir l’appeler haut-parleur.”

Jeffries a remporté pour la première fois les élections à la Chambre en 2012, remplaçant le démocrate Edolphus Towns, qui a décidé de prendre sa retraite au lieu de faire face à ce qui devait être un défi primaire difficile de la part de Jeffries.

Ayant grandi dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn, Jeffries a fréquenté les écoles publiques de New York avant d’être diplômé de l’Université d’État de New York à Binghamton, où il a étudié les sciences politiques. Il a obtenu une maîtrise en politique publique de l’Université de Georgetown et un diplôme en droit de l’Université de New York.

Il a travaillé pour un juge fédéral et a travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d’avocats à New York, puis en tant qu’avocat d’entreprise pour CBS.

Ses premières candidatures à des fonctions publiques ont été de solides tentatives consécutives mais infructueuses pour renverser le député démocrate de longue date Roger Green à partir de 2000.

La procureure générale de New York, Letitia James, qui était la directrice de campagne de Green, a déclaré que Jeffries était alors “un insurgé prometteur” qui “voulait faire sa marque dans le centre de Brooklyn – et en fait, il l’a fait”.

Lorsque le siège a ouvert en 2006, Jeffries a gagné. Il a servi six ans à Albany, travaillant sur la justice pénale et la législation sur les droits civils.

Il a parrainé une loi qui a empêché le département de police de New York de conserver une base de données des détails personnels de chaque personne arrêtée et interrogée dans le cadre de la tactique controversée d’arrêt et de fouille du département, même si les personnes étaient libérées et non accusées d’un crime.

Il a poursuivi ce travail au Congrès. Après la mort par étranglement à New York en 2014 d’Eric Garner, un homme noir dont les halètements de “Je ne peux pas respirer!” devenu une partie d’un cri de ralliement national contre la brutalité policière, Jeffries a cherché à adopter une législation qui ferait de la manœuvre d’étranglement un crime fédéral.

James, qui s’est élevée dans les mêmes cercles politiques démocrates de Brooklyn que Jeffries et a travaillé avec lui sur les questions de logement abordable lorsqu’elle siégeait au conseil municipal, a déclaré qu’elle avait contacté Jeffries jeudi soir.

“Je lui ai envoyé un texto et l’ai exhorté à ne pas oublier les résidents des logements sociaux que nous servons”, a déclaré James. “Et il a répondu en disant: ‘Jamais.'”

