Jeffrey Wright reprendra son rôle dans The Last of Us Part II pour la saison 2 de l’émission HBO

The Last of Us de HBO a ajouté un autre acteur de premier plan à son casting – mais cette fois, il y a un certain chevauchement avec les jeux.

Jeffrey Wright rejoint la saison 2 de The Last of Us dans le rôle d’Isaac, le même personnage qu’il a joué dans The Last of Us Part II de Naughty Dog. Comme le décrit HBO, Isaac est « le chef discret et puissant d’une grande milice qui a recherché la liberté mais qui s’est au contraire embourbé dans une guerre sans fin contre un ennemi étonnamment ingénieux ».

Ce n’est pas la première fois que HBO fait appel à un acteur des jeux vidéo pour reprendre son rôle. La saison 1 a vu Merle Dandridge revenir pour jouer Marlene, le personnage dont elle est originaire dans le premier jeu (vous pouvez lire mon article approfondi avec Dandridge sur l’expérience ici). Troy Baker et Ashley Johnson, qui incarnaient respectivement Joel et Ellie dans les jeux, sont également apparus dans la saison 1, mais pas en tant que personnages qu’ils incarnaient dans la série de Naughty Dog (l’actrice d’Abby, Laura Bailey, également a fait une brève apparition dans la finale).

Jeffrey Wright reviendra pour jouer Isaac une fois de plus dans The Last of Us de HBO. (Crédit image : Naughty Dog/Sandro Baelbler via HBO)

Wright est cependant connu pour bien plus que The Last of Us, avec un certain nombre de rôles de premier plan au cours de sa longue carrière. Ceux-ci incluent un autre drame à succès de HBO, Westworld, pour lequel il a remporté trois nominations aux Emmy Awards, ainsi que le rôle de James Gordon dans The Batman et son apparition dans les films de Wes Anderson, Asteroid City et French Dispatch. Plus récemment, il a remporté sa première nomination aux Oscars pour son rôle principal dans American Fiction de l’année dernière, auquel IGN lui a attribué une note de 10/10 dans notre critique.

Wright est le dernier ajout au casting de The Last of Us Saison 2, qui s’est progressivement étoffé au cours des derniers mois. Il rejoint les nouveaux membres du casting Danny Ramirez (Manny), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Nel), Catherine O’Hara (rôle secret), Young Mazino (Jesse) et Isabela Merced, qui Je vais assumer le rôle clé de Dina. Mais le nouveau casting le plus attendu était sans aucun doute Abby, l’une des protagonistes de The Last of Us Part II, qui a été confié à Kaitlyn Dever.

Bella Ramsey et Pedro Pascal, quant à eux, reviendront respectivement dans les rôles d’Ellie et Joel. HBO a publié les premières images officielles d’eux deux dans la saison 2 plus tôt ce mois-ci (bien qu’une multitude de photos de tournage divulguées nous aient également donné un aperçu du suivi très attendu).

HBO n’a pas révélé de date de sortie officielle pour la saison 2 de The Last of Us, mais elle est attendue pour 2025. En attendant, lisez notre critique 9/10 de la saison 1.

