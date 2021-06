Jeffrey Toobin sur CNN avec des excuses problématiques après la débâcle de Zoom

L’analyste juridique de CNN, Jeffrey Toobin, est revenu sur le réseau jeudi après avoir été licencié de son travail au New Yorker l’automne dernier pour s’être masturbé lors d’un appel Zoom avec ses collègues. Son premier geste en retour a été de s’excuser auprès du public, de sa famille et de ses collègues. De nombreux téléspectateurs ont critiqué le segment et son comportement, se demandant où en était maintenant la culture de l’annulation.

Certains téléspectateurs ont suggéré que le retour de Toobin était un rappel approprié que « un riche blanc peut tout faire et ne rien perdre. » Journaliste Megyn Kelly a tweeté, « Il n’y a pas une femme vivante qui aurait pu faire quelque chose de proche de ce que Jeffrey Toobin a fait (pas celle-là) et de garder son travail. Quel club de garçons dégoûtant et incestueux. Tellement fatigué. »

#MeToo a rendu l’inconduite sexuelle plus visible. Mais cela n’a pas bouleversé une culture qui minimise l’impact de l’inconduite sexuelle pour préserver la réputation des hommes. Alors que les mots de Toobin suggéraient la contrition, sur les réseaux sociaux, certains ont noté que Toobin était « smug » et « sourire ». Au cours de ses excuses, Toobin a également déclaré à quel point ces derniers mois avaient été « misérables » pour lui.

« Cet exemple souligne vraiment pourquoi nous ne pouvons pas assimiler des excuses publiques à la responsabilité », a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center. « Chaque fois qu’un personnage public présente des excuses publiques, c’est inévitablement l’occasion de réparer sa propre image. Malgré ce qui peut être présenté comme de la sincérité et des remords à bien des égards, ces excuses publiques ne se concentrent pas sur les comportements nocifs et leur impact et se concentrent plutôt sur l’humanisation de la personne qui a causé du tort.

Une analyse de chercheurs de la Georgia State University a révélé que plus de deux cents déclarations publiques émises par des personnes accusées de harcèlement sexuel et d’inconduite liés au travail dans le cadre du mouvement #MeToo, seulement un tiers incluaient des excuses. Il a constaté que « les déclarations étaient, dans l’ensemble, pleines de dénégations et de défenses, y compris des arguments sur ce qui « compte » comme du harcèlement et des références aux propres réalisations professionnelles de l’accusé. »

Louis CK, qui a été accusé en 2017 de s’être masturbé devant plusieurs femmes, n’a jamais prononcé le mot « désolé » dans ses excuses, mais a noté que « ce que j’ai appris plus tard dans la vie, trop tard, c’est que quand on a du pouvoir sur une autre personne , leur demander de regarder votre (juron) n’est pas une question. C’est une situation difficile pour eux. Le pouvoir que j’avais sur ces femmes, c’est qu’elles m’admiraient. »

« Ces excuses performatives donnent l’impression que ce n’est pas si mal », a déclaré Nicole Bedera, experte en violences sexuelles. « Ce sont des erreurs que tout le monde peut commettre et, par conséquent, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas trop durs envers les personnes qui les commettent. … Il n’y a aucune raison pour que les femmes tolèrent les mauvais traitements comme une taxe d’être dans sur le lieu de travail. Les victimes ne devraient pas non plus ressentir de pression pour pardonner le harcèlement qu’elles ont été forcées d’endurer.

Des excuses qui masquent un problème sur le lieu de travail

Toobin a déclaré dans le segment de jeudi que sa conduite était « profondément débile et indéfendable ».

« J’ai passé les sept mois suivants – des mois misérables – dans ma vie à essayer d’être une meilleure personne », a déclaré Toobin à la présentatrice de CNN, Alisyn Camerota. «En thérapie, essayer de faire du service public, travailler dans une banque alimentaire, travailler sur un nouveau livre. J’essaie de redevenir le genre de personne à qui les gens peuvent faire confiance.

Les excuses, disent les experts, ne traitent pas de manière adéquate l’impact de son comportement. Certains utilisateurs de médias sociaux se sont également demandé ce que travailler dans une banque alimentaire consiste à s’exposer au travail ou comment travailler sur un livre sert tout le monde sauf lui-même.

Lorsque Toobin a été licencié du New Yorker, le directeur des ressources humaines de Condé Nast, Stan Duncan, l’a présenté comme un problème sur le lieu de travail, écrivant dans une note au personnel : « Je veux assurer à tout le monde que nous prenons les questions sur le lieu de travail au sérieux. Nous nous engageons à favoriser un environnement où chacun se sent respecté et respecte nos normes de conduite. »

Mais avec CNN donnant une autre chance à Toobin et une plate-forme pour présenter de nouvelles excuses publiques, ils lui permettent de contrôler l’histoire.

« J’ai l’impression que les excuses ont été conçues pour contourner la façon dont ses comportements nocifs illustrent le harcèlement sexuel au travail et sont liés au dialogue en cours du mouvement #MeToo », a déclaré Palumbo.

« L’impact ne peut pas être excusé par nos intentions ou notre caractère »

Toobin a déclaré dans le segment qu’il était un « être humain imparfait qui fait des erreurs ». De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont également sympathisé avec Toobin, avec ce qu’elles croient être sa honte et son embarras. L’empathie pour Toobin n’est pas en soi nuisible, a déclaré Palumbo, mais ce qui est nuisible, c’est de ne pas nommer de manière significative son comportement et de traiter son impact.

« La société aime se concentrer sur le caractère des personnes qui ont causé des dommages, cette analyse trop simpliste de savoir si une personne est rachetable ou irrécupérable, avec des idées très limitées et définies de qui correspond à l’une ou l’autre catégorie », a-t-elle déclaré.

Palumbo exhorte le public à se concentrer sur les comportements nuisibles quelle que soit la personne qui les a commis.

« Nos actions ont toujours un impact, et cet impact ne peut être excusé par nos intentions ou notre caractère », a-t-elle déclaré. « La complexité est que l’impact sera unique à chaque personne qui a été blessée. »