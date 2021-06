Jeffrey Toobin réintégré à CNN, s’excuse pour l’auto-exposition de Zoom

L’analyste juridique en chef de CNN en disgrâce, Jeffrey Toobin, a fait jeudi un retour brutal et inopiné sur le réseau câblé, et a reconnu s’être masturbé lors d’un appel Zoom avec des collègues du New Yorker l’année dernière.

Toobin, 61 ans, qui est devenu la cible de blagues de la bande dessinée de fin de soirée après l’incident d’octobre et a été licencié un mois plus tard par The New Yorker, où il était rédacteur en chef, s’est excusé pour ses actions dans un segment avec l’ancre de CNN Alisyn Camerota, qui a décrit l’incident au cours duquel Toobin « a été surpris en train de se masturber devant la caméra ».

« J’essaie maintenant de dire à quel point je suis désolé, sincèrement. Surtout. Je suis désolé pour ma femme et ma famille, mais je suis également désolé pour les personnes de l’appel Zoom. Je suis désolé pour mon ancien collègues du New Yorker. Je suis désolé pour mes collègues actuels, heureusement, toujours à CNN. Et je suis désolé pour les gens qui ont lu mon travail et m’ont regardé sur CNN qui pensaient que j’étais une meilleure personne que cela », a déclaré Toobin, assis à côté de Camerota au bureau d’ancrage de CNN. « J’ai beaucoup à reconstruire, mais je me sens très privilégié et très chanceux de pouvoir essayer de le faire. »

CNN a confirmé la réintégration de Toobin en tant qu’analyste juridique en chef mais n’a fait aucun autre commentaire. Le New Yorker a refusé de commenter.

Suite:Jeffrey Toobin est licencié par le magazine The New Yorker après sa débâcle de Zoom nu

En confirmant la description de Camerota, il a ajouté une légère qualification, expliquant qu’il ne savait pas qu’il était devant la caméra en se masturbant.

« Je ne pensais pas que les autres pouvaient me voir », a-t-il déclaré. « Je pensais que j’avais désactivé l’appel Zoom. Maintenant, ce n’est pas une défense. C’était profondément débile et indéfendable. »

Toobin a déclaré qu’il avait commencé à s’excuser auprès de ses collègues du New Yorker le même jour.

« Ils ont été choqués et consternés. Je pense qu’ils ont réalisé que cela ne leur était pas destiné. Je pense qu’ils ont réalisé que c’était quelque chose que je regretterais immédiatement, comme je l’ai certainement fait », a-t-il déclaré. « Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’excuser. Et c’est quelque chose que j’ai essayé de continuer à faire, à la fois en public et en privé. »

Vice a signalé l’incident pour la première fois en octobre. À l’époque, Toobin avait publié une déclaration moins détaillée.

« J’ai fait une erreur embarrassante et stupide, croyant que j’étais hors caméra. Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues », a-t-il déclaré à Vice.

Camerota a noté l’ironie de Toobin étant pris dans un tel scandale après avoir couvert de nombreuses personnalités publiques, y compris l’ancien président Bill Clinton, lorsqu’ils ont été confrontés à des allégations d’inconduite sexuelle. Elle a demandé pourquoi il n’avait pas fait preuve d’un meilleur jugement.

« Parce que je n’avais pas un meilleur jugement. Parce que je suis un être humain imparfait qui fait des erreurs », a répondu Toobin. « Il n’y a aucune défense pour ma conduite. Le seul problème est de savoir quelles devraient être les conséquences. Et le New Yorker a pris une décision sur les conséquences. CNN a heureusement pris une décision différente, ce dont je suis très reconnaissant. »

Toobin, qui a trouvé le licenciement du New Yorker « déchirant », a déclaré que le magazine lui avait dit que son enquête sur ses 27 ans de carrière n’avait révélé aucune autre plainte concernant son comportement. Il a dit à Camerota qu' »il n’y a pas (d’autres) surprises concernant ma conduite ».

Toobin a déclaré qu’il pensait que le New Yorker « la punition était excessive, mais c’est pourquoi ils ne demandent pas au criminel d’être le juge dans son propre cas. Je suis reconnaissant à CNN de m’avoir repris. D’autres personnes vont se demander si il convenait qu’ils se débarrassent de moi et que CNN me garde. »

Lorsque Camerota a évoqué le fait que les comédiens de fin de soirée se sont bien amusés avec la transgression de Toobin, il a dit: « Que diriez-vous de deux segments sur ‘Saturday Night Live’ à propos de moi? », suggérant que c’était un point sensible.

Camerota a mentionné comment même OJ Simpson, dont Toobin a écrit un livre sur le procès pour meurtre, inspirant qui a inspiré une mini-série FX primée aux Emmy Awards, lui a tiré dessus. Elle se demandait si de tels commentaires nuiraient à son analyse juridique.

« Je ne pense vraiment pas. Mon père avait l’habitude de dire: » Vous pouvez juger une personne par ses ennemis. » Et si mon ennemi est OJ Simpson, ça me va », a-t-il déclaré.

Ensuite, ils sont passés à la discussion de la décision d’un juge fédéral annulant une interdiction des armes d’assaut en Californie