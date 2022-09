Jeffrey Moore, nommé par Ron DeSantis, démissionne pour des photos du KKK

Ce bus n’est jamais en retard. Il conserve l’un des horaires les plus cohérents d’AmeriKKKa.

En juillet, le gouverneur de Floride et probablement candidat à la présidentielle de 2024, Ron DeSantis, a nommé un homme du nom de Jeffrey Moore pour être le seul républicain au conseil d’administration du commissaire du comté de Gadsden. Selon le Démocrate de TallahasseeGadsden est le seul comté à prédominance noire de tout le Sunshine State à 55 % selon le dernier recensement.

Vendredi, Moore a démissionné après que les chefs religieux locaux l’aient fustigé après qu’une photo souriante de lui-même portant une robe et une capuche complètes du Ku Klux Klan soit devenue publique.

Ajoutez le nom de Moore à la liste des personnalités publiques blanches qui ont été dénoncées pour le blackface, les robes du KKK et d’autres comportements extrêmement racistes tout en souriant aux caméras. Les membres du clergé tiendront une conférence de presse prévue plus tard cet après-midi où ils feront monter la pression à la fois sur Desantis et Moore. Comme vous le verrez dans le tweet ci-dessous, l’ancien commissaire du comté en disgrâce n’a pris aucune responsabilité pour la photo et n’a pas non plus fourni de raison pour sa démission.

Pour ceux qui marquent les points à domicile, selon Newsweek, c’est la deuxième personne nommée par Ron DeSantis qui a dû démissionner pour racisme contre les Noirs. En 2019, le secrétaire d’État de l’époque, Michael Ertel, a quitté son bureau après des photos de lui en blackface portant une «tenue de victime de l’ouragan Katrina» pour Halloween.

Souvenez-vous de cette histoire en 2024 lorsque DeSantis tentera probablement de devenir le 47e président des États-Unis. Juste pour que tout le monde sache avec qui le petit Ronnie aime jouer.