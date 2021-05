Jeffrey Epstein n’a pas reçu de traitement spécial de la part du système judiciaire de Floride malgré un accord de plaidoyer controversé, conclut l’enquête – RT USA News

Les procureurs de Floride et les forces de l’ordre ont été innocentés de tout acte répréhensible dans le traitement de l’affaire Jeffrey Epstein. Le tristement célèbre délinquant sexuel n’a pas utilisé sa richesse ou ses relations pour obtenir une peine clémente, ont déclaré les enquêteurs.

Dans trois rapports distincts qui faisaient partie d’une enquête de deux ans, le Département de l’application de la loi de Floride a conclu que les procureurs du comté de Palm Beach et les fonctionnaires du shérif avaient correctement suivi les protocoles lorsqu’ils traitaient avec le criminel de grande envergure entre 2005-2009.

Les responsables de l’État ont été fortement critiqués pour l’accord de plaidoyer et les aménagements pénitentiaires moelleux qu’Epstein a reçus après avoir plaidé coupable d’avoir procuré une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution en 2008. En vertu de cet accord, les procureurs fédéraux ont accepté de mettre de côté un acte d’accusation de 53 pages qu’ils avaient préparé contre Epstein. .

Malgré la gravité de ses crimes, Epstein n’a été condamné qu’à 18 mois dans le système carcéral du comté de Palm Beach, suivis de 12 mois d’assignation à résidence. Il était également tenu de s’inscrire comme délinquant sexuel.





Epstein a reçu une cellule isolée des autres détenus de la prison à sécurité minimale du comté et a été autorisé à se promener librement dans l’établissement. Les enquêteurs ont conclu que l’isolement d’Epstein était nécessaire pour le protéger des autres prisonniers. Tout en purgeant sa peine, Epstein a été approuvé pour un programme de mise à disposition qui lui a permis de passer une grande partie de son temps à son bureau. Plus tard, deux femmes se sont manifestées en affirmant qu’elles avaient été victimes de la traite au bureau d’Epstein, où elles étaient payées pour avoir des relations sexuelles avec lui. L’une des femmes était mineure au moment du prétendu incident.

Les enquêteurs de Floride ont conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les fonctionnaires du comté de Palm Beach, y compris les adjoints du shérif, l’ancien procureur Barry Krischer ou l’un de ses procureurs, étaient «Ont été contraints, corrompus ou engagés dans une activité criminelle dans l’exercice de leurs fonctions.»

L’enquête n’a également trouvé aucune preuve que les députés aient autorisé Epstein à avoir des relations sexuelles avec les deux jeunes femmes pendant son programme de travail.

Bien que les conclusions aient été qualifiées de préliminaires, les enquêteurs ont noté que même si des preuves d’actes répréhensibles étaient découvertes, le délai de prescription était déjà expiré.

L’ancien avocat américain du sud de la Floride, Alex Acosta, avait accusé Krischer d’être prêt à « Laissez Epstein marcher librement » sans peine de prison, mais certains ont allégué qu’Acosta lui-même était au moins en partie responsable de la peine clémente infligée au délinquant sexuel.

Le gouverneur de la Floride, Ron Desantis, a ordonné une enquête sur la question en août 2019, quelques jours à peine avant qu’Epstein ne se suicide dans une prison fédérale de Manhattan. Le financier avait été arrêté en juillet de la même année et accusé de trafic sexuel.

L’associée d’Epstein, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée l’année dernière et fait actuellement face à huit chefs d’accusation et à environ 80 ans de prison pour son rôle présumé dans le recrutement de filles mineures pour des relations sexuelles avec Epstein. Elle a plaidé non coupable de toutes les accusations.

