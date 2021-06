Jeffrey Epstein « a violé et agressé sexuellement des femmes et des filles plus de six fois lors d’une visite au Royaume-Uni sur une décennie »

JEFFREY Epstein aurait violé et agressé sexuellement des femmes et des filles plus de six fois lors d’une visite au Royaume-Uni sur une décennie.

Dans le cadre d’une nouvelle enquête, des femmes se sont manifestées et ont partagé leurs allégations d’abus aux mains d’Epstein et de Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York en 2019

Le prince Andrew a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre qui avait 17 ans à l'époque

le Nouvelles de la chaîne 4 L’enquête prétend que les preuves proviennent d’une combinaison de documents accessibles au public, de témoignages et d’entretiens.

Des documents judiciaires ont également été recueillis dans le cadre de l’enquête et les infractions présumées comprennent l’agression sexuelle et le viol.

Channel 4 affirme que malgré les preuves, la police météorologique n’a pas mené d’enquête complète – bien que les allégations soient du domaine public.

L’implication présumée du prince Andrew avec Maxwell et Epstein pourrait être l’une des raisons pour lesquelles la police n’a pas enquêté, selon la chaîne d’information.

Des questions se posent quant à savoir si la police métropolitaine est confrontée à un conflit d’intérêts en raison du rôle de ses agents en tant qu’agents de protection royale.

Le prince Andrew a nié tout acte répréhensible.

Des documents judiciaires américains ont allégué que le duc d’York avait touché une femme alors qu’elle était sur ses genoux alors qu’elle jouait avec une marionnette de lui.

Et près de 2 000 pages d’un procès ont été publiées dans une affaire de diffamation impliquant Virginia Giuffre, qui en 2015 a affirmé que le prince Andrew avait couché avec elle trois fois, et l’ex-amante d’Epstein, Ghislaine Maxwell.

C’est inquiétant, parce que nous avons des victimes potentielles ici. Et peut-être d’autres victimes ou victimes présumées, qui pourront si une enquête suit son cours, être identifiées. Nazir Afzal OBE, ancien procureur de la Couronne pour le nord-ouest de l’Angleterre au CPS

Il a été accusé d’avoir eu une relation sexuelle avec elle alors qu’elle avait 17 ans à Londres et à New York et un an plus tard lors d’une fête sur l’île privée d’Epstein dans les îles Vierges.

Un autre document décrit une prétendue rencontre sexuelle entre Mme Giuffre, aujourd’hui âgée de 35 ans, et Andrew dans une baignoire.

Le duc d’York a été photographié avec son bras autour de la taille du jeune homme de 17 ans à l’époque au domicile de Maxwell à Londres en 2001 – mais le prince nie fermement ces affirmations.

Toutes les allégations concernant le prince Andrew ont été rayées du dossier du tribunal en 2015.

L’une des victimes présumées a affirmé que son équipe juridique avait parlé directement aux agents en 2016 et les avait suppliés d’enquêter.

Channel 4 affirme avoir interrogé le Met à ce sujet, et la force n’a pas fourni de réponses et « ignoré les questions ».

Nazir Afzal OBE, l’ancien procureur de la Couronne pour le nord-ouest de l’Angleterre au CPS, qui a dirigé des affaires historiques contre les gangs de toilettage dans le nord de l’Angleterre, a déclaré à Channel 4 News : de manière plus approfondie qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent.

« C’est inquiétant, parce que nous avons des victimes potentielles ici. Et peut-être d’autres victimes ou victimes présumées, qui pourraient si une enquête suit son cours, être identifiées.

Un porte-parole de la Met Police a déclaré à ce programme qu’il « examinerait » les informations qui leur seraient fournies par Channel 4 News.

Lorsqu’on lui a demandé si Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein ont été traités différemment par le MPS en raison de leur lien avec le prince Andrew, Afzal a averti : « La perception ici est qu’une approche différente a été adoptée par rapport à ces infractions présumées, alors il n’y aurait que si c’était le cas. un type brun à Rochdale, ou un délinquant sexuel à Londres qui n’avait aucun statut.

Channel 4 News a également affirmé qu’ils avaient consulté le «Livre noir» accessible au public, qui contient des détails sur des personnes au Royaume-Uni ayant eu des relations avec Epstein, et aucune des personnes qu’ils ont appelées n’a déclaré avoir reçu de contact de la police britannique.

VISITES FRÉQUENTES AU ROYAUME-UNI

Epstein et Maxwell étaient des visiteurs fréquents au Royaume-Uni, il a été révélé que leurs avions privés étaient entrés et sortis du pays au moins 51 fois.

La paire était également des visiteurs à Balmoral, Windsor et Sandringham.

En 2015, la police du Met a choisi de ne pas ouvrir d’enquête criminelle complète sur un incident qui aurait impliqué Epstein, Maxwell et le prince Andrew en 2001.

La police du Met a déclaré au Sun : « Le MPS prend toujours au sérieux les allégations d’infractions et d’exploitation sexuelles.

« Le MPS est clair qu’il enquêtera sur les allégations lorsqu’il existe des preuves suffisantes qu’une infraction a été commise, lorsqu’elle est l’autorité compétente pour le faire et lorsque les personnes contre lesquelles les allégations sont portées sont en vie.

« Cela a confirmé que le MPS avait reçu une allégation de traite non récente à des fins d’exploitation sexuelle contre un ressortissant américain, Jeffrey Epstein, et une femme britannique en 2015 concernant des événements en dehors du Royaume-Uni et une allégation de traite vers le centre de Londres en mars 2001 .

« Les agents ont évalué les preuves disponibles, interrogé le plaignant et obtenu des conseils d’enquête précoces du Crown Prosecution Service.

Ils ont ajouté: « Cependant, suite aux conseils juridiques, il était clair que toute enquête sur la traite des êtres humains serait largement axée sur les activités et les relations en dehors du Royaume-Uni.

« Les agents ont donc conclu que le MPS n’était pas l’autorité appropriée pour mener des enquêtes dans ces circonstances et, en novembre 2016, il a été décidé que cette affaire ne ferait pas l’objet d’une enquête criminelle complète. »

Le Met a déclaré: « En août 2019, à la suite du décès de Jeffrey Epstein, les officiers ont examiné la prise de décision de 2016 et ont conclu que la position devrait rester inchangée.

NOUVELLE ENQUÊTE

« Le MPS a continué à assurer la liaison et à offrir son aide avec d’autres organismes chargés de l’application des lois qui mènent l’enquête sur des questions liées à Jeffrey Epstein, mais n’est pas en mesure de commenter les personnes avec lesquelles ils ont pu ou non avoir interagi au sujet d’allégations de crime.

« Le MPS s’en tient à la déclaration du commandant Alex Murray publiée fin 2019. »

L’enquête intervient après que les recruteurs, les amants et les amis d’Epstein seraient sur le point de témoigner contre Maxwell dans un procès pour trafic sexuel.

Neuf semaines avant le procès, les procureurs diront à la défense de remettre à la défense « l’identité de tout co-conspirateur non inculpé » qu’ils prévoient d’appeler pour témoigner, DailyMail.com signalé.

Un dossier de Maxwell, 59 ans, qui cherche à faire classer l’affaire, indique qu’un de ses accusateurs aurait été « encouragé à recruter d’autres femmes pour offrir des massages à Epstein ».

Les documents semblent indiquer que certaines des quatre femmes qui ont été nommées « co-conspirateurs » lorsqu’Epstein a été emprisonné pour avoir eu des relations sexuelles avec des enfants en 2008 pourraient s’opposer à Maxwell devant le tribunal.

Les femmes ont été accusées d’être « des recruteuses, des toiletteuses, des partenaires sexuels et des amies » d’Epstein.

L’une est Sarah Kellen, 40 ans, qui aurait eu un rolodex de femmes qu’elle a appelées pour donner des massages au domicile d’Epstein à Palm Beach, en Floride.

Elle a volé des centaines de fois à bord du jet privé d’Epstein, le «Lolita Express».

La victime d’Epstein, Sarah Ransome, a affirmé que « Ghislaine et Sarah Kellen m’ont montré comment faire plaisir à Jeffrey ».

Kellen a déclaré l’année dernière : « Je ne suis pas un monstre. Je suis une victime de Jeffrey Epstein. J’ai été violée et maltraitée chaque semaine. »

Une autre est Lesley Groff, 53 ans, qui aurait été l’assistante exécutive d’Epstein pendant 20 ans.

Nadia Macinko, 35 ans, aurait eu des relations sexuelles avec des filles mineures et était une petite amie occasionnelle d’Epstein.

Adriana Ross, âgée d’une trentaine d’années, est une ancienne mannequin qui aurait aidé à organiser des massages pour Epstein.

Le matériel à utiliser dans le procès de Maxwell comprendrait des e-mails envoyés et reçus par Epstein.

Tracy Schmaler, porte-parole de Kellen, a précédemment déclaré qu’elle était une victime.

Mme Schmaler a déclaré: « Sarah continue de lutter contre le traumatisme de ses expériences et a choisi de ne pas parler publiquement pour le moment. »

L’avocate de Marcinko, Erica Dubno, a déclaré qu’elle était « gravement traumatisée » par ses abus.

Michael Bachner, un avocat de Groff, a admis qu’elle avait pris rendez-vous pour Epstein mais « à aucun moment elle n’a commis d’inconduite ».

Maxwell nie les accusations de trafic d’un mineur et de complot de trafic sexuel, entre autres accusations.

Le prince Andrew a nié avoir jamais rencontré Giuffre et a affirmé que cette photo aurait pu être truquée

Epstein et Maxwell étaient des visiteurs fréquents au Royaume-Uni, il a été révélé que leurs avions privés étaient entrés et sortis du pays au moins 51 fois.