Jeffrey Epstein a envoyé par e-mail plusieurs photos de femmes à un cadre de JPMorgan Chase, selon le procès

Un procès contre JPMorgan Chase allègue qu’Epstein et son banquier avaient une relation étroite. (Bureau du procureur américain pour le district sud de New York)

Jeffrey Epstein enverrait par e-mail des photos de jeunes femmes à son banquier chez JPMorgan Chase, selon un procès.

Des détails nouvellement non expurgés de la poursuite indiquent qu’Epstein et son banquier se sont envoyés plus de 1 200 e-mails.

Ils feraient des références voilées à des films Disney comme “Blanche-Neige”, selon le procès.

Jeffrey Epstein a envoyé à plusieurs reprises par e-mail des photos de femmes à son banquier de JPMorgan Chase entre 2008 et 2012, selon des détails récemment non expurgés dans un procès des îles Vierges américaines contre la banque.

Les détails du procès du gouvernementrévélé mercredi, a déclaré que les e-mails – parmi les 1 200 e-mails échangés entre Epstein et son banquier – montrent que le couple avait une “relation personnelle étroite et une amitié” profonde “”.

Le délinquant sexuel condamné et son banquier, Jes Staley, cadre de longue date de JPMorgan Chase, s’écriraient pour dire comment ils s’étaient “amusés”, selon le procès.

Ils feraient également référence à des films de princesse Disney comme “Blanche-Neige” et “La Belle et la Bête”, a ajouté le procès.

Les documents judiciaires indiquent que Staley a écrit à Epstein un e-mail en 2009, qui disait: “Je réalise le danger d’envoyer cet e-mail. Mais c’était formidable de pouvoir, aujourd’hui, vous donner, à New York, un long câlin sincère. “

Epstein a répondu en envoyant à Staley une photo d’une jeune femme, selon les documents judiciaires. Toutes les photos des femmes ont été expurgées dans le procès.

D’autres détails récemment non expurgés montrent que 20 des victimes de trafic sexuel d’Epstein ont été payées via ses 55 comptes JPMorgan Chase, Lloyd Lee et Jacob Shamsian d’Insider ont rapporté.

“Ces femmes ont été victimes de la traite et maltraitées à différents intervalles entre au moins 2003 et juillet 2019, date à laquelle Epstein a été arrêtée et emprisonnée, et ces femmes ont reçu des paiements, généralement des paiements multiples, entre 2003 et 2013 pour plus d’un million de dollars collectivement”, a déclaré le tribunal. documents.

Malgré l’apparente amitié étroite de Staley avec Epstein, JPMorgan Chase a autorisé Staley à gérer les fonds du multimillionnaire, selon le procès.

En 2006, Epstein a été signalé comme client à haut risque par JPMorgan Chase en raison d’informations selon lesquelles il payait des filles mineures pour des relations sexuelles, conformément aux documents judiciaires. Staley a été invité à discuter des allégations avec Epstein, selon le procès.

La poursuite indique que Staley s’est porté garant d’Epstein lors d’un examen de conformité en 2011.

“Jes Staley a discuté du sujet avec Jeffrey Epstein qui a répondu qu’il n’y avait aucune vérité dans les allégations, aucune preuve et ne s’attendait à aucun problème”, indique la note, selon le procès.

Staley a démissionné de son poste de PDG de la banque Barclays en novembre 2021après qu’une enquête a été ouverte sur ses liens avec Epstein, qui a été accusé de trafic sexuel en 2019 et retrouvé plus tard mort dans sa cellule.

L’avocat de Staley et JPMorgan Chase n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider envoyées en dehors des heures normales de bureau.