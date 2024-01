Jeffrey Donaldson approuve l’accord de décentralisation, ce qui constitue une percée pour le partage du pouvoir à Stormont

Par Emily Jane Davies





Lors d’une réunion hier soir, Sir Jeffrey a confirmé que le parti rétablirait la décentralisation.

Le DUP a accepté hier soir de restaurer le Parlement d’Irlande du Nord après deux ans d’impasse politique déclenchée par le Brexit.

Lors d’une réunion cruciale hier soir, Sir Jeffrey Donaldson a confirmé que le parti rétablirait la décentralisation en Irlande du Nord si le gouvernement adoptait une nouvelle législation.

Le DUP utilise son droit de veto pour bloquer les institutions décentralisées de Stormont depuis février 2022 pour protester contre les accords commerciaux post-Brexit qui ont créé des barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le parti a été impliqué dans de longues négociations avec le gouvernement visant à obtenir des concessions sur les arrangements qui répondraient à ses préoccupations en matière de commerce et de souveraineté.

Chef du DUP Sir Jeffrey, chef adjoint du DUP Gavin Robinson et Emma Little-Pengelly

Lors d’une conférence de presse hier soir, Sir Jeffrey a déclaré : « En février 2022, le DUP a retiré le premier ministre de l’époque en raison de l’imposition du protocole d’Irlande du Nord qui n’avait pas le soutien des représentants élus du syndicalisme en Irlande du Nord. ‘

« Nous avons averti que l’incapacité à traiter le protocole, son imposition sans consentement et son impact perturbateur sur l’équilibre politique délicat conduisaient à une position intenable.

« Après avoir adopté une position ferme et fondée sur des principes, nous avons pu amener le gouvernement britannique et la Commission européenne aux négociations.

“Nous avons travaillé avec le gouvernement britannique lors de récentes négociations pour garantir qu’à l’avenir, l’Irlande du Nord ait les meilleures chances possibles de relever ses défis à court terme et de construire une prospérité à long terme au sein de l’Union.

LIRE LA SUITE – Une percée dans le partage du pouvoir en Irlande du Nord ? Le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, convoque une réunion CE SOIR « pour pousser le parti à conclure un accord de 3 milliards de livres sterling au retour de Stormont »

“Notre objectif a été d’assurer les conditions permettant le retour d’un gouvernement décentralisé sur une base durable et où il puisse apporter une amélioration réelle et significative dans la vie de tous les habitants de cette partie du Royaume-Uni.”

Il a déclaré que la législation – approuvée par Westminster – supprimerait les contrôles sur les marchandises circulant au Royaume-Uni et restant en Irlande du Nord.

Cela mettra fin « automatiquement à l’Irlande du Nord conformément aux futures lois de l’UE », a-t-il ajouté.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il espérait que le gouvernement pourrait agir rapidement pour mettre en œuvre les engagements législatifs qu’il avait pris envers son parti, ouvrant ainsi la voie au retour de Stormont.

Il a déclaré que l’exécutif du parti avait voté « de manière décisive » en faveur du projet de rétablissement de la décentralisation lors d’une longue réunion à Co Down lundi soir.

“Les dirigeants, le groupe de l’Assemblée, le groupe parlementaire et l’exécutif central du Parti unioniste démocrate ont désormais été informés et examinés tous les aspects de nos négociations entre le gouvernement britannique et le DUP”, a-t-il déclaré.

“Je suis heureux d’annoncer que l’exécutif du parti a désormais approuvé les propositions que je leur ai soumises.”

Il a poursuivi: “Il y aura une législation protégeant les Actes d’Union, qui garantira un accès sans entrave aux entreprises d’Irlande du Nord au reste du Royaume-Uni.”

Il a déclaré : « Le parti a conclu que, sous réserve que les engagements contraignants entre le DUP et le gouvernement britannique soient pleinement et fidèlement respectés comme convenu, y compris le dépôt et l’adoption de nouvelles mesures législatives au Parlement, l’ensemble des mesures fournit effectivement un base pour que notre parti nomme des membres à l’exécutif de NI.

Un rassemblement de masse à Belfast a entendu des appels au secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, pour qu’il libère les primes salariales pour les travailleurs et également pour que le DUP mette fin à son boycott de Stormont.

Des affiches pro-Union et anti-Brexit sur la frontière maritime irlandaise sont représentées près du port de Larne, près de Belfast

Quel que soit le parti qui formera le prochain gouvernement britannique, ces mesures resteront en vigueur au-delà des prochaines élections générales.

Il a déclaré : « Je crois qu’avec la livraison fidèle de ce paquet, le travail acharné et le dévouement, nous pourrons considérer ce moment comme le moment déterminant où la place de NI au sein du syndicat a été sauvegardée.

« Et notre place au sein du marché intérieur britannique a été restaurée.

“Quand nos petits-enfants repenseront à cette période, ils pourront dire que nous avions une cause juste, que nous avons tenu le coup, que nous avons rétabli l’équilibre et que nous avons assuré un avenir positif pour NI et sa place à part entière dans l’union du Royaume-Uni. “, a-t-il conclu.

Il a également condamné la diffusion de fausses informations en ligne sur les mesures avant la publication des propositions.

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré que cette décision était une « étape bienvenue et significative » et a déclaré que « nous nous en tiendrons à cet accord ».

Il a déclaré : « Je suis reconnaissant à Sir Jeffrey Donaldson et à ses collègues pour le dialogue constructif au cours des derniers mois, ainsi qu’aux autres partis politiques d’Irlande du Nord pour la patience dont ils ont fait preuve pendant cette période.

“Je suis heureux que le DUP ait accepté l’ensemble de mesures proposées par le gouvernement britannique et qu’il soit par conséquent prêt à revenir à l’Assemblée d’Irlande du Nord et à nommer des représentants à l’exécutif d’Irlande du Nord.”

“Sir Jeffrey Donaldson a déclaré que cela était soumis aux engagements contraignants entre le Parti unioniste démocrate et le gouvernement britannique. Je peux confirmer que nous nous en tiendrons à cet accord.”

“Je pense désormais que toutes les conditions sont réunies pour le retour de l’Assemblée, les partis habilités à former un exécutif se réunissent demain pour discuter de ces questions et j’espère pouvoir finaliser cet accord avec les partis politiques dans les plus brefs délais.” ‘

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald (photo), a déclaré qu’elle était optimiste que Stormont pourrait revenir avant la prochaine date limite législative pour former une administration.

“Je suis optimiste après avoir entendu la déclaration publique de Jeffrey Donaldson selon laquelle nous verrons les institutions du Nord de nouveau opérationnelles avant la date limite du 8 février avec une Assemblée et des organes exécutifs et Nord-Sud pleinement fonctionnels”, a-t-elle déclaré.

“Le Sinn Fein va maintenant s’engager avec les partis et les deux gouvernements pour garantir que nous poursuivions tous sans délai.”

« Il est essentiel qu’il y ait une stabilité politique pour faire face à l’ampleur de la crise dans nos services publics.

“Concentrons-nous maintenant sur le travail à accomplir et sur les solutions requises pour soutenir les travailleurs et les familles qui veulent et méritent un gouvernement fonctionnel.”

Cela survient 10 jours après que des milliers de travailleurs du secteur public sont descendus dans les rues d’Irlande du Nord dans le cadre de la plus grande grève de l’histoire récente de la région.

Lors d’un rassemblement de masse à Belfast, des appels ont été lancés à M. Heaton-Harris pour qu’il libère les primes salariales pour les travailleurs et également pour que le DUP mette fin à son boycott de Stormont.

La semaine dernière, dans un discours passionné à Westminster, Sir Jeffrey a déclaré avoir reçu des menaces au milieu de spéculations sur un accord imminent. Le DUP a signalé les incidents à la police.

Dimanche, le Sinn Fein a appelé le DUP à abandonner le « manège sans fin » de son boycott de Stormont et à revenir au partage du pouvoir.

Le haut parti TD Pearse Doherty a déclaré que le moment était venu pour le DUP de prendre une décision.

Samedi, le chef du parti Traditional Unionist Voice, Jim Allister, l’un de ceux qui appellent le DUP à maintenir son blocus, a exhorté les opposants aux accords commerciaux post-Brexit à rester fermes.

“Nous sommes venus ici tellement de fois, il y a eu tellement de fausses aubes en ce qui concerne le DUP, et le DUP doit vraiment mettre fin au blocus de cette Assemblée et accepter le fait que les gens aux élections législatives (en mai 2022) J’ai voté pour le changement et la dynamique change et a changé dans le nord », a-t-il déclaré à RTE.

“Nous devons arrêter ce manège sans fin par rapport à leur volonté, n’est-ce pas ?”

Il a ajouté : « Ils devraient absolument bondir, mais le gouvernement britannique doit cesser de les faciliter, ils nous ont dit que les négociations étaient terminées.

«Et ils (le DUP) doivent réintégrer l’Assemblée.» Il n’y a plus rien à dire.

Vendredi, le député DUP et ancien chef du parti, Edwin Poots, a critiqué certains autres syndicalistes qui ont accusé son parti d’être des « traîtres ».

Il a suggéré que son parti avait obtenu des concessions significatives du gouvernement.

“Pourquoi aurions-nous fait ce que nous avons fait ces deux dernières années et repartir sans rien, et les gens devraient y réfléchir”, a-t-il déclaré à BBC Radio Ulster.

“Le syndicalisme est confronté à un moment décisif”, a-t-il déclaré. “Un moment de décision qui déterminera le cap de l’Irlande du Nord pour les années à venir.

« Soit NI se lancera dans une transition hors du Royaume-Uni par des syndicalistes mettant en œuvre le modèle conçu à cet effet, soit le protocole, soit le syndicalisme tiendra le coup et refusera de mettre la main à sa propre destruction.

“Il s’agit d’une décision si importante qu’elle dépasse les questions de loyauté envers le parti.”

Il a ajouté : « Si le pire se produit et que le DUP abandonne le combat, alors tous ceux qui voient les problèmes doivent s’unir. »